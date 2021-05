Ein Jogger hat in Bremen eine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. (Symbolbild)

Leichenfund Jogger findet Leiche in Bremen

Ein Jogger hat in der Nähe eines Sees in Bremen eine Leiche gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 65 Jahre alten Mann, der vor drei Tagen von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet worden war. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann durch einen Unglücksfall starb.

Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen

Angaben zur Todesursache wollte der Polizeisprecher auf Nachfrage nicht machen. Eine Fremdeinwirkung kann demnach aber ausgeschlossen werden. Der Tote wurde am Sonntag gefunden. Seine Angehörigen wurden seelsorgerisch betreut.