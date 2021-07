Corona: Neuer RKI-Plan - Hospitalisierungen wichtiger als Inzidenz?

Neue Coronavirus-Varianten sind weiterhin auf dem Vormarsch. Die in Lateinamerika verbreitete Lambda-Variante ist nun auch in Europa angekommen. Was bereits über die Mutation bekannt ist, erfahren Sie im Video.

Bislang war der der Inzidenzwert der wichtigste Maßstab für Entscheidungen in der Corona-Pandemie - nun könnte er bald eine untergeordnete Rolle spielen: Das Robert Koch-Institut (RKI) plant einem "Bild"-Bericht zufolge die Hospitalisierung als zusätzlichen Leitindikator einzuführen, um das Pandemiegeschehen in Deutschland einzuordnen. Dies berichtete das Blatt unter Berufung auf eine interne RKI-Präsentation.

Durch eine solche Praxis würde eine Abkehr vom Inzidenzwert als wichtigste Kennzahl der Corona-Politik stattfinden. Zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland seien zwar "weiterhin mehrere Indikatoren zur Bewertung notwendig, aber die Gewichtung der Indikatoren untereinander ändert sich", zitiert die "Bild" das RKI-Papier. Das Institut begründet die Hinzunahme der Hospitalisierung demnach mit den "Konsequenzen zunehmender Grundimmunität".

Bericht: RKI rechnet in Zukunft mit weniger schweren Corona-Fällen

Das RKI geht dem Bericht zufolge von einer "Abnahme des Anteils schwerer Fälle" aus. Deshalb fordere das Institut einen "stärkeren Fokus auf die Folgen der Infektion", darunter schwere Erkrankungen mit Hospitalisierung, aber auch auf Todesfälle und langfristige Folgen.

Am Sonntag lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 6,2. Auch wenn die Corona-Fallzahlen derzeit niedrig sind, gibt die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante Anlass zur Sorge. Das RKI hatte zuletzt in einem Bericht mitgeteilt, dass mittlerweile mehr als 50 Prozent der Corona-Infektionen in Deutschland auf die erstmals in Indien aufgetretene Mutante zurückgehen.

