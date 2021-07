Richard Branson ist mit "VSS Unity" ins All gestartet

Spaceport America Richard Branson ist mit seinen Co-Piloten in den Weltraum geflogen. Das Raumschiff trat am frühen Sonntagabend ins All ein.

Der britische Milliardär Richard Branson hat seinen Flug ins Weltall angetreten. Der 70-Jährige war am Sonntag mit zwei Astronautinnen und drei Astronauten in seinem Raumschiff, der „VSS Unity“, im Schlepptau eines Mutterflugzeugs von einem Flughafen im US-Bundesstaat New Mexico aufgebrochen.

In einer Höhe von etwa 15 Kilometer wurde das Raumschiff abgesetzt, beschleunigte dann auf eine Geschwindigkeit von mehr als 3700 Stundenkilometer und soll dann - wenn alles nach Plan läuft - anschließend in über 80 Kilometern Höhe in die Schwerelosigkeit eintauchen. Auch interessant: Bransons Kurztrip ins All: Hier sehen Sie den Flug live

Die "VSS Unity" von Bransons Raumfahrtfirma Virgin Galactic absolvierte im Mai einen Testflug. Foto: dpa

Branson fliegt neun Tage vor Jeff Bezos ins All

Ziel von Branson, aber auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk ist es, ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einzusteigen. Doch Bransons All-Trip ist auch ein gelungener PR-Coup gegen seinen Konkurrenten Bezos: Der reichste Mann der Welt hatte in den vergangen Wochen seinen Flug am 20. Juli ins Weltall mit großem Aufwand beworben – dann kam Unternehmer Branson und kündigte an, dass er neun Tage früher fliegen werde.

Mit Musk posierte Branson am Sonntagmorgen noch auf einem Twitterfoto und schrieb: „Ein großer Tag liegt vor uns. Toll, um den Morgen mit einem Freund zu beginnen. Ich fühle mich gut, aufgeregt, bereit.“

(fmg/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de