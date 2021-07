Corona-Schutz für Kinder und Jugendliche – Grüne machen Vorschläge

Pandemie So wollen die Grünen die Kinder vor der Delta-Welle schützen

Wie soll es nach den Schulferien weitergehen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Eltern. Zwar wünschen sich viele Schülerinnen und Schüler, dass der Unterricht wieder regelmäßig im Klassenzimmer stattfindet. Doch steigende Corona-Fallzahlen und eine deutliche Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante dürften auch das kommende Schuljahr verkomplizieren.

Vor diesem Hintergrund fordert Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt größere Anstrengungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. „Wir laufen mit Ansage in einen zweiten Corona-Herbst, und wieder unternimmt die Bundesregierung viel zu wenig, um Kitas und Schulen zu sichern“, sagte sie unserer Redaktion.

Schulunterricht trotz Delta: Grüne drängen auf Bund-Länder-Gipfel

Die Grünen fordern daher schnelles Handeln von Bundes- und Landesregierungen: „Wir fordern jetzt einen Kita- und Schulgipfel, damit sich dieses Planungsversagen nicht wiederholt.“ Mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus sei keine Zeit mehr zu verlieren.

Bei dem Gipfeltreffen sollten Bund und Länder gemeinsam mit Fachleuten aus Medizin und Pädagogik einen Leitfaden für die Zeit nach den Ferien erarbeiten, schreiben Göring-Eckardt und die Grünen-Abgeordneten Kordula Schulz-Asche und Janosch Dahmen in einem Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt. „Dazu gehören auch mindestens die Beibehaltung, besser noch der Ausbau von regelmäßigen Tests in Schulen und Kitas, einheitliche Maskenregeln sowie die gezielte Erfassung der altersspezifischen Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten.“ Außerdem müsse der Einbau von Filteranlagen schneller vorankommen.

„Kinder unter zwölf Jahren können nicht geimpft werden und auch viele Jugendliche werden ohne Impfschutz zurück in die Schulen kommen“, mahnen die Autoren. „Die Beispiele Großbritannien oder Israel zeigen, dass es gerade dann auch zu Ausbrüchen in Schulen kommt. Wir müssen verhindern, dass Leidtragende der Pandemie erneut die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien sind.“ Auch interessant: Corona: Delta-Variante bei Kindern - das sind die Symptome

SPD-Chefin Esken fordert harte Einschränkungen – um Kinder besser zu schützen

Auch SPD-Chefin Saskia Esken ruft eindringlich dazu auf, Kinder und Jugendliche besser von Corona zu schützen. „Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Irrglauben, Kinder und Jugendliche seien nicht gefährdet“, sagte sie unserer Redaktion. Durch den fehlenden Impfschutz seien die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50 Jahren. Long-Covid-Folgen wie Fatigue-Erscheinungen könnten jungen Menschen eine gute Zukunft für lange Zeit verbauen.

Konkret forderte Esken deshalb harte Einschnitte in anderen Bereichen: „Großveranstaltungen mit Tausenden Besuchern wie der Fußball, wo erschreckend wenig Bereitschaft zur Hygienedisziplin gezeigt wird, sollten wir nicht akzeptieren.“ Außerdem müssten Reiserückkehrer weiterhin konsequent getestet und gegebenenfalls unter Quarantäne gestellt werden. In den Betrieben müsse die Testdisziplin für nicht Geimpfte aufrechterhalten werden. Außerdem dürften die allgemeinen Hygieneregeln nicht vernachlässigt werden.

Esken zum Corona-Schutz: Ältere müssen jetzt auf Jüngere Rücksicht nehmen

Die junge Generation habe jetzt mehr als ein Jahr aus Rücksicht auf die ältere Generation auf vieles verzichtet, so die SPD-Vorsitzende, „jetzt darf sie dieselbe Rücksichtnahme von den überwiegend geimpften älteren Erwachsenen erwarten“.

Esken appellierte an Bund, Länder und Kommunen, alles dafür zu tun, um Kinder und Jugendliche vor einer Infektion zu schützen. Gleichzeitig sollten sie dafür sorgen, dass Kitas, Schulen und außerschulische Einrichtungen verlässliche Angebote in Bildung, Betreuung und sozialer Begleitung bieten könnten. „Die Gesundheit ebenso wie die Bildungs- und Entwicklungschancen der jungen Generation müssen jetzt im Vordergrund stehen“, sagte sie.

Grüne wollen hohe Impfquote auch mit unkonventionellen Methoden erreichen

Aus Sicht der Grünen müssen zum Schutz der Jüngeren auch die von Erwachsenen vorangetrieben werden: Zur Steigerung der Impfquote empfiehlt die Bundestagsfraktion in ihrem Strategiepapier dafür auch unkonventionelle Wege. „Mobile Impfteams können vor Ort, in Stadtteilzentren, vor Schulen und in Universitäten, in Einkaufszentren oder Kultur- und Jugendeinrichtungen jene Menschen erreichen, die bisher zurückhaltend waren“, schreiben Göring-Eckardt und ihre Mitverfasser.

„Wenn die tägliche Impfquote weiter rückläufig bleibt, muss über weitere Anreize, wie sie in anderen Ländern zu Anwendung kommen, diskutiert werden“, heißt es zudem in dem Papier. Mancherorts werden Prämien gezahlt oder Preise unter Impfwilligen verlost. Bisher gibt es in Deutschland keine derartigen Vorhaben.

