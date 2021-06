Britney Spears spricht vor Gericht über die Vormundschaft ihres Vaters

Berlin/Los Angeles. 13 Jahre lebt Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. An diesem Mittwoch bezieht die Pop-Prinzessin vor Gericht Stellung.

Britney Spears in Plauderlaune.

279-mal trat Britney Spears zwischen 2013 und 2018 mit ihrer „Piece of Me“-Konzertreihe auf, meist in Las Vegas. 192 Millionen Dollar erwirtschaftete sie damit. „Stronger“ lautet der Titel des letzten Songs vor der Zugabe: „Ich bin stärker als gestern, jetzt geht es nur nach meinem Willen“, heißt es in ihrer Hymne über Selbstermächtigung. Daheim fühlte die Sängerin sich jedoch völlig machtlos.

Gerichtsunterlagen, die der „New York Times“ vorliegen, geben erschreckende Einblicke. Demnach klagte die heute 39-Jährige, dass ihr Vater James Parnell Spears (68) ein perfides System errichtet hätte, um ihr gesamtes Leben zu kontrollieren.

Britney Spears’ Vater ist seit 2008 Vormund der Sängerin

Nach ihrem Nervenzusammenbruch übernahm Spears’ Vater 2008 die Vormundschaft über seine Tochter. Seit Jahren versucht sie, sich daraus zu befreien – vergebens. Die „New York Times“ brachte das Thema mit der Doku „Framing Britney Spears“ heraus aus den Klatschspalten und stellte die Frage: Wie kann es sein, dass einer erfolgreichen Entertainerin die Grundrechte genommen werden?

Die Aussagen, die Spears beispielsweise in einer geschlossenen Anhörung 2019 vor einem Gericht in Los Angeles machte, klingen erschreckend: Falls sie einen Fehler mache, werde sie „hart dafür bestraft“. Die Vormundschaft sei für sie „mit einer Menge Angst“ verbunden. Einmal habe ihr Vater sie sogar gegen ihren Willen in eine psychiatrische Einrichtung sperren lassen. Außerdem habe er sie gezwungen, mit 40 Grad Fieber aufzutreten. „Das war der erschreckendste Augenblick meines Lebens“, gab sie zu Protokoll.

Vater als Vormund: Absurde Regeln für Britney Spears?

„Mrs. Spears hat den Eindruck, dass die Vormundschaft ein Werkzeug der Kontrolle und Unterdrückung ist“, notierte ein Gerichtsschreiber schon 2016. Das System habe ihrer Meinung nach „zu viel Kontrolle, bei Weitem zu viel“. Ihr Vater bestimme, wen sie treffe und wie sie ihr Haus einrichte. Einmal sei ihr sogar verboten worden, neue Küchenschränke einbauen zu lassen.

Immer sei sie von „Sicherheitsleuten“ umgeben, die sie abschirmten – eine Erfahrung, die sich deckt mit den Recherchen der „Times“. Den Journalisten war es nicht gelungen, zu Spears Kontakt aufzunehmen. Sämtliche Kreditkarten seien ihr abgenommen worden, so Spears an anderer Stelle. Von den Millionenumsätzen ihrer Konzerte seien ihr 2000 Dollar im Monat ausgezahlt worden.

Spears verwies einmal auf den Alkoholkonsum ihres Vaters und verlangte regelmäßige Tests von ihm. „Absolut unpassend. Wer denkt sie, wer sie ist, so etwas zu verlangen?“, schmetterte der Richter den Vorstoß ab.

Kurz nach ihrem Zusammenbruch ging Britney Spears schon wieder auf Tour

Tatsache ist: Die zweifache Mutter hatte um 2007 herum ihr Leben nicht mehr im Griff – die Bilder, wie sie auf einer Bahre aus ihrer Villa geholt wurde, gingen um die Welt. Seit der Vormundschaft gab es zumindest öffentlich keine Ausfälle mehr. James Spears sei ein „leidenschaftlicher, engagierter und loyaler Vater“, der seine Tochter aus einer lebensbedrohlichen Situation geholt hätte, sagte seine Anwältin Vivian Thoreen. 2008 habe ihr Vermögen nur noch 2,8 Millionen Dollar betragen, inzwischen liege es wieder bei 60 Millionen Dollar.

Dafür schickte er seine Tochter allerdings auch kurz nach dem Zusammenbruch zurück auf die Bühne. Eine frühere Mitarbeiterin von Spears’ Plattenfirma schilderte den Ex-Bauleiter in der Doku als unangenehmen Zeitgenossen. Er habe geprahlt, dass er sich von dem Geld, das seine Tochter einmal verdienen würde, ein Boot kaufen wolle.

Stars bieten Hilfe an - Cher will Kontakt zu Spears aufnehmen

Die Sängerin will nun nicht mehr auftreten, solange ihr Vater ihr Vormund ist. Dabei erzielte sie schon einen Teilerfolg: Die Kontrolle über ihr Vermögen muss ihr Vater sich mit einer unabhängigen Finanzfirma teilen, für gesundheitliche Belange bestimmte das Gericht einen professionellen Vormund.

Auch Prominente wie Miley Cyrus oder Sharon Stone setzen sich für Spears’ Freiheit ein. „Ich habe so viele wütende Tweets geschrieben“, teilte Cher erst am Mittwoch mit. „Aber nichts hat sich geändert. Ich werde versuchen, anzurufen. Wahrscheinlich werde ich nicht durchkommen. Doch ich werde es versuchen.“ Lesen Sie auch: Britney Spears: Warum ihre Fans #freebritney fordern

Für Mittwochabend deutscher Zeit wurde Spears vor Gericht in Los Angeles erwartet. Experten vermuten, ihre Aussage könnte dem Rechtsstreit die entscheidende Richtung geben.