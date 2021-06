Weinstein wird für neuen Prozess nach Kalifornien überstellt

Mi, 16.06.2021, 12.29 Uhr

Der wegen Sexualverbrechen verurteilte frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wird bald nach Kalifornien überstellt, wo ihm ein neuer Prozess droht. Fünf Frauen werfen Weinstein in Los Angeles Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Derzeit sitzt er in New York in Haft.