Der entlegenste Pub Großbritanniens steht zum Verkauf

Mo, 31.05.2021, 07.06 Uhr

Der entlegenste Pub Großbritanniens steht zum Verkauf. Der belgische Besitzer des "Old Forge Pub" in Inverie in Schottland ist in dem winzigen Dorf nicht mehr so recht gelitten, jetzt wollen die Einheimischen das Gasthaus selbst übernehmen.