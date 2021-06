Corona-Warn-App: So kann man die Impfung eintragen

Lange wurde er angekündigt, nun steht er endlich zur Benutzung bereit: Wer möchte, kann schon bald seinen Impfnachweis für die Covid-19-Impfung in der Corona-Warn-App hinterlegen. Mit dem digitalen Impfass für die Immunisierung muss man als vollständig geimpfte Person in Zukunft nicht mehr seinen gelben Impfpass aus Papier mitnehmen, um sich als immunisiert auszuweisen.

Die Macher der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version der Tracing-App in den App-Stores von Apple und Google. Die neue Ansicht der App enthält schon die Funktion, mit der man über einen personalisierten QR-Code seinen Impfnachweis gesichert auf seinem Smartphone hinterlegen kann.

Digitaler Impfnachweis: So erhält man das Dokument für die Corona-Impfung

Die Ausgabe der digitalen Impfnachweise in Deutschland soll in Kürze starten. Bisher wurden in den Bundesländern vorerst nur Feldversuche, meist in Impfzentren, durchgeführt, um Sicherheit und Handhabung des digitalen Zertifikats zu testen.

Schon ab kommendem Montag soll das Dokument mit QR-Code zum digitalen Nachweis der Impfung in vielen Apotheken nachträglich ausgestellt werden können. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Dienstag in Berlin mit.

Laut Gesundheitsministerium werden in Zukunft aber nicht nur Apotheken den QR-Code ausstellen. Wer seine zweite Impfung erst noch erhalten muss, soll das Dokument ebenso in autorisierten Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern ausgestellt bekommen.

Die Übertragung in die Corona-Warn-App ist dann relativ einfach.

Nachdem man die App geöffnet hat, wählt man das Feld „Impfnachweis hinzufügen“ an.

Daraufhin öffnet sich die Kamerafunktion in der Corona-Warn-App.

Durch Vorhalten des QR-Codes, welcher auf dem Impfzertifikat aufgedruckt ist, werden die Informationen zur Corona-Impfung eingelesen.

Die notwendigen Informationen zur Impfung werden in der App hinterlegt.

Digitaler Impfnachweis bald auch ohne Corona-Warn-App möglich?

Menschen in Deutschland, die keine Tracing-App für die Anzeige eines digitalen Impfnachweises verwenden möchten, sollen auf die Smartphone-App „CovPass“ ausweichen können, die keine Kontaktverfolgungsfunktion hat. Außerdem wird der Impfnachweis auch ausgedruckt auf Papier ausgegeben, auch der gelbe Impfpass bleibt weiter genauso gültig.

Der „CovPass“ soll zudem, ähnlich wie die Corona-Warn-App, auch negative Testergebnisse und zusätzlich überstandene Infektionen dokumentieren und so das Reisen innerhalb der EU einfacher machen.

Allerdings gibt es die App „CovPass“ bisher noch nicht, sie ist bisher in keinem App-Store verfügbar. Laut Gesundheitsministerium ist noch nicht klar, wann die App genau zur Verfügung stehen wird. Das dürfte gerade für den digitalen Nachweis einer Corona-Genesung problematisch sein.

Mit dem EU-weiten "CovPass" soll es einfacher sein, sicher zu reisen und in anderen Ländern Restaurants oder Kulturveranstaltungen zu besuchen.

Corona-Warn-App: Mittlerweile über 28 Millionen Downloads

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde bislang mehr als 28 Millionen Mal heruntergeladen. Experten schätzen, dass sie von rund 25 Millionen Menschen aktiv genutzt wird. Die Wirksamkeit der App erhöht sich, je mehr Menschen die Anwendung tatsächlich einsetzen.

Die Corona-Warn-App soll den Menschen dabei helfen festzustellen, ob sie in Kontakt mit einer infizierten Person geraten sind und daraus ein Ansteckungsrisiko entstehen kann. Dadurch können Infektionsketten schneller unterbrochen werden. Die App erfasst dabei mit Hilfe von Bluetooth-Funksignalen, ob sich Menschen über einen bestimmten Zeitpunkt gefährlich nahe gekommen sind. Die anonymisierte Warnung wird ausgelöst, wenn Infizierte nach einem positiven Corona-Test ihren Infektionsstatus in die App eintragen.

(bml mit dpa)