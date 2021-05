Unfall auf der A2: Drei Lkw krachen bei Börde ineinander

Irxleben. Der Unfall zog am Mittwochmorgen eine Vollsperrung der A2 in Fahrtrichtung Berlin nach sich. Die Laster krachten an einem Stauende zusammen.

Die A2 ist am Mittwochmorgen zwischen Hannover und Berlin voll gesperrt. Der Verkehr staute sich gegen 6.30 Uhr auf mehrere Kilometer. Nahe dem Rasthof Börde sind in Richtung Berlin drei Laster ineinander gekracht. Mindestens eine Person wurde verletzt.

A2: Erheblicher Sachschaden bei Lkw-Unfall

Nach ersten Informationen der Polizei musste ein Lkw an einem Stauende halten. Ein ihm folgender Sattelzug wollte an ihm vorbei. Ein weiterer Lkw krachte dann in den zweiten Laster und schob diesen auf den vorderen Lkw. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Zugmaschinen wurden völlig zerstört. Die Feuerwehr war mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort. Am frühen Morgen liefen bereits die Bergungsarbeiten.