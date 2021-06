Explosion und Großbrand in Raffinerie in Teheran

Mi, 02.06.2021, 19.22 Uhr

Großbrand in einer Raffinerie in Irans Hauptstadt Teheran: Laut Behörden gab es wegen eines Lecks in einer Flüssiggasleitung eine Explosion. Über Teheran waren Flammen und dichter Rauch zu sehen.