Endlich! In Berlin wird wieder geschwommen

Endlich! In Berlin wird wieder geschwommen

Fr, 21.05.2021, 14.16 Uhr

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin niedrig ist, dürfen die Freibäder in der Hauptstadt wieder öffnen. Trotz eher kühler Temperaturen waren zahlreiche Menschen im Schwimmbad am Insulaner.