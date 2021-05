Ben Affleck und Jennifer Lopez: Hat die Liebe eine zweite Chance?

Zu allererst gab es da diese zwei Bilder. Jennifer Lopez und Ben Affleck im Auto. Sie sitzt auf dem Beifahrersitz und guckt angespannt gerade aus. Affleck hat die Hand auf dem Lenkrad, schaut auch nicht in Richtung der Fotografen und Fotografinnen, die die beiden gerade ablichten. Sie fahren gemeinsam durch Montana, wo Ben Affleck eine Haus besitzt. Beide sollen hier zusammen einen Kurzurlaub gemacht haben.

Dann eine Detailaufnahme auf dem Flughafen von Los Angeles, Lopez und Affleck sind nicht ganz zu sehen, sie stehen an einem Privatflugzeug und halten Händchen. Vielleicht, 100-prozentig lässt sich das nicht erkennen. Doch nach diesen beiden Bildern war es raus, in der Welt der Tabloids und der Promi-News.

Die Fans von „Bennifer“, das ist der einstige Pärchenname von Ben Affleck und Jennifer Lopez, posteten in den sozialen Medien die Story der großen Wiedervereinigung: Schauspieler Ben Affleck und Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez sind sehr wahrscheinlich wieder ein Paar, nachdem sich die beiden 2004 trennten. Er trägt schon wieder die teure Uhr am Arm, die sie ihm einst schenkte. Ihre offizielle Bestätigung, wird täglich auf den Social-Medien-Kanälen erwartet.

Ben Affleck und Jennifer Lopez: Wie kommt es zu dem Liebes-Comeback?

Inzwischen sah man die beiden auf dem Balkon ihrer Villa in Miami. Sie machte Yogaübungen, er rauchte eine Zigarette und trank Coca Cola aus der Dose, und beim Besuch eines Fitnessstudios, in dem sie sich sogar geküsst haben sollen. Doch kann das alles gut gehen, nach so langer Zeit? Und wie kommt es zu so einem Comeback der Liebe?

Jennifer Lopez Is All Smiles with Ben Affleck as They Spend Time Together in Miami​ https://t.co/YdhFfYI3Dx — People (@people) May 23, 2021

Der Münchner Beziehungspsychologe Wieland Stolzenburg, Autor von „Trennungsratgeber“ und „Beziehungsglücklich“, weiß aus seiner Praxis, dass sich die Liebe grundsätzlich nur schwer erklären lässt, es gebe so viele Ebenen, die man nicht verstehe. „Aber wenn zwischen zwei Menschen eine tiefe Verbindung da war und die Trennung aufgrund von anderen Gründen passiert ist, ist die Liebe eigentlich noch da“, erklärt Stolzenburg am Telefon. Da könne es schon passieren, dass man sich später wieder ineinander verliebe.

Aber so eine „aufgewärmte Beziehung“ hat auch Vorteile: „Wenn man noch mal mit jemanden zusammenkommt, hat man schon den Beweis, dass man auch miteinander auskommt, wenn die Verliebtheit längst wieder passé ist.“ Allerdings betont Stolzenburg, man muss es schon wirklich wollen, wenn man noch einmal eine zweite Beziehung mit der gleichen Person einginge. Weil es ja offensichtlich Probleme in der Beziehung gab und vielleicht immer noch gibt.

It’s the lil things...



Ben Affleck wearing the same watch JLo gave him while filming Jenny From The Block pic.twitter.com/Yfs7hN3xfT — bennifer tea (@jloaffleck) May 24, 2021

Kann Jennifer Lopez Afflecks Untreue vergessen?

Zur Trennung von Lopez und Affleck führte nur Wochen vor der Hochzeit ein Besuch im Striptease-Lokal. Affleck soll dem Personal nicht nur zugeschaut haben, es blieb nicht beim Austausch von Geldscheinen für die Tänzerin. Nach Bekanntwerden des feucht-fröhlichen Abends trennte sich Lopez. Affleck war untreu. Kann man so etwas vergessen?

Ole Andersen, Beziehungscoach und Autor des Buches den „Ex zurück gewinnen“. Foto: Privat

Die Frage beantwortet Ole Andersen aus Hamburg, der Beziehungscoach und Diplom-Sozialpädagoge führt die Online-Praxis das Beraterteam und ist Autor des Buches den „Ex zurück gewinnen“. „In meiner Beratungspraxis begegnet es mir relativ häufig, dass Expartner sich noch nach Jahren und Jahrzehnten vermissen und dass sie die Entscheidung zur Trennung bereuen.“

So etwas komme vor allem dann vor, wenn sich die Partner eher „heiß“ getrennt haben, also im Streit. Oftmals ist dann bei einer Wiederbegegnung die Anziehung noch sehr stark, aber der Grund für die Trennung, die Wut und die Streitthemen, sind in den Hintergrund geraten. Aber verschwunden sind sie damit nicht.

Lesen Sie auch: Jennifer Lopez trägt eine Neuauflage des legendären Versace-Kleides

Eine Beziehung, egal ob alt oder neu, halte in der Regel nur dann, wenn die Konflikte bewältigt werden können. „Darum halte ich es für die wichtigste Qualität in einer Beziehung, dass man in der Lage ist, Konflikte auszutragen, ohne dass sie die Beziehung sprengen. Daneben ist es wichtig, gegenseitig Wertschätzung zu empfinden, auszudrücken und die Anziehung aufrecht zu erhalten“, erklärt Andersen.

Promi-Partner, Millionen-Dollar-Einnahmen und Alkoholsucht

Beide Stars haben in den Jahren seit ihrer Trennung einiges erlebt, beide waren in ihrer ersten gemeinsamen Beziehung Anfang 30: Jennifer Lopez ist inzwischen 51 Jahre alt, soll laut Forbes-Magazin über ein Vermögen von 450 Millionen Dollar verfügen, singt, schauspielert, verkauft Kosmetik und ist eine der Superstars der USA. Jlo, so ihr Kürzel, ist selfmade und bekannt für ihren Ehrgeiz, ihren Arbeitsethos und ihre Beziehungen.

Glückliche Zeiten 2019 in Los Angeles: Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler, und Jennifer Lopez waren damals noch ein Paar, offiziell trennten sie sich im April 2021. Foto: Charles Sykes / dpa

Zuletzt, vor der Wiedervereinigung mit Affleck, war sie mit dem amerikanischen Baseballstar Alex Rodriguez zusammen, nach der Trennung von Affleck, heiratete sie den Sänger Marc Anthony, der wie sie lateinamerikanische Wurzel hat und in New York aufgewachsen ist. Die beiden wurden 2008 Eltern der Zwillinge Max und Emme. 2014 folgte die Scheidung.

Dem zweifachen Oscar-Preisträger Ben Affleck, heute 49, erging es ähnlich, er heiratete die US-Schauspielerin Jennifer Garner und bekam drei Kinder mit ihr. Seine Ehe hielt bis kurz vor dem zehnten Hochzeitstag, einen Tag später gab das Paar die Trennung bekannt. Zu seinen früheren Partnerinnen gehören die Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow und Ana de Armas.

Doch neben Erfolg und attraktiven Frauen hatte Affleck in der vergangenen Jahren vor allem ein Problem: Alkohol. Bereits 2018 sagte er die zweite Folge als „Batman“ ab, weil er wegen seiner Alkoholsucht eine Therapie machen musste. Teilweise konnte er abstinent bleiben, dann folgte der Rückfall.

Excited to share the new trailer for @TheWayBackMovie. In theaters March 6. #TheWayBack pic.twitter.com/gt3S7E9snB — Ben Affleck (@BenAffleck) February 3, 2020

Vier Jahre lang dreht er keinen Film, bei dem er die Hauptrolle spielte. In diesem Jahr kommen gleich mehrere Filme mit Affleck auf den Markt. Vor alle der Film „The Way Back“, in dem er einen Basketball-Trainer spielt, der sich wegen seiner Alkoholsucht zurück ins Leben kämpfen muss, erinnert sehr an Afflecks eigenen Kampf.

Das Alter und die Lebenserfahrung sind in der Liebe ein Vorteil

Beziehungsexperte Andersen glaubt, dass solche Lebenserfahrungen und das Alter der beiden Stars auch ein Vorteil für eine neue Beziehung sein können. „Oftmals entwickelt man im reiferen Alter eine mildere Sicht auf die Fehler des anderen und hat auch eine realistischere Erwartung an den Partner.“ Junge Menschen würden häufig zu viel von einer Partnerschaft erwarten. „Nach dem Durchleben einiger Beziehungen und Trennungen gelingt es leichter, den Partner so zu lieben und anzunehmen, wie er oder sie ist, ohne den Partner ändern zu wollen.“

Allerdings müsse man den Problemen auf den Grund gehen. „Das ist eine Hürde, die jedes Paar nehmen muss“, sagt auch der Münchner Psychologe Wieland Stolzenburg. Und vor allem: „Man muss verzeihen. Wenn nicht, ist man als Partner in der Beziehung immer unsicher.“

Expertentipps: So hält die Beziehung jedes Paares

Generell empfehlen beide Paarberater, sich immer wieder miteinander und der Beziehung zu befassen. Das kann eine wöchentliche Date-Night oder ein intensives Gespräch sein. Welche Methoden oder welche „Beziehunginspektion“ dabei passend ist, müssen Paare selbst herausfinden. Aber die Zeit und den Aufwand müsse man für eine Beziehung, die halten soll, schon leisten.

Auch wenn einen am Partner immer wieder die gleichen Dinge stören, sei es nun die unverschlossene Zahnpasta-Tube, das nasse Handtuch im Bett oder die Krümel im Auto, liegt es oft an einem selbst. Der Tipp vom Experten Stolzenburg: „Man muss sich fragen, hat mich das schon gestört, als ich verliebt war. Wenn nicht, hat sich etwas bei mir verändert. Das heißt man muss sich fragen, was bedeutet die Störung.“ Das sei nur ein Beispiel für die Pflege der Beziehung.

Am 2. Mai trat Jennifer Lopez bei dem Global Citizen VAX LIVE-Konzert in Inglewood auf. Ben Affleck war bei dem Auftritt im Publikum. Foto: Emma McIntyre / Getty Images for Global Citizen VAX LIVE

Aber auch Zeit zu zweit sei wichtig. Ob nun prominent oder nicht. Ole Andersen: „Auch vielbeschäftigte Hollywood-Stars sollten gemeinsame Auszeiten fest in den Kalender einplanen, Wochenenden in den abgeschiedenen Bergen, auf einem Boot oder an einem Ort, wo beide nicht sofort erkannt werden.“

Offensichtlich nehmen sich Ben Affleck und Jennifer Lopez die Zeit, sich wieder anzunähern. Nur mit dem unerkannt bleiben, das hat bei ihren Ausflügen nach Montana und Miami bisher nicht geklappt.

Mehr Themen rund um Beziehung und Liebe: