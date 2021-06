Verpuffung bei Sonnwendfeuer - Mindestens acht Verletzte

Bei einer Sonnenwendfeier im sächsischen Landkreis Bautzen sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Beim Anzünden eines Feuers sei es zuvor zu einer Verpuffung gekommen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers in der Gemeinde Steinigtwolmsdorf. Weitere Details wie die Schwere der Verletzungen und das Alter der Opfer waren zunächst unklar. Auch die Ursache des Unglücks war noch offen. Auf Fotos waren zahlreiche Rettungswagen zu sehen. Mindestens vier Rettungshubschrauber flogen Verletzte in Kliniken. Die Fotos zeigen zudem einen meterhohen Haufen aus Ästen, der in Flammen steht.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-157951/2