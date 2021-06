Corona: Probleme bei digitalem Impfpass ++ Droht Biontech-Engpass?

Die Delta-Mutation versetzt Forscher und Politiker in Sorge. Die Klimastreiks kommen zurück in deutsche Großstädte. Mehr News im Blog.

Chinas kommunistische Führung ruft die "Wiedergeburt" der chinesischen Metropole Wuhan in der Corona-Pandemie aus. An die Tatsache, dass das Virus wahrscheinlich in Wuhan seinen Ursprung hatte, mag in Peking nur ungern jemand erinnert werden.

Biontech/Pfizer wird seine Impfstofflieferungen für Deutschland im Juli deutlich reduzieren

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der Marke von 10

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt eindringlich vor der Delta-Variante

Der Andrang auf die digitalen Impfzertifikate in Deutschland ist groß

Die Klimastreiks von Fridays for Future sollen wieder zur Regelmäßigkeit werden

Schwere Covid-19-Erkrankungen führen offenbar häufig auch zu psychischen Krankheiten

Berlin. Das Abflauen der Corona-Krise ist in Deutschland deutlich spürbar. Politikerinnen und Politiker diskutieren nun über Lockerungen oder gar ein Ende der Maskenpflicht. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion offen für ein schrittweises Aufheben der Pandemie-Maßnahme. Einige Bundesländer gaben bereits das Ende der Maskenpflicht im Freien bekannt, darunter Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität: In Deutschland hat beinahe die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Wer vollständig geimpft ist, kann sich den Nachweis nun als digitalen Impfpass auf das Smartphone holen. Die Apotheken bieten den Service seit Wochenbeginn an.





RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen: Inzidenz sinkt weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 3254 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Mittwochmorgen mit bundesweit 13,2 an (Vortag: 15,5).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 137 neue Todesfälle verzeichnet. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Mittwoch, 16. Juni: Schwere Covid-Erkrankung führt oft zu psychischen Krankheiten

15.31 Uhr: Schwere Covid-19-Erkrankungen gehen offenbar häufig mit psychischen Erkrankungen einher. Ein viertel der schwer Erkrankten entwickle im Schnitt drei Monate nach der körperlichen Genesung eine posttraumatische Belastungsstörung, so eine Studie der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Für die Untersuchung befragten die Forschenden von April 2020 bis März 2021 mehr als 30.000 Menschen weltweit. Sie erhoben dabei anonym Angaben zu Alter und Geschlecht, zu Symptomen für Depression und Angst, zu negativer Stressbelastung und zum Gesundheitszustand.

Zentrales Ergebnis der Studie: In den verschiedenen Phasen der Pandemie war erhöhter psychischer Distress bei bis zu 65 Prozent, erhöhte generalisierte Angst bei bis zu 45 Prozent, ausgeprägte Corona-Furcht bei 60 Prozent und vermehrte Depressivität bei bis zu 15 Prozent in der Allgemeinbevölkerung nachweisbar. fDabei stiegen depressive Symptome zum zweiten Lockdown ab November 2020 sogar noch weiter an", berichtet Professor Dr. med. Martin Teufel, der als Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der LVR-Kliniken Essen die Studie leitet. Dies könne einem zunehmenden Erschöpfungszustand zugeschrieben werden.

Eine spezielle Gruppe unter den Befragten zählte zu den Corona-Skeptikern und Corona-Leugnern. "Wir konnten im Zeitraum November 2020 bis Januar 2021 Auskünfte von insgesamt 434 Skeptikern einholen", sagt Teufel. "Bei ihnen lagen die Werte für depressive Symptome und generalisierte Angst deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung", berichtet Teufel. Die Angst vor einer Corona-Infektion bewegte sich in dieser Gruppe auf demselben Niveau wie in der Allgemeinbevölkerung. Hygienemaßnahmen wurden gleichwohl vermehrt abgelehnt, wie die Befragung ergab.

Bahnbeschäftigte werden immer häufiger angegriffen – Konflikte mit "renitenten Maskenmuffeln"

15.00 Uhr: Gewalt gegen Beschäftigte der Deutschen Bahn nimmt immer mehr zu. Gewalt gegen Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter ist in Deutschland an der Tagesordnung. Im Corona-Jahr 2020 haben sich Bahn-Beschäftigte 2070 Mal an die Bundespolizei gewandt, weil sie zu Opfern von Übergriffen geworden waren. Das war 421 Mal häufiger als im Vorjahr, wie die Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

2019 waren es demnach 1649 von der Bundespolizei erfasste Gewaltstraftaten. 2018 waren es erst 1344. Im Jahr 2021 waren es nach den Daten der Bundespolizei allein in den ersten vier Monaten bereits 744 Gewalttaten. Gegen Beschäftigte anderer Bahnunternehmen gab es demnach 2020 443 Übergriffe.

Die Bahn wies dabei besonders auf Konflikte mit Maskengegnern hin. "Einzelne, renitente Maskenmuffel haben den Bahnmitarbeitenden das Leben im vergangenen Jahr schwer gemacht", sagte der Leiter Konzernsicherheit der DB AG, Hans-Hilmar Rischke. "Wir akzeptieren keinerlei Übergriffe gegen das Bahnpersonal und haben eng abgestimmt mit der Bundespolizei dazu aufgefordert, ausnahmslos jeden einzelnen Zwischenfall zur Anzeige zu bringen."

Ende der Homeoffice-Zeit in Sicht

14.08 Uhr: In zwei Wochen endet die sogenannte Bundesnotbremse - und mit ihr die darin geregelte Homeoffice-Pflicht. Darauf wies Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) in der "Wirtschaftswoche" hin. Er verwies auf die sinkenden Infektionszahlen in Deutschland. Die erst im April eingeführte Bundesnotbremse sieht vor, dass der Bund einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Inzidenzwerten durchsetzen kann.

Zuletzt hatte es innerhalb der Bundesregierung Gespräche über eine Verlängerung der Homeoffice-Pflicht gegeben. "Die Notbremse wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlängert, weil wir momentan eine günstige Situation haben", so Braun. Eine Neuauflage der Regelung, etwa im Herbst, müsse von der Impfquote und der Wirkung der Impfstoffe ebenso abhängig gemacht werden wie von der möglichen Ausbreitung weiterer Virusmutationen.

Ende Juni endet die Homeoffice-Pflicht Foto: dpa

Johnson & Johnson liefert nach EU-Angaben weniger als geplant

13.30 Uhr: Der US-Hersteller Johnson & Johnson kann nach Angaben der EU-Kommission sein Lieferziel für Corona-Impfstoff bis Ende Juni nicht einhalten. Die den EU-Staaten zugesagte Menge von 55 Millionen Dosen im zweiten Quartal werde nicht erreicht, sagte ein Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel. Wie viel geliefert werde, könne er noch nicht sagen. Der Sprecher bekräftigte aber das Ziel, bis Ende Juli insgesamt genug Corona-Impfstoff verschiedener Hersteller zu haben, damit 70 Prozent der Erwachsenen in der EU geimpft werden können.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist wichtig für die europäische Impfkampagne, weil anders als bei anderen Vakzinen eine Dosis für den vollen Impfschutz ausreicht. Sehr seltene Thrombosefälle bei Geimpften hatten kritische Fragen aufgeworfen, doch hat der Impfstoff weiter die uneingeschränkte Zulassung durch die EU-Arzneimittelagentur EMA.

Ansturm auf digitalen Impfpass – System zeitweise überlastet

13.10 Uhr: Großer Andrang auf den neuen digitalen Corona-Impfnachweis hat am Dienstag zwischenzeitlich zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt. Das System sei wegen des Ansturms zeitweise überlastet gewesen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin mit. Insgesamt seien aber bis zum Nachmittag inzwischen 6,6 Millionen Zertifikate von Impfzentren, mobilen Diensten, Arztpraxen und Apotheken ausgegeben worden.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg, gerade jetzt zu Beginn des Sommers und der Reisezeit sei es für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig, dass es eine Einheitlichkeit gebe: "Dass ein digitaler Impfpass, der in Deutschland oder Spanien oder Finnland ausgestellt wird, eben auch dann in allen europäischen Ländern genutzt werden kann und gültig ist", sagte der CDU-Politiker.

Für Dienstag erwartet Spahn, dass im Laufe des Tages bis zu fünf Millionen weitere digitale Impfzertifikate ausgestellt werden können.

Innerhalb weniger Minuten wird aus dem gelben Papier-Impfpass die digitale Version für das Smartphone - wenn den die Technik mitspielt. Foto: Christina Schröer

Corona war offenbar bereits im Dezember 2019 in den USA angekommen

12.53 Uhr: Das Coronavirus ist einer neuen Studie zufolge bereits im Dezember 2019 in den USA aufgetreten und damit Wochen vor der ersten bestätigten Infektion im Januar 2020. Die ersten Fälle gab es in den US-Bundesstaaten Illinois und Massachusetts, wie aus der am Dienstag in der Fachzeitschrift "Clinical Infectious Diseases" veröffentlichten Studie der US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) hervorgeht.

Für ihre Untersuchung analysierten die Wissenschaftler 24.000 Blutproben, die zwischen dem 2. Januar und dem 18. März 2020 freiwilligen Probanden entnommen wurden. Bei neun von ihnen wurden Antikörper gegen das Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen, die erst zwei Wochen nach einer Infektion auftreten.

Die ersten positiven Proben stammten demnach von Probanden aus den US-Bundesstaaten Illinois und Massachusetts und wurden am 7. beziehungsweise 8. Januar 2020 entnommen. Dies deutet den Forscher zufolge darauf hin, dass die Betroffenen sich bereits Ende Dezember mit dem Virus infizierten. Bisher galten New York und Seattle als Einfallstore für das Virus.

Eine US-Amerikanerin schreibt den Namen ihres an Corona verstorbenen Cousins auf einen symbolischen Grabstein. Eine neue Studie legt nahe, dass das Virus viel früher als bisher angenommen in den USA auftauchte (Archivbild). Foto: Lynne Sladky / AP/dpa

Fridays for Future wollen wieder regelmäßig streiken

12.25 Uhr: Fridays for Future wollen in den kommenden Wochen vor der wieder jeden Freitag auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu streiken. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit. An diesem Freitag soll es mit Protesten an 25 Orten in Deutschland losgehen. In mehreren Städten, darunter Berlin, Köln und Hamburg, sind Protestaktionen geplant.

Nach Angaben von Fridays for Future werden sich auch die Gewerkschaft Verdi, Sportvereine und Kirchen an den Streiks beteiligen, um eine sozialgerechte Klimawende zu fordern. Die Streiks sollen, wie die Organisatoren betonen, trotz der gesunkenen Corona-Infektionszahlen auch weiterhin unter Wahrung von Hygienevorschriften abgehalten werden.

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke forderte am Mittwoch einen angemessenen finanziellen Ausgleich für Klimaschutzmaßnahmen, die die Kosten für Verbraucher hochtreiben könnten. "Klimapolitik darf uns sozial nicht spalten. Deshalb brauchen wir ehrgeizige Klimaziele und ein sozial gerechtes Klimageld", erklärte Werneke.

EU will strenge Beschränkungen für Einreise aus den USA aufheben

11.47 Uhr: US-Touristen können in Kürze wieder leichter in die Europäische Union einreisen: Die Botschafter der EU-Staaten einigten sich nach AFP-Informationen aus EU-Kreisen am Mittwoch darauf, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für die USA und sieben weitere Drittstaaten und Gebiete aufzuheben. Das gilt demnach auch für nicht Geimpfte. Die Mitgliedsländer können aber weiterhin negative Corona-Tests oder eine Quarantäne vorschreiben.

Die gelockerten Regeln gelten für die USA sowie Serbien, Nordmazedonien, Albanien, den Libanon, Hongkong, Taiwan und Macao. Bereits im Mai hatten die Mitgliedsländer den Weg für die Einreise vollständig Geimpfter aus den meisten Drittstaaten wieder freigemacht. Für die neue Erleichterung hatte sich Portugal stark gemacht, das derzeit den Vorsitz der EU-Länder innehat und stark vom Tourismus abhängig ist.

Ein Passagierflugzeug landet am Flughafen Tampa im US-Bundesstaat Florida. Menschen aus den USA sollen künftig wieder leichter in die EU einreisen dürfen. Foto: Gene J. Puskar / AP/dpa

Biontech liefert im Juli weniger Impfstoff

10.31 Uhr: Der Impfstoffhersteller Biontech wird seine Impfstofflieferungen für Deutschland im Juli deutlich reduzieren. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus Kreisen der Gesundheitsministerkonferenz bestätigt, die per Videokonferenz tagte. Eine Reduzierung der Biontech-Lieferungen war für das dritte Quartal bereits vor längerer Zeit angekündigt worden, allerdings nur ein leichter Rückgang.

Das Bundesministerium prognostiziert nun für die erste volle Juliwoche (KW 27) 3,2 Millionen Biontech-Dosen - nach 5,7 Millionen für die letzte Juniwoche. Einem Bericht des Magazins "Business Insider" zufolge soll die Impfstoffmenge in der zweiten Juliwoche auf drei Millionen Dosen reduziert werden. Im Internet nennt das Bundesministerium für die zweite bis vierte Juliwoche diese Zahl auch offiziell, allerdings in Klammern gesetzt.

Dahinter stecken jedoch nicht etwa Lieferschwierigkeiten. Biontech wird seine Impfstofflieferungen für Deutschland nach einer Übererfüllung im Juni im kommenden Monat wieder auf das vereinbarte Maß bringen. "Biontech hat im zweiten Quartal mehr als 50 Millionen Dosen an Deutschland ausgeliefert und damit den Vertrag übererfüllt", sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. "Wir werden im Juni mehr Dosen liefern als ursprünglich vereinbart war, um die Impfkampagnen in Europa und damit auch in Deutschland zu unterstützen und zu beschleunigen." Im dritten Quartal und damit auch im Juli werde die Dosenanzahl wie vertraglich vereinbart geliefert.

Ein Fläschchen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer wird gezeigt. Foto: dpa

Lauterbach warnt vor Delta-Mutation im Herbst

8.40 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass es im Herbst durch die Delta-Variante in Deutschland wieder zu mehr Corona-Ansteckungen kommen wird. Die Saisonalität sei Studien zufolge bei Delta ausgeprägter, sagte der Mediziner am Dienstag in der Sendung "rbb Spezial". Das Risiko, sich im Sommer mit der Variante zu infizieren, sei im Sommer daher geringer.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor der Ausbreitung der Delta-Mutation im Herbst. Foto: dpa

Doch im Gegenzug sei die Delta-Variante ansteckender, gefährlicher und teils resistent gegen Impfungen - besonders nach der ersten Spritze. "Ich hoffe, dass dann bei uns eben schon so viele doppelt geimpft sein werden, dass es keine so große Welle mehr gibt", erklärte Lauterbach.

Auch auf Impfungen für Kinder kam er zu sprechen. Man habe in England bei der Delta-Variante gesehen, "dass von den infizierten Kindern ein Prozent so schwer erkranken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen", warnte Lauterbach. Das sei "keine Kleinigkeit". Auch Long Covid müsse man im Blick behalten. Wenn sich nur die Erwachsenen impfen, überlasse man "die Kinder der Krankheit".

Forscher wollen weltweit verstärkt Tiere überwachen

5.50 Uhr: Das Coronavirus Sars-CoV-2 wird bleiben, selbst wenn einmal der Großteil der Weltbevölkerung geimpft sein sollte - davon geht inzwischen die Mehrheit der Experten aus. Darum wird es wichtig sein, den Erreger dauerhaft zu überwachen - um Impfstoffe anpassen zu können und Ausbreitungswellen früh zu bemerken. Da es sich um ein globales Problem handle, sei eine internationale Struktur nötig, sagte Isabella Eckerle, Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses an der Universität Genf.

"Besonders jene Regionen, in denen der Zugang zu Impfstoffen limitiert ist und die noch lange auf eine Durchimpfung der Bevölkerung warten müssen und in denen gleichzeitig weitgehend unkontrollierte Viruszirkulation stattfindet, stellen Risikogebiete für neue Varianten dar", so Eckerle. In die Überwachung müssten auch Nutz- und Wildtierpopulationen eingeschlossen werden.

Dutzende Corona-Fälle bei der Copa América

3.30 Uhr: Zwei Tage nach dem Auftakt der Copa América gibt es bei dem südamerikanischen Kontinentalturnier bereits Dutzende Corona-Fälle. 52 Fußballspieler und Mitarbeiter seien positiv getestet worden, berichtete die Sportzeitung "Lance" am Dienstag unter Berufung auf das brasilianische Gesundheitsministerium. Allein in der venezolanischen Delegation hatten sich zuletzt rund ein Dutzend Spieler und Mitarbeiter infiziert.

Die Copa América hatte am Sonntag begonnen. Das südamerikanische Kontinentalturnier war erst von wenigen Wochen nach Brasilien verlegt worden, nachdem Argentinien wegen der zweiten Corona-Welle als Ausrichter abgesprungen war. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol geriet daraufhin in die Kritik, denn auch Brasilien ist noch immer ein Corona-Brennpunkt: Über 17,5 Millionen Menschen haben sich dort nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 490.000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher gestorben.

Lionel Messi feiert einen Treffer beim Spiel Argentinien gegen Chile. Die Copa América wird von mehreren Corona-Fällen unter Spielern und Team-Mitgliedern überschattet. Foto: Mauro Pimentel / AFP

Corona-News von Dienstag, 15. Juni: Südafrika verschärft Restriktionen nach Anziehen der Corona-Zahlen

22.54 Uhr: Als Reaktion auf ein deutliches Anziehen der Corona-Infektionszahlen verschärft Südafrika erneut seine Restriktionen. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte am Dienstagabend in einer TV-Rede an die Nation eine Heraufstufung auf die Alarmstufe drei an. Sie sieht Beschränkungen bei Versammlungen, beim Alkoholverkauf sowie nächtliche Ausgangsbeschränkungen vor.

"Wir müssen schnell und entschlossen handeln", warnte Ramaphosa. Am schwersten betroffen sei die Region um das Wirtschaftszentrum des Landes in Johannesburg und Pretoria, die rund zwei Drittel aller landesweiten täglichen Neuinfektionen registriert. Dort befindet sich laut Ramaphosa die Gesundheitsinfrastruktur an der Kapazitätsgrenze.

Mallorca verschiebt Sperrstunde auf zwei Uhr morgens

21.36 Uhr: Die Party-Insel Mallorca nähert sich im Zuge der guten Entwicklung der Corona-Lage immer mehr der Normalität. Die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe und Nachtlokale wird ab Samstagabend auf der spanischen Insel und den anderen Balearen Ibiza, Menorca und Formentera von bisher Mitternacht auf zwei Uhr morgens verlegt. Die neuen Regeln wolle man am Freitag offiziell beschließen, sagte der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, am Dienstagabend vor Journalisten in Palma.

Zudem werden ab Samstag andere Einschränkungen gelockert: In den Außenbereichen von Restaurants, Bars und Cafés dürfen statt wie bisher zehn künftig zwölf Personen an einem Tisch Platz nehmen. Für die Innenbereiche gilt weiterhin die Regelung, dass maximal 50 Prozent der Plätze besetzt werden und maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Wirte dürfen ihre Gäste aber wieder auch am Tresen bedienen. Dort sind allerdings neben anderen Auflagen vorerst nur Gruppen von höchstens zwei Personen gestattet.

Auf der Party-Insel Mallorca wird die Sperrstunde verschoben, weil sich die Corona-Lage immer weiter entspannt. Foto: Clara Margais/dpa

Mehr als 600.000 Corona-Tote in den USA

19.56 Uhr: Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 600.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Dienstag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in der US-Stadt Baltimore hervor. In keinem anderen Land der Welt sind so viele Tote im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 erfasst worden. In den USA leben rund 330 Millionen Einwohner. Die Vereinigten Staaten sind in absoluten Zahlen auch mit Blick auf die nachgewiesenen Infektionen - mittlerweile knapp 33,5 Millionen - das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land.

Bericht: Länder wollen strengere Einreisevorschriften wegen Delta-Variante

19.10 Uhr: Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wollen die Bundesländer einem Bericht zufolge strengere Einreisevorschriften durchsetzen. Kritisiert werden in einem Beschlussentwurf für die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Mittwoch insbesondere die Regeln für Einreisen aus einfachen Risikogebieten, wie das Magazin "Business Insider" am Dienstag berichtete.

Wer aus einem einfachen Risikogebiet einreist, kann die häusliche Quarantäne umgehen, indem er sich unmittelbar auf Corona testen lässt und das negative Testergebnis über ein zentrales Portal meldet. "Die umfassende Freitestmöglichkeit für alle Einreisen aus einfachen Risikogebieten führt zu einer lückenhaften Früherkennung möglicher Infektionen", heißt es dem Bericht zufolge dazu in dem Papier.

Die Bundesländer wollen wohl strengere Einreisevorschriften, um die Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern. Foto: Henning Kaiser/dpa

Delta-Variante an zwei Schulen und einer Kita in Dresden

18.18 Uhr: Die als hoch ansteckend geltende Delta-Variante des Coronavirus ist in drei Dresdner Bildungseinrichtungen aufgetreten. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wurde die zunächst in Indien entdeckte Variante an einer Grundschule, einer Oberschule und einer Kita nachgewiesen. Zurückzuführen sind die Fälle den Angaben zufolge auf drei Kinder einer Familie, die positiv getestet wurden und jeweils verschiedene Einrichtungen besuchten. Spezifische PCR-Tests bestätigten den Verdacht auf die Delta-Variante. Alle Kontaktpersonen seien ermittelt und in Quarantäne, hieß es.

Damit sind mehr Einrichtungen als zunächst angenommen betroffen - am Dienstag war zunächst nur von einer Dresdner Grundschule die Rede. In den Schulen und in der Kita hat das Gesundheitsamt Tests veranlasst, die bis zum Mittwoch dauern sollen. Bisher hat es laut Stadt keine weiteren positiven Testergebnisse gegeben.

Rückschlag für Astrazeneca bei Entwicklung von Medikament gegen Covid-19

17.31 Uhr: Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat bei der Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19 einen Rückschlag erlitten. In einer ersten Studie sei das Ziel, eine symptomatische Covid-19-Erkrankung zu verhindern, nicht erreicht worden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Das Medikament mit einer Antikörper-Kombination soll sowohl der Krankheit vorbeugen als auch die Symptome behandeln.

Im Zuge der Studie waren die Sicherheit und Wirksamkeit des Wirkstoffs AZD7442 erprobt worden. 1121 ungeimpfte Erwachsene über 18 Jahren, die in den vorangegangenen acht Tagen einer infizierten Person ausgesetzt waren, wurden in der letzten Phase der klinischen Studie untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass eine Behandlung mit AZD7442 das Risiko einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung nur um 33 Prozent reduzierte. Dies sei "statistisch nicht signifikant", teilte das Unternehmen mit.

Die Studien würden aber dennoch fortgesetzt, um herauszufinden, ob das Medikament der Krankheit bei zuvor nicht dem Virus ausgesetzten Probanden vorbeugen oder zumindest schwere Symptome verhindern kann. Die US-Regierung hat die Entwicklung von AZD7442 finanziert und bereits Vereinbarungen über die Lieferung von 700.000 Dosen getroffen.

Brandenburg hebt Kontaktbeschränkungen auf und öffnet Clubs

17.22 Uhr: Brandenburgs Landesregierung hat angesichts sinkender Infektionszahlen weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. So würden sämtliche Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit aufgehoben und Tanz-Clubs könnten mit beschränkter Personenzahl und strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

Zudem soll die Maskenpflicht im Freien komplett entfallen. Auch in Grundschulen und Horten müssen Kinder keine Masken mehr tragen. Weiter gelten soll die Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen wie in Geschäften und im Nahverkehr. Eine Testpflicht entfällt weitgehend, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in einer Region fünf Tage lang unter 20 liege, erklärte der Regierungschef. Landesweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag 6,2. "Derzeit gilt diese Erleichterung in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg", sagte Woidke.

In Brandenburg soll die Maskenpflicht für Grundschülerinnen und -schüler entfallen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

6,6 Millionen digitale Impfnachweise - System zeitweise überlastet

17.14 Uhr: Großer Andrang auf den neuen digitalen Corona-Impfnachweis hat am Dienstag zwischenzeitlich zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt. Das System sei wegen des Ansturms zeitweise überlastet gewesen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin mit. Insgesamt seien aber bis zum Nachmittag inzwischen 6,6 Millionen Zertifikate von Impfzentren, mobilen Diensten, Arztpraxen und Apotheken ausgegeben worden.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg, gerade jetzt zu Beginn des Sommers und der Reisezeit sei es für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig, dass es eine Einheitlichkeit gebe: "Dass ein digitaler Impfpass, der in Deutschland oder Spanien oder Finnland ausgestellt wird, eben auch dann in allen europäischen Ländern genutzt werden kann und gültig ist", sagte der CDU-Politiker.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Foto: Stefan Puchner/dpa

Neue Corona-Fälle auf Grönland - Flüge aus Nuuk eingestellt

17.04 Uhr: Nach neuen Infektionen im relativ coronafreien Grönland sind alle Flüge aus der Hauptstadt Nuuk eingestellt worden. Schiffe dürfen den Hafen nicht mehr verlassen. Zuvor waren auf der weltweit größten Insel mindestens sechs neue Corona-Fälle entdeckt worden, wie der Rundfunksender KNR und die Zeitung "Sermitsiaq" (Dienstag) berichteten. Bis zu 200 Menschen, die mit den Infizierten Kontakt hatten, sollen nun getestet werden. Grönland zählt zum dänischen Königreich, ist aber weitgehend autonom. Monatelang hatten es die Menschen dort geschafft, das Virus bis auf wenige Fälle fernzuhalten. Im Mai gab es dann in Nuuk einige Fälle, weshalb für vier Tage strikte Beschränkungen erlassen wurden. Wie lange Flugzeuge nun aufs Neue am Boden bleiben müssen, ist noch unklar.

Corona-Inzidenz: Rückgang könnte sich verlangsamen

16.49 Uhr: In den letzten Wochen fiel die Corona-Inzidenz in Deutschland sehr schnell. Immer mehr Öffnungsschritte wurden in immer kürzerer Zeit vollzogen.Dieser Rückgang könnte sich allerdings bald verlangsamen. Lesen Sie hier die Gründe: Corona-Inzidenz: Warum der Rückgang stagnieren könnte

Corona-Inzidenz sinkt unter 20 Corona-Inzidenz sinkt unter 20

Tui-Studie: Das beklagen Jugendliche in der Corona-Pandemie

16.35 Uhr: Junge Menschen vermissen laut einer der neuen Tui-Studie Wertschätzung. Die Ergebnisse zeigen auch, wo es Konflikte zwischen Alt und Jung gibt. Lesen Sie dazu: Studie: Jüngere fühlen sich in Pandemie nicht wertgeschätzt

Auch Schottland wird weitere Corona-Lockerungen wohl verschieben

16.27 Uhr: Wie in England müssen sich auch die Menschen in Schottland wohl noch länger gedulden, bis weitere Corona-Maßnahmen gelockert werden. Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte am Dienstag in Edinburgh, es sei sehr unwahrscheinlich, dass am 28. Juni weiter gelockert werden könne. Ursprünglich sollte an diesem Datum das gesamte Land wieder weitgehend zur Normalität zurückkehren. Eine endgültige Entscheidung soll kommende Woche getroffen werden.

Man müsse sich genügend Zeit verschaffen, um noch deutlich mehr Menschen vollständig zu impfen, sagte Sturgeon. Wegen der rapiden Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten, sehr ansteckenden Delta-Variante liegen die Corona-Fallzahlen in Schottland derzeit wieder fünfmal so hoch wie noch Anfang Mai.

Keine Maskenpflicht im Unterricht im Saarland mehr ab Donnerstag

16.20 Uhr: Im Saarland müssen Schüler ab diesem Donnerstag im Unterricht keine Maske mehr tragen. Das habe der Ministerrat am Dienstag angesichts gesunkener Corona-Zahlen entschieden, teilte das Bildungsministerium in Saarbrücken mit. Im Schulgebäude und auf dem Schulweg bei der Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bleibt es aber weiterhin bei der Pflicht zum Tragen einer Maske.

"Wir sind uns in der Landesregierung einig, dass es Lockerungen bei der Maskenpflicht in Innenräumen zuerst bei den Schülerinnen und Schülern geben muss", sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Für Kinder und Jugendliche sei das Maskentragen im Unterricht angesichts der steigenden Temperaturen eine körperliche Belastung. Da sich die "allgemeine Pandemielage" und damit auch die an den Schulen weiter deutlich entspanne, seien im Klassenraum nun Lockerungen möglich. Klar sei aber: "Wer möchte, kann natürlich weiter eine Maske nutzen, nur die Abschaffung der Verpflichtung ist momentan nach Abwägung aller Faktoren vertretbar."

Nach Corona-Absage: Kleineres Wacken-Festival Mitte September

16.05 Uhr: Nach der erneuten Absage des Heavy-Metal-Festival ist im schleswig-holsteinischen Wacken vom 16. bis 18. September unter dem Titel "Bullhead City" eine kleinere Ausgabe geplant. Dazu werden unter anderem Blind Guardian und Doro erwartet. "Wir wollen mit Bullhead City einen Lichtblick in einem weiteren Jahr voller Absagen setzen", sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner am Dienstag. Die Kapazität des dreitägigen Festivals soll später mit den Behörden festgelegt werden. Bereits 2020 war das Heavy-Metal-Festival mit seinen rund 75 000 Fans wegen der Corona-Pandemie abgesagt und durch eine Online-Veranstaltung ersetzt worden.

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken findet wegen der Corona-Pandemie erneut nicht statt. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Sachsen-Anhalt lockert Corona-Regeln noch diese Woche

15.45 Uhr: Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will die Corona-Regelungen noch vor dem Wochenende lockern. Die Regierung habe "in vielen Bereichen zentrale Lockerungen" beschlossen, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Magdeburg. So sollen die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen in Kontaktempfehlungen umgewandelt werden. Bislang darf jeder bis zu zehn andere Menschen treffen, egal aus welchem Haushalt.

Außerdem muss im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften künftig nur noch ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske fällt dort damit künftig weg. Das sei angesichts des warmen Wetters eine Erleichterung, so Grimm-Benne weiter. Auch für den Gastronomiebereich und die Schulen wurden Lockerungen beschlossen.

Trotz Corona: Tausende Fans unterwegs zu Budapester Stadion

15.29 Uhr: Ungarns Hauptstadt im EM-Fieber: Tausende Fans haben sich am Dienstagnachmittag auf einen zwei Kilometer langen Weg vom Budapester Heldenplatz zum Fußballstadion gemacht. Das Budapester Stadion ist das einzige, das bei der EM trotz der Corona-Pandemie voll ausgelastet werden darf. Von den insgesamt 67 155 verfügbaren Plätzen dürften laut Medienberichten etwa 50 000 mit ungarischen Fans besetzt sein. Im Stadion gilt keine Maskenpflicht, wohl aber die Empfehlung, eine Maske zu tragen. Für die ungarischen Besucher gilt ein amtlicher Corona-Immunitätspass als Zugangsvoraussetzung.

Kabinett: Maskenpflicht im Unterricht entfällt

15.22 Uhr: Sachsen-Anhalt will die Pflicht zum Tragen einer Maske an Schulen lockern. "Die Maskenpflicht entfällt sowohl auf Schulgeländen und Freigeländen als auch im Unterricht", sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Das Kabinett habe dies einvernehmlich beschlossen. Künftig soll der Mund- und Nasen-Schutz demnach nur noch außerhalb des Unterrichts in Gebäuden, etwa auf den Fluren, vorgeschrieben sein. Dadurch könne die Lernatmosphären qualitativ gesteigert werden, was auch angesichts der steigenden Temperaturen wichtig sei, führte Tullner weiter aus.

In Sachsen-Anhalt entfällt die Maskenpflicht im Unterricht. Foto: Gregor Fischer / picture alliance/dpa

Umfrage: Corona-Krise setzt mehr Verbraucher finanziell unter Druck

15.15 Uhr: Die Folgen der Corona-Pandemie bringen viele Verbraucher finanziell in Bedrängnis. Wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform ergab, beklagen 39 Prozent coronabedingte Einkommenseinbußen. Hochgerechnet auf die Bevölkerung hatten der repräsentativen Erhebung zufolge 16,4 Millionen Haushalte weniger Geld zur Verfügung als zuvor. Das waren 1,7 Millionen Haushalte mehr als in der Herbst-Befragung (35 Prozent). Kurzarbeiter, Minijobber und Solo-Selbstständige sind besonders betroffen. 29 Prozent der Befragten gehen davon aus, in den kommenden zwölf Monaten gewisse Kosten nicht mehr tragen zu können, ob Stromrechnung oder Miete.

Nach Einschätzung von Creditreform führt die in vielen Haushalten angespannte Situation dazu, dass spätestens 2023 die privaten Überschuldungen deutlich ansteigen werden. Die gut 1000 Teilnehmer wurden Ende April befragt.

Olympioniken droht Ausweisung aus Japan bei Regel-Verstößen

15.10 Uhr: Ausländischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio droht bei Verstoß gegen die strengen Corona-Verhaltensregeln eine Ausweisung aus Japan. Das sieht die am Dienstag veröffentlichte dritte Fassung des sogenannten "Playbooks" für die Athleten mit Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus während der Spiele vor. Zu weiteren möglichen Sanktionen gehören Verwarnungen, der vorübergehende oder permanante Olympia-Ausschluss, Disqualifikation, der mögliche Entzug der Akkreditierung sowie Geldstrafen.

Man erwarte jedoch, dass sich alle Teilnehmer an die Regeln halten, sagte Olympiadirektor Christophe Dubi vom Internationalen Olympischen Komitee. Die Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus treten am 1. Juli in Kraft, so die Organisatoren. Die Handbücher für andere Olympia-Teilnehmer wie die Medien folgen in den nächsten Tagen.

Mecklenburg-Vorpommern schafft Maskenpflicht im Freien weitgehend ab

15.05 Uhr: Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien soll in der kommenden Woche in Mecklenburg-Vorpommern weitestgehend abgeschafft werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin an. Außerdem werde es ein neues Ampelsystem geben, anhand dessen weitere Corona-Maßnahmen oder Lockerungen abgeleitet werden sollen. Es berücksichtigt laut Schwesig nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz, also den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, sondern zudem etwa die Krankenhausauslastung mit Covid-19-Patienten.

Intensivmediziner: Corona-Pandemie geht in "chronische Phase" über

14.26 Uhr: Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Christian Karagiannidis, fordert ein Ende des "pandemischen Denkens" in Bezug auf das Coronavirus. Man werde in den kommenden Wochen und Monaten aus der pandemischen Phase herauskommen, künftig werde Covid eine Erkrankung des Klinikalltags werden und den Schrecken einer in Wellen verlaufenden Pandemie verlieren, sagte Karagiannidis bei einer digitalen Pressekonferenz des Verbands am Dienstag.

"Wir werden in den kommenden Tagen die magische Grenze von 1000 Patienten unterschreiten." Nun sei die Zeit gekommen, "in eine chronische Phase" überzugehen, sagte Karagiannidis. Corona werde den Klinikalltag in den nächsten Jahren "wie die jährliche Grippewelle" begleiten. Bis zum Herbst sei dann nicht nur mit Corona-Infektionen zu rechnen, sondern auch mit vielen anderen Krankheiten sowie verschobenen Operationen. "Dann wird es einen Konkurrenzkampf um die Betten geben", sagte Karagiannidis. In den vergangenen Monaten habe man sich auf die Versorgung von Corona-Patienten konzentriert, bei anderen Krankheiten sei dies "nicht in dem Maße" geschehen.

(fmg/dpa/afp)