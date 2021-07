Corona: Impfung bald bei Ikea und in Clubs? ++ Zahlen in Niederlande explodieren

Das RKI meldet am Mittwoch wieder eine steigende Inzidenz

In Deutschland sind 43,7 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft

Indonesien hat sich zum neuen Corona-Hotspot in Asien entwickelt

Laut RKI-Daten gibt es einen deutlichen Anstieg der Fälle bei jungen Erwachsenen

Laut der Caritas hat Corona weltweit zu schwersten humanitären Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg geführt

Im niederländischen Utrecht haben sich rund 1000 Menschen bei einem Festival infiziert

Berlin. Nach einem Tiefstand von 4,9 am 6. Juli steigt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nun stetig wieder an. Am Mittwoch lag sie bereits bei 7,1. Die ansteckendere Delta-Variante breitet sich weiter aus und die nächste Mutation des Coronavirus wurde schon in Europa nachgewiesen. Deutschland könnte mit dem Ende der Sommerferien in die nächste Welle der Corona-Pandemie schlittern.





Spanien und die Niederlande mussten wegen rasant steigender Corona-Zahlen bereits Lockerungen zurücknehmen. In anderen Ländern, wie Griechenland oder Malta, soll es Freiheiten nur noch für geben. Auch Kanzlerin Angela Merkel warb am Dienstag mit Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für das Impfen. Eine Impfpflicht lehnt die Kanzlerin hingegen derzeit ab.

RKI meldet Zahlen zu Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist erneut gestiegen und liegt bei 7,1 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Vor einem Tag lag sie noch bei 6,5, in der Vorwoche bei 5,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1548 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 985 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 48 Tote gewesen. Mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Mittwoch, 14. Juli: EU-Behörden: Vollständige Impfungen wichtig für Delta-Schutz

17.15 Uhr: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC weist angesichts der Ausbreitung der Delta- auf die Bedeutung vollständiger Corona-Impfungen hin. Ein Befolgen des empfohlenen Impfverlaufs – im Falle der Mittel von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca also die Verabreichung von zwei Impfdosen – sei entscheidend, um vom höchstmöglichen Schutz vor dem Virus zu profitieren, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am Mittwoch gemeinsam mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA mit.

Vorläufige Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass beide Dosen von Zwei-Dosen-Impfstoffen notwendig seien, um einen angemessenen Schutz vor der Delta-Variante zu erhalten. Man rufe die EU-Bürger auf, sich impfen zu lassen und an die empfohlene Anzahl an Impfdosen zu halten. Beim Mittel von Johnson & Johnson gilt eine Spritze als ausreichend.

Delta-Variante könnte in Europa bald bei 90 Prozent liegen

16.33 Uhr: Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Nach Einschätzungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wird sie bis Ende August 90 Prozent der in der Europäischen Union im Umlauf befindlichen Stämme ausmachen. Wie die EMA betonte, sei eine komplette Impfung erforderlich, um sich gegen die Mutation zu schützen.

49 Millionen Menschen in Deutschland erstgeimpft

15.45 Uhr: In Deutschland sind mittlerweile 43,7 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden Dienstag 736.031 Impfdosen verabreicht. Damit haben bundesweit rund 36,4 Millionen Personen den kompletten Impfschutz. Mehr als 49 Millionen Menschen sind mindestens einmal geimpft - das entspricht einer Quote von 58,9 Prozent.

In Bremen haben sogar schon mehr als 68 Prozent der Menschen zumindest eine Impfung erhalten. Damit liegt die Hansestadt unter allen 16 Bundesländern an der Spitze; Sachsen (50,1 Prozent) ist mit Abstand das Schlusslicht. Beim vollständigen Impfschutz hat das Saarland mit einer Quote von 47,9 Prozent knapp vor Nordrhein-Westfalen die Nase vorn; am Ende der Liste rangiert Brandenburg mit 40,0 Prozent.

Die Symptome nach einer Impfung sind kein Gradmesser. Foto: dpa

Indonesien meldet hohe Infektionszahlen

14.23 Uhr: Indonesien hat sich zum neuen Corona-Hotspot in Asien entwickelt. Die Gesundheitsbehörden meldeten dort erstmals mehr als 54.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und damit mehr als Indien, wo sich die Lage inzwischen entspannt. "Ich gehe davon aus, dass der Ausbruch im Juli kontinuierlich zunehmen wird, da wir noch nicht in der Lage sind, die Ausbreitung der Infektionen zu verhindern", sagte der Epidemiologe Pandu Riono von der Universität von Indonesien.

Die Corona-Beschränkungen seien weiterhin unzureichend. "Sie sollten doppelt so streng sein, da wir es mit der Delta-Variante zu tun haben, die doppelt so ansteckend ist."

Berlin will kreativere Wege bei den Impfungen gehen

14.05 Uhr: Das Land Berlin will künftig neue und kreativere Wege bei den Impfungen gegen das Coronavirus gehen. "Wir wollen eine lange Nacht des Impfens in der Arena machen", sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im rbb-Inforadio. Auch die Clubszene wolle man beim Impfen einbinden, zudem direkt auch jüngere Menschen ansprechen.

Junge Leute über 18 Jahre werde ihre Behörde deshalb auch anschreiben. Zunächst soll es demnach aber auf dem Hermannplatz in Neukölln ein Impfangebot geben. Und ab Samstag können sich zum Beispiel Menschen auf dem Parkplatz einer Ikea-Filiale impfen lassen.

Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain in Berlin. Foto: dpa

RKI: Deutlicher Anstieg der Corona-Fälle bei jungen Erwachsenen

12.53 Uhr: Der leichte Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland vorige Woche scheint vor allem auf Infektionen bei jungen Erwachsenen zurückzugehen. Während sich die Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in fast allen Altersgruppen über mehrere Wochen hinweg ungefähr konstant oder rückläufig entwickeln, haben sie bei den 20- bis 29-Jährigen vor allem in der vergangenen Woche zugenommen. Das geht aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

Am deutlichsten ist der Trend bei den 20- bis 24-Jährigen, mit einem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von 10 auf 19 binnen zwei Wochen. Zum Vergleich: Bei Senioren zwischen 75 und 84 Jahren stagnierte der Wert im gleichen Zeitraum bei 1.

Studie: Caritas: Größte humanitäre Krise seit Zweitem Weltkrieg

12.03 Uhr: Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Caritas international weltweit zu einer der schwersten humanitären Krisen der jüngeren Geschichte geführt. "Nie zuvor hat eine einzelne Krise oder Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg gleichzeitig so viele Todesopfer gefordert und so viele Menschen in existenzielle Not gestürzt wie die Corona-Pandemie", sagte der Leiter von Caritas international, Oliver Müller.

Die Zahl der Menschen, die weltweit humanitäre Hilfe benötigen, habe sich mehr als verdoppelt: von 167 Millionen Menschen im Jahr 2019 auf 439 Millionen Menschen im Jahr 2020. Auch die Zahl der Flüchtlinge sei mit 82,4 Millionen so hoch wie nie.

Zwei Drittel leiden psychisch unter Pandemie

11.46 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen leiden psychisch unter der Pandemie - vor allem Familien mit Kindern und junge Menschen. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung im Auftrag der Asklepios-Klinken hervor. "Wir sind besorgt", sagt Professor Christoph Herborn von Asklepios in Hamburg. "Möglicherweise haben wir die Nebenwirkungen der Lockdowns unterschätzt". 2.000 Menschen wurden bundesweit befragt.

Laut einer Studie leiden zwei Drittel der Deutschen psychisch unter der Corona-Pandemie. Foto: dpa

Rund tausend Besucher infizieren sich auf Festival in Utrecht

10.27 Uhr: Im niederländischen Utrecht ist eine Massenveranstaltung zu einem Superspreader-Event geworden. Auf dem zweitägigen Verknipt-Festival haben sich am ersten Juliwochenende fast tausend Besucher mit dem Coronavirus angesteckt, wie mehrere niederländische Medien berichten. Das sind etwa fünf Prozent der Gesamtbesucherzahl – pro Tag zog das Event 10.000 Menschen an.

Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsdiensts GGD infizierten sich am ersten Tag, dem 3. Juli, 448 Besucher und Besucherinnen. Am zweiten Tag sollen 516 Corona-Fälle registriert worden sein.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Holland stieg wieder deutlich an – die Deutsche Presse-Agentur nennt die Entwicklung "explosionsartig". Nach Angaben des staatlichen Gesundheitsinstituts RIVM wurden in den Niederlanden zwischen Freitag, 9. Juli, und Samstag, 10. Juli, 10.345 neue Ansteckungen festgestellt, einen Tag zuvor waren es noch knapp 7000 und am Samstag voriger Woche 1100. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai. Am 13. Juli lag die Inzidenz in den Niederlanden bei 270,5.

Wegen der starken Zunahme von Corona-Infektionen unterbricht das niederländische Parlament seine gerade erst begonnene Sommerpause und kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen.

Lufthansa rechnet wegen Auflagen mit Wartezeiten

10.02 Uhr: Lufthansa fliegt zur Zeit nur etwa halb so viele Passagiere wie vor der Krise. Dennoch kann es wegen der zusätzlichen Corona-Auflagen am Flughafen lange dauern und eng werden.Im zunehmenden Sommer-Reiseverkehr rechnet die Lufthansa mit längeren Bearbeitungszeiten beim Check-In. Nach wie vor änderten sich die regulatorischen Anforderungen der jeweiligen Zielländer für die Flugreisenden, berichtet der verantwortliche Programmleiter, Jens Fehlinger.

Die Überprüfung der Impfpässe, Testnachweise und weiterer Einreisevoraussetzungen bei jedem einzelnen Passagier nehme zusätzliche Zeit in Anspruch. Die Corona-Abstandsregeln führten zudem zu mehr Platzbedarf in den Flughäfen.

Vor dem Abheben: Die Lufthansa rechnet mit längeren Wartezeiten. Foto: dpa

Bund will Einbau mobiler Luftfilter mit 200 Millionen fördern

9.29 Uhr: Die Bundesregierung will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den Einbau mobiler Luftfilter in Schulen mit 200 Millionen Euro fördern. Ein entsprechender Beschluss des Bundeskabinetts wurde am Mittwoch erwartet. Das Geld soll den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Bisher fördert der Bund nur den Einbau fester Anlagen.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte über Gespräche über eine Ausweitung des Bundesprogramms berichtet. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte mitgeteilt, Bund und Länder arbeiteten an einem Programm für mehr Luftfilter in Klassenzimmern. Nachdem das Umweltbundesamt seine kritische Meinung gegenüber den Filtern geändert habe, würden die Länder nun beraten, wie man die Bundesförderung ergänzen könne, so der Kanzlerkandidat der Union am Sonntag in der ARD.

Seit Mitte Juni können Schulen und Kitas Fördermittel für den Einbau von festen Luftfilteranlagen beantragen, wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mitgeteilt hatte. Die Förderung ist begrenzt auf Räume und Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahren, da für diese Altersgruppe bisher kein Impfstoff gegen Corona zugelassen ist. Es gibt maximal 500.000 Euro je Standort.

Luftfilteranlagen wie diese können das Lüften in Klassenräumen laut einer Studie jedoch nicht ersetzen. Foto: dpa

Britisches Parlament für Impfpflicht von Pflegern in Heimen

8.39 Uhr: Das britische Parlament hat einer Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen in England zugestimmt. Von Oktober an müssen Heim-Mitarbeiter zwei Impfungen gegen das Virus vorweisen. Allerdings votierten mehrere Mitglieder der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson am Dienstagabend gegen das Vorhaben. Sie kritisierten, dass die Regierung vor der Abstimmung keine Bewertung der Auswirkungen veröffentlicht hat. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately betonte, die Regierung arbeite daran.

Zuvor hatte bereits Frankreich eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen von September an erlassen. Kanzlerin Angela Merkel lehnt einen solchen Schritt für Deutschland ab.

Auch in Deutschland waren Pflegeheime schwer von der Corona-Pandemie betroffen. In Großbritannien soll für Pflegerinnen und Pfleger jetzt ein Impfpflicht eingeführt werden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Zahl der Neuinfektionen steigt in Afrika rasant an

7.42 Uhr: In Afrika breitet sich das Coronavirus immer schneller aus. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf dem Kontinent liegt im Durchschnitt inzwischen bei mehr als 41.400, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Dienstagabend hervorgeht. Die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn registrierten Corona-Fälle in den 54 afrikanischen Staaten und Gebieten stieg auf mehr als sechs Millionen.

Seit Mitte Mai steigen die Infektionen mit dem Coronavirus in ganz Afrika stark an. Am schnellsten breitet sich das Virus der AFP-Zählung zufolge in Libyen aus. Dort werden derzeit täglich 1560 Ansteckungen nachgewiesen, das entspricht einem Anstieg um 260 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Auch in Mosambik und in Marokko nimmt die Ausbreitung deutlich zu.

Lauterbach gegen schnelles Ende der Corona-Maßnahmen

7.28 Uhr: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich gegen eine schnelle Aufhebung der verbliebenen Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Der Weg von London, eine völlige Öffnung, wird auch von einigen bei uns gefordert, ist aber ein ganz falscher", sagte Lauterbach der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). "Die Fallzahlen steigen zwar wieder, aber das war zu erwarten mit den Lockerungen, die gerade beschlossen wurden. Sie werden auch noch weiter nach oben gehen. Wenn wir aber jetzt nicht drastisch öffnen und uns an die wichtigste Regel im Pandemie-Sommer halten, nämlich draußen geht viel, drinnen muss man vorsichtig bleiben, dann kommen wir gut durch."

Der Weg in England, wo für den 19. Juli das Ende aller Corona-Maßnahmen angekündigt wurde, erzeuge "letztlich nur eine Welle von chronisch kranken Long-Covid-Kranken", so Lauterbach. Auch auf Twitter äußerte sich der SPD-Politiker zur Gefahr von Öffnungen, wie sie auch die Alternative für Deutschland (AfD) fordert.

Die AfD will, dass jetzt alles sofort voll geöffnet wird. Im Herbst hätten wir dann hunderttausende Fälle pro Tag. Die Praxen und Kliniken wären voll. Die Kinder wären durchseucht. Viele könnten nicht zur Schule… So kommt man nicht in „unser altes Leben zurück” https://t.co/su5rOyiFbO — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 13, 2021

Arbeitgeberverband gegen Corona-Impfpflicht

7.04 Uhr: Der Arbeitgeberverband BDA hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. "Als Arbeitgeber setzen wir weiter auf Freiwilligkeit", erklärte der Verband auf Anfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Gerade für Mitarbeiter, die mit gefährdeten Personengruppen arbeiteten, sei die Bereitschaft zur Impfung ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme.

Der Verband regte aber eine Überprüfung der kostenlosen Corona-Tests an. "Wenn die Impfkampagne erfolgreich fortschreitet und voraussichtlich spätestens Ende August jeder ein Impfangebot erhalten hat, muss überprüft werden, ob kostenlose Tests für Menschen, die sich nicht impfen lassen, noch angemessen und geboten sind", hieß es.

Geldanreize für Impfung? Altmaier ist skeptisch

6.54 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die Forderungen, auch mit finanziellen Anreizen für Corona-Impfungen zu werben, skeptisch. "Ich bin von der Idee bislang nicht so überzeugt, weil es auch der Idee des mündigen Bürgers widerspricht, wenn ich Menschen mit Geldgeschenken zu etwas bringe, von dem sie selbst überzeugt sind, dass es vielleicht gar nicht in ihrem Interesse ist", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Es gebe zuvor noch deutlich mehr andere Möglichkeiten, um die Impfquote deutlich zu erhöhen.

"Da gibt es noch ganz viel, was wir tun können, auch an mobilen Impfstationen, beim Einsatz des Impfstoffs, der nur einmal verabreicht werden muss, weil es einfach Bürgerinnen und Bürger gibt, die man gar nicht so leicht erreichen kann, zum Beispiel auch Obdachlose, die über keinen gesetzlichen Wohnsitz verfügen", sagte Altmaier.

Lockdown in Sydney wird um mindestens zwei Wochen verlängert

6.46 Uhr: Der Corona-Lockdown in Australiens größter Stadt Sydney wird bis Ende Juli verlängert. Um die Ausbreitung der Delta-Variante unter Kontrolle zu bringen, bleiben die Beschränkungen für die gut fünf Millionen Einwohner der Metropole mindestens zwei weitere Wochen in Kraft, wie die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Dienstag ankündigte. Ursprünglich sollten die Maßnahmen am Freitag aufgehoben werden.

Trotz des seit drei Wochen geltenden Lockdowns kämpft Sydney derzeit aber mit einem Anstieg der Corona-Fälle. Am Dienstag wurden 97 Neuinfektionen verzeichnet.

Sydney im Lockdown: Passanten gehen in der Nähe des Opernhauses an einem Schild mit der Aufschrift "COVID ALERT" (Corona-Warnung) vorbei. Foto: Bai Xuefei/XinHua/dpa

Deutscher Städtetag ruft Menschen in sozialen Berufen zu Impfung auf

6.37 Uhr: In der Debatte um eine sinkende Impfbereitschaft hat der Deutsche Städtetag an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen in sozialen Berufen appelliert. "Die Pandemie lässt sich nur mit einer deutlich höheren Impfquote besiegen", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) dieser Redaktion. "Es wäre gut, wenn vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe und auch im pädagogischen Bereich die Impfung als eine Selbstverständlichkeit ansehen – im Sinne der ihnen anvertrauten Menschen." Impfen sei auch eine Frage der Solidarität.

Jung betonte, er sehe bisher keinen Anlass für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Auch die Bundesregierung lehnt dies weiterhin ab. "Aber wir müssen möglichst viele Menschen fürs Impfen motivieren, die bisher zurückhaltend sind", sagte der Leipziger Oberbürgermeister.

Hamburg impft jetzt Handwerker - ohne Termin

4.22 Uhr: In Hamburg können sich ab sofort Handwerker ohne Termin zur Corona-Schutzimpfung im zentralen Impfzentrum einfinden. Bis Dienstag kommender Woche stünden für diese Aktion pro Tag 1000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur.

Impfwillige könnten einfach während der regulären Öffnungszeiten zwischen 8.00 und 19.00 Uhr in dem Zentrum in den Messehallen vorbeikommen. Mitzubringen seien lediglich ein gültiger Personalausweis und ein formloser Nachweis, dass man als Handwerker tätig ist.

"Mit diesem Pilotversuch wollen wir es Personengruppen, die ansonsten feste Termine schwer einhalten können, erleichtern, an eine Impfung zu kommen", sagte Helfrich. Ganz terminlos geht die Aktion aber nicht vonstatten: Für die Zweitimpfung würden die Handwerker beim ersten Pieks einen fixen Termin im Impfzentrum erhalten, der dann auch einzuhalten sei.

Im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen können Handwerker bis kommenden Dienstag ohne vorherige Terminvereinbarung eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Foto: Marcus Brandt/dpa

SPD-Ministerpräsidentin Dreyer fordert "neue Warnstufe"

1.00 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Deyer hat veränderte Kriterien zur Beurteilung der Corona-Lage gefordert. "Wir brauchen jetzt eine neue Warnstufe", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. "Die Inzidenz bleibt ein wichtiger Warnfaktor, aber wir müssen neu justieren. Je höher die Impfquote, desto weniger schwere Verläufe wird es geben und somit wird das Gesundheitssystem nicht so schnell überlastet." Daher müsse die Situation in den Krankenhäusern stärker einbezogen werden. Dreyer fügte hinzu, sie halte dabei eine bundeseinheitliche Lösung für notwendig.

Die Regierungschefin appellierte eindringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: "Tun Sie‘s auch für die Kinder und für alle, die sich nicht impfen lassen können. Kinder und Jugendliche haben auf vieles verzichtet, um ältere und erkrankte Menschen zu schützen. Jetzt können wir ihnen unsere Solidarität zeigen." Eine Impfpflicht lehnte Dreyer dagegen ab. Diese wäre "nicht das richtige Signal", betonte sie.

Corona-News von Dienstag, 13. Juli: Doch keine Grenzschließungen für nicht Geimpfte in Malta

22.39 Uhr: Malta will die angekündigten Grenzschließungen für nicht vollständig Geimpfte doch nicht umsetzen. Menschen, die ohne Impfzertifikat nach Malta einreisten, müssten sich jedoch für bestimmte Zeit in Quarantäne begeben, teilte die Regierung mit. Die am Freitag angekündigte Grenzschließung hätte in der Nacht zum Mittwoch in Kraft treten sollen. Die Dauer der Quarantäne blieb zunächst unklar. Für Neuankömmlinge aus sogenannten "roten" Ländern galt bisher eine Pflicht zur Selbstisolation für 14 Tage.

Anders als in anderen europäischen Ländern führen die Behörden den Anstieg der Fallzahlen in Malta nicht auf die hochansteckende Delta-Variante zurück. Die geplante Grenzschließung hatte jedoch für Kritik der EU-Kommission gesorgt, die eine Beeinträchtigung des EU-weiten Reisezertifikats befürchtete. Dieses sieht eine Gleichbehandlung vollständig Geimpfter mit Genesenen und negativ Getesteten vor.

Immer mehr Neuinfektionen in Spanien

21.41 Uhr: Spanien verzeichnet mehr als vier Millionen Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie. Binnen eines Tages seien fast 44.000 neue Fälle registriert worden, melden die Behörden. Mit dem Ende des Schuljahres, höherer Mobilität, mehr Kontakten und Großveranstaltungen steige die Kurve wieder an, sagt Gesundheitsministerin Carolina Darias.

Neue Fälle träten hauptsächlich bei jüngeren und nicht geimpften Menschen auf. Die steigenden Zahlen seien auch auf die Delta-Variante zurückzuführen. Es starben den Angaben zufolge 13 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt liegt die Todeszahl bei 81.033.

Macht Reisen weniger entspannt: In Spanien steigen die Neuinfektionen. Foto: dpa

Gesundheitsministerin Carolina Darias äußerte sich unter Hinweis auf die Impffortschritte optimistisch und beteuerte, das Land werde die Infektionszahlen bald wieder reduzieren. Zur Eindämmung der Ausbreitung beschließen die spanischen Regionen unterdessen immer mehr Restriktionen.

Malta schließt Grenzen für Ungeimpfte

20.04 Uhr: Malta schließt ab Mittwoch seine Grenzen für Reisende, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Der Inselstaat ist das erste EU-Land, das sich wegen des erneuten Anstiegs der Infektionszahlen zu diesem Schritt entschieden hat. Lediglich bei Kindern reicht dann bei Einreise noch ein negativer PCR-Test. Die EU-Kommission kritisierte dies. Anerkannt werden nach Regierungsangaben das maltesische, das britische und das EU-Impfzertifikat.

In Malta sind bereits 79 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Ende Juni waren die Neuinfektionen auf Null zurückgegangen, mittlerweile steigen die Corona-Fälle aber wieder. Viele Infektionen sind auf Englisch-Sprachschulen zurückzuführen.

Merkel spricht mit jungen und älteren Menschen über Corona-Erfahrungen

19.08 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich am Mittwoch in einem digitalen Bürgerdialog mit jungen und mit älteren Menschen über deren Erfahrungen in der Corona-Pandemie austauschen (13.00 Uhr).

Teilnehmer der Gesprächsrunde sind Menschen bis 25 Jahre und über 65 Jahren. Beides seien „Generationen, die in der Pandemie ganz große Belastungen erfahren und schwere Einschränkungen haben hinnehmen müssen“, erklärte die Bundesregierung vorab. Darüber wolle die Bundeskanzlerin im direkten Gespräch mehr erfahren.

Angela Merkel sucht neben Jens Spahn und Lothar Wieler die Bodenmarkierung für das Gruppenbild. Foto: dpa

Der Austausch findet im Rahmen von Merkels Dialogreihe „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“ statt. Die Teilnehmenden werden nach Regierungsangaben nicht vom Kanzleramt ausgewählt, sondern von zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnern - bei der bevorstehenden Veranstaltung etwa die Deutsche Sportjugend und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen.

Maas offen für Gespräche über Impfstoff-Patente

18.18 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich offen für Gespräche über eine Aufweichung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe gezeigt. "Das ist eine Diskussion, die wir führen und der wir uns gar nicht verweigern wollen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Besuch einer Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Pfizer in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan.

Kurzfristig sehe er aber keine Möglichkeit einer Aussetzung, deswegen liege die Priorität im Moment bei der Verbesserung von Lieferketten und dem Aufbau von Produktionsstätten in ärmeren Ländern. "Man muss beides tun, man kann das auch parallel tun", betonte Maas.

Berlin bekommt ersten Impf-Drive-in

17.52 Uhr: In Berlin startet an diesem Samstag der erste Drive-in für Corona-Impfungen. Auf dem Parkplatz der Ikea-Filiale in Lichtenberg kann sich dann jeder spontan ohne Termin impfen lassen, wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag mitteilte. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Johnson & Johnson sowie Moderna.

Neben einer Spur für Autofahrer sei auch eine für Fußgänger (Walk-in) geplant, hieß es. Zunächst ist das Angebot für sechs Wochen geplant - mit Option auf Verlängerung. Die Gesundheitsverwaltung rechnet mit etwa 2000 Impfdosen täglich, das Personal stellen Hilfsorganisationen und Kassenärzte. Lesen Sie auch: So kämpfen andere EU-Länder gegen die Impfmüdigkeit

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder an. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Kritik an Englands Corona-Lockerungen

17.14 Uhr: Das bevorstehende Ende der meisten Corona-Regeln in England ist auf scharfe Kritik gestoßen. Der Chef der Ärztevereinigung BMA, Chaand Nagpaul, nannte das Vorhaben am Dienstag "unverantwortlich und - ehrlich gesagt - gefährlich". Er warnte vor "potenziell verheerenden Folgen" und kritisierte vor allem Premierminister Boris Johnson.

"Der Premierminister hat wiederholt die Bedeutung eines langsamen und vorsichtigen Vorgehens betont", sagte Nagpaul. "Aber in Wirklichkeit wirft die Regierung alle Vorsicht in den Wind, indem sie alle Vorschriften auf einen Schlag aufhebt." Die Regierung verteidigte hingegen die Ankündigung.

Reiserückkehrer treiben Infektionsgeschehen an

16.22 Uhr: Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat Reiserückkehrer für den leichten Anstieg der Corona-Inzidenz verantwortlich gemacht. „Das Reisegeschehen macht einen deutlichen Eindruck auf das Infektionsgeschehen“, sagte Behördensprecher Martin Helfrich am Dienstag.

In der vergangenen Woche hätten sich 37 Menschen aus Hamburg im Ausland infiziert, allein 22 in Spanien. Das sei ein erheblicher Anteil an den gesamten Neuinfektionen. In der vergangenen Woche wurden 217 neue Fälle in Hamburg gezählt, der Anteil der Reiserückkehrer-Infektionen beträgt also 17 Prozent.

Niederlande: Reproduktionszahl so hoch wie nie zuvor

15.54: In den Niederlanden breitet sich das Coronavirus durch die Deltavariante rasant aus. Die Reproduktionszahl liegt derzeit bei 2,17, das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie im März 2020, wie das zuständige Amt für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag dem Parlament in Den Haag mitteilte.

Die Zahl bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 210 weitere Personen anstecken. Das RIVM schätzt, dass bereits 60 bis 65 Prozent aller Infektionen auf die Deltavariante zurückzuführen sind.

Söder stellt Öffnungen von Clubs und Discos für Geimpfte in Aussicht

15.41 Uhr: Zur Steigerung der Impfbereitschaft hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Öffnung von Clubs und Diskotheken für vollständig gegen Corona Geimpfte in Aussicht gestellt.

„Ich glaube, der erste Ansatz, den wir dringend brauchen, ist mehr Freiheiten für Geimpfte“, sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Dazu gehöre etwa der Wegfall von Quarantäne-Vorschriften für zweifach Geimpfte und „ab Herbst auf jeden Fall die Öffnung von Clubs und Nachtgastronomie“.

Seehofer bezeichnet seine Covid-Infektion als „teuflische Angelegenheit“

15.10 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat mit Verweis auf seine eigene Corona-Infektion eindringlich für Impfungen geworben. „Ich habe das in einem milden Verlauf selbst erlebt“, sagte er am Dienstag in Berlin mit Blick auf seine überstandene Erkrankung. „Ich kann sagen, das ist auch bei einem milden Verlauf eine teuflische Angelegenheit, eine solche Infektion.“

Seehofer sprach sich aber gegen eine Impfpflicht aus. Es gebe „noch viele Möglichkeiten, durch Kampagnen und Anreize zu einem höheren Impfverhalten beizutragen“, sagte er. Eine Pflicht dürfe es bei einer solchen die Gesundheit betreffenden Maßnahme nicht geben.

Horst Seehofer.

„Berufsspezifische Impfpflicht kann diskutiert werden“

14.55 Uhr: Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha schließt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und Einschränkungen für Nicht-Geimpfte nicht aus, sollte sich das Impftempo nicht beschleunigen.

„Eine berufsspezifische Impfpflicht kann diskutiert werden“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. So sei die Impfquote von Assistenzkräften und Angelernten in stationären Pflegeeinrichtungen derzeit relativ gering. Man versuche derzeit mit den Trägern die Impfquote zu erhöhen.

Sachsens Impfzentren arbeiten komplett ohne Terminvergabe

14.30 Uhr: Die Corona-Impfzentren in Sachsen arbeiten von diesem Mittwoch an komplett ohne Terminvergabe. „Sie können einfach ins Impfzentrum gehen und werden geimpft“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Bislang galt die Regelung, dass man sich ab 14 Uhr in den Impfzentren ohne Termin impfen lassen konnte.

Sachsen war zuletzt das einzige Bundesland, das die 50-Prozent-Quote bei den Erstgeimpften noch nicht erreicht hatte. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag (Stand: 10.05 Uhr) haben 49,9 der Bürger mindestens die erste Impfung erhalten, 40 Prozent sind vollständig geimpft.

Athen verordnet weitreichende Corona-Impfpflicht

13.20 Uhr: Die griechische Regierung hat am Dienstag eine weitreichende Impflicht und neue Auflagen für den Freizeitbereich angekündigt. So müssen sich in den kommenden Wochen alle Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitssektor verpflichtend impfen lassen - andernfalls werden sie ohne Gehalt von ihrer Arbeit freigestellt.

Auch Touristen sind betroffen, denn in geschlossenen Räume von Kinos, Theatern und Gastro dürfen künftig nur noch Geimpfte Platz nehmen. Außerdem gilt bis mindestens Ende August landesweit ein Tanzverbot. Man habe auf einen ruhigen Sommer gehofft, doch in den vergangenen zwei Wochen habe sich das Bild stark geändert, begründete Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis die Maßnahmen.

Zahl der Corona-Toten in Russland auf neuem Rekordhoch

12.51 Uhr: In Russland ist die Zahl der täglich verzeichneten Corona-Todesfälle auf ein erneutes Rekordhoch gestiegen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, wurden binnen 24 Stunden 780 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Es ist bereits das sechste Mal seit Anfang Juli, dass in Russland eine neue Rekordzahl bei den Corona-Toten verzeichnet wurde.

Manche Experten sagen jedoch, die offiziellen Angaben zu den Corona-Todesfällen seien zu niedrig - da beispielsweise nur solche Toten gezählt würden, bei denen sich das Coronavirus als primäre Todesursache nachweisen lasse.

Derzeit breitet sich in Russland die hochansteckende Delta-Variante des Virus in rasantem Tempo aus. Am Dienstag wurden 24.702 neue Infektionsfälle erfasst.

Merkel und Spahn werben fürs Impfen

12.21 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für Corona-Impfungen geworben. Steigende Fallzahlen und eine höhere Inzidenz begründete die Kanzlerin mit der Delta-Variante. Mit Impfungen müsse verhindert werden, dass sich diese weiter ausbreitet oder sich andere Mutationen entwickeln. Eine Quote von 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen sei dafür nötig. "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir sein", so die Kanzlerin. Lesen Sie hier: So lief die Pressekonferenz mit Merkel und Spahn zum Impfen

"Gangnam Style" gilt in Seoul als potenzielle Corona-Gefahr

11.47 Uhr: Vom Mega-Hit "Gangnam Style" des südkoreanischen Rappers Psy gehen Corona-Gefahren aus - so sehen es jedenfalls Behörden in dem asiatischen Land. Neue Regeln zum Infektionsschutz in der Hauptstadt Seoul verbietet es den Fitnessstudios, beim Gruppentraining Musik mit einem Tempo von mehr als 120 Schlägen pro Minute (beats per minute, bpm) zu spielen. Der Welthit "Gangnam Style" von 2012 hat das rasante Tempo von 132 bpm.

Mit den Regeln wollen die Behörden verhindern, dass die Besucher von Fitnessstudios zu heftig atmen und schwitzen, wodurch sie im Falle ihrer Corona-Infektion das Virus weiterverbreiten könnten.

Während "Gangnam Style" damit unter das Verbot fällt, bleiben die Hits der weltweit populären südkoreanischen Boygroup-Band BTS verschont: "Dynamite" etwa hat nur 114 bpm und "Butter" 110 bpm, wie aus in den Onlinenetzwerken kursierenden Listen hervorgeht. Dort beschwerten sich viele südkoreanische Nutzer über die neuen Regeln.

Neue Regeln zum Infektionsschutz in Seoul (Südkorea) verbieten es den Fitnessstudios bestimmte Songs abzuspielen. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Bundesregierung will Reiseauflagen vereinfachen

11.12 Uhr: Die Bundesregierung will die Reiseauflagen vereinfachen und die bisherige Ausweisung von "einfachen Risikogebieten" aufgeben. Nach Informationen dieser Redaktion sieht ein Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums nur noch zwei Kategorien von Risikogebieten vor: Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Für Einreisende aus Risikogebieten bleibt es bei der Pflicht zur Einreiseanmeldung. Geimpfte müssen nach Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet nicht in Quarantäne gehen. Planmäßig soll die Verordnung, die noch in der Abstimmung mit den Bundesländern ist, am 28. Juli 2021 in Kraft treten.

Eine 14-tägige, nicht verkürzbare Einreisequarantäne bleibt wie bisher erforderlich, wo Hinweise bestehen, "dass Virusvarianten mit besonders gefährlichen Eigenschaften vorliegen, insbesondere wenn Impfstoffe keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz bieten", wie aus dem Entwurf hervorgeht. Solche Regionen werden als Virusvariantengebiete definiert.

Als Hochrisikogebiete werden Staaten mit besonders hohen Inzidenzen oder "sonstiger quantitativer sowie qualitativer Faktoren" definiert. Eine konkrete Inzidenz geht aus dem Entwurf allerdings nicht hervor. Bisher werden Staaten/Regionen so eingestuft, in denen es in den letzten sieben Tagen mehr als 200 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab.

Ungeimpfte müssen bei Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Quarantäne gehen. Es bleibt aber dabei, dass sie die zehntägige Quarantäne nach dem fünften Tag mit einem negativen Test abkürzen können. Für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Absonderung nach Aufenthalt im Hochrisikogebiet nach dem fünften Tag nach Einreise. Generell müssen Einreisende einen Impf-, Test-, Genesenennachweis vorlegen.

Zahl neuer Corona-Fälle in Israel auf höchstem Stand seit März

10.30 Uhr: Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert. 730 neue Fälle seien binnen 24 Stunden gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Bei 1,3 Prozent der mehr als 55.000 Getesteten fiel das Ergebnis demnach positiv aus. Die Zahl der Schwerkranken blieb bei 45, es gab auch keine neuen Todesfälle.

Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus. Diese wurde zuerst in Indien entdeckt, und sie gilt als besonders ansteckend. Unter den Neuinfizierten in Israel sind viele jüngere Menschen und auch zweifach Geimpfte. Immungeschwächten Israelis wird inzwischen bereits eine dritte Impfdosis verabreicht.

Ein Mädchen erhält eine Corona-Impfung. Unter ungeimpften jungen Leuten und sogar zweifach Geimpften breitet sich in Israel die Delta-Variante aus. Foto: JACK GUEZ / AFP

Merkel und Spahn besuchen Robert Koch-Institut

9.21 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) besuchen am Dienstag das Robert Koch-Institut (RKI), das eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einnimmt. Bei dem Besuch soll es nach Angaben der Bundesregierung um "aktuelle Aufgaben, Vorhaben und Herausforderungen" und insbesondere auch um die Corona-Impfkampagne gehen. Geplant ist auch ein Pressestatement.

Das RKI ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung. Zu seinen Kernaufgaben zählen die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere von Infektionskrankheiten. Die Corona-Infektionszahlen waren in Deutschland in den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen - wenn auch auf niedrigem Niveau. Sorge bereitet der Bundesregierung derzeit das nachlassende Tempo der Impfkampagne.

Mallorca-Urlauberin steckt Dutzende Menschen in Club an

6.48 Uhr: Eine infizierte Reiserückkehrerin aus Mallorca hat offenbar in einem Club in Karlsruhe Dutzende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, hatten dort am 2. Juli rund 200 Menschen gefeiert. Mittlerweile sind 34 von ihnen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Bei allen Fällen handelt es sich demnach um die Delta-Variante. Sechs der Betroffenen hatten sich den Angaben zufolge trotz vollständiger Impfung infiziert.

US-Behörde warnt vor erhöhtem Risiko von Nervenerkrankung bei Johnson&Johnson

6.40 Uhr: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem "erhöhten Risiko" einer seltenen Nervenerkrankung bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt. Die FDA aktualisierte am Montag ihren Warnhinweis, nachdem dutzende Fälle des sogenannten Guillain-Barré-Syndroms gemeldet worden waren.

Nach Angaben aus informierten Kreisen gibt es 100 vorläufige Berichte über ein Auftreten der neurologischen Krankheit mit Lähmungserscheinungen - bei rund 12,5 Millionen verabreichten J&J-Impfdosen. In 95 Fällen mussten die Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Mensch starb.

In den USA gibt es jährlich zwischen 3000 und 6000 Fälle des Guillain-Barré-Syndroms. Die entzündliche neurologische Erkrankung führt zu Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen. Die meisten Patienten erholen sich wieder. Auch bei einigen Grippe-Impfungen wurde ein Auftreten des Syndroms beobachtet.

Eine Hausärztin zieht in ihrer Praxis eine Spritze mit Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson auf. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

"TV-Spot vor 'Tagesschau'": Ärztekammer fordert intensivere Impfkampagne

6.35 Uhr: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert eine intensivere Corona-Impfkampagne. "Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau. Und dann müssen wir direkt vor Ort informieren, und zwar genau da, wo die Impfbereitschaft bisher gering ist. Wir müssen auf die Menschen zugehen", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post" (Dienstag). Man müsse nicht nur Sportvereine, sondern auch Kulturvereine und Glaubenseinrichtungen für die Impfkampagne mit ins Boot holen. "Statt zu verordnen, müssen wir vor Ort sein."

Die Frage, inwieweit die erhöhten Inzidenzwerte zu einer Belastung des Gesundheitssystems führen werden, hänge maßgeblich von der Impfquote ab, sagte Reinhardt. "Ich finde, jeder Erwachsene steht in der Verantwortung, durch seine Impfung dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen niedrig zu halten - auch zum Schutz der Kinder. Sie sind bisher die großen Verlierer der Pandemie."

FDP-Chef Lindner gegen weiteren Lockdown - auch bei steigender Inzidenz

6.29 Uhr: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich auch im Falle steigender Infektionszahlen gegen einen weiteren Lockdown ausgesprochen. "Mit der FDP in der Regierung wird es mehr Rücksicht auf Freiheitsrechte geben", sagte Lindner der "Bild" (Dienstagsausgabe).

Lindner fordert stattdessen eine "politische Garantie für Geimpfte", dass diese sich "im Herbst frei bewegen können". Es sei genug Zeit, um "Hygienekonzepte und Logistik aufzubauen, sodass auch Menschen ohne Impfschutz so wenige Einschränkungen wie möglich befürchten müssen", sagte der FDP-Chef.

FDP-Chef Christian Lindner bei der Vorstellung der Kampagne für die Bundestagswahl: Die Liberalen setzen auch in diesem Wahlkampf auf Schwarz-Weiß-Fotos ihres Frontmanns. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

SPD-Politiker will Abkehr von Inzidenzwert im Infektionsschutzgesetz verankern

6.05 Uhr: Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, will eine Abkehr vom Inzidenzwert in der Corona-Politik im Infektionsschutzgesetz verankern. "Wir sagen seit Monaten, dass der Inzidenzwert als alleiniges Kriterium für die Verhängung oder Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen nicht ausreicht", sagte Fechner der „Welt“ (Dienstagsausgabe).

Eine entsprechende Änderung müsse noch vor Ende der Legislaturperiode vorgenommen werden, um neben dem Inzidenzwert weitere Kriterien für Coronaeinschränkungen zu berücksichtigen, forderte der SPD-Politiker.

Altmaier sorgt sich um nachlassende Corona-Disziplin

5.51 Uhr: Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier macht sich Sorgen wegen einer aus seiner Sicht manchmal nachlassenden Disziplin bei den Corona-Maßnahmen. Ein weiterer Lockdown "wäre das Schlechteste überhaupt und muss auf jeden Fall vermieden werden", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Er glaube, dass alle gut beraten seien, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

"Deshalb sehe ich mit Sorge, dass manchmal auch die Disziplin ein bisschen nachlässt, dass in geschlossenen Räumen keine Masken mehr getragen werden, dass der Abstand bei vielen Veranstaltungen schon wieder sehr gering wird", sagte Altmaier. "Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle immer wieder auch unseren Gesprächspartnern, unseren Gästen, unseren Freunden sagen, helft bitte mit, damit möglichst wenig Menschen gesundheitlich gefährdet werden."

52 Tote bei Brand auf Corona-Station in irakischem Krankenhaus

5.33 Uhr: Bei einem verheerenden Großbrand auf einer Corona-Station in einem Krankenhaus der südirakischen Stadt Nasiriyya sind 52 Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörden, Haidar al-Samili, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. 22 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Aus Krankenhauskreisen erfuhr die AFP, dass das Feuer durch die Explosion von Sauerstoffflaschen ausgelöst wurde.

Die Menschen seien an schweren Verbrennungen gestorben, sagte der Sprecher, der die Gesamtzahl der Betten auf der Corona-Station zunächst mit 60 angab und später auf 70 korrigierte. 16 Patienten hätten aus der brennenden Station gerettet werden können. Zunächst war von 41 Todesopfern und fünf Verletzten die Rede gewesen.

Corona-News von Montag, 12. Juli: Frankreich führt Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

21.22 Uhr: Frankreich führt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Präsident Emmanuel Macron begründete dies in einer Fernsehansprache mit der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen müssen sich nach seinen Worten bis spätestens zum 15. September impfen lassen. Für Risikogruppen soll es zudem von September an Auffrischungsimpfungen mit einer dritten Dosis geben.

Präsident Emmanuel Macron führt eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein. Foto: Ludovic Marin/AFP

Griechenland erhöht Druck auf Ungeimpfte

19.47 Uhr: In Griechenland dürfen sich die Menschen künftig nur noch in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Das gab der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis bekannt. Beschäftigte im Gesundheitssektor und in der Altenpflege müssen sich zudem künftig verpflichtend impfen lassen - sonst können sie von ihrer Arbeit freigestellt werden. "Wir werden das Land wegen der Haltung einiger nicht wieder schließen", sagte der Premier bei einer Ansprache im Staatsfernsehen. Die Patienten auf den Intensivstationen seien "zu 99 Prozent nicht geimpft", begründete Mitsotakis die Maßnahme.

Griechenland sehe sich wie auch andere Länder einer doppelten Bedrohung ausgesetzt: Der aggressiveren Delta-Variante des Coronavirus und ungeimpften Menschen. "Dabei ist nicht Griechenland gefährdet, sondern die Ungeimpften sind es", sagte Mitsotakis. Die Impfpflicht gilt künftig auch für alle Wehrpflichtigen. Die Zahl der Neuinfektionen war in Griechenland in den vergangenen zehn Tagen nach umfassenden Lockerungen in die Höhe geschnellt. Die Ursache sehen die Corona-Experten vor allem im Nachtleben und bei feiernden Jugendlichen.

In Griechenland dürfen sich die Menschen künftig nur noch in den Innenräumen von Restaurants aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Foto: dpa

Dutzende Abiturienten bei Kroatien-Fahrt positiv getestet

18.50 Uhr: 25 junge Menschen aus dem oberbayerischen Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen sind bei einer Abiturfahrt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen steckten sich zwei der Abiturienten zunächst im privaten Bereich an und fuhren dann mit anderen Abiturienten in zwei Reisebussen nach Kroatien, wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Montag mitteilte. Dort hätten die Reisenden Schnelltests gemacht, die positiv ausfielen. Anschließende PCR-Tests bestätigten das Ergebnis.

WHO: Massenfeiern bei EM-Finale senden falsches Signal

17.51 Uhr: Die Bilder von Fan-Massen rund um das Finale der Fußball-EM behindern aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen die Pandemie. Während in Europa schon relativ viele Menschen gegen Covid-19 geimpft seien, seien Hunderte Millionen in anderen Regionen noch nicht geschützt, sagte WHO-Notfallkoordinator Mike Ryan am Montag in Genf. Die Menschen dort würden den EM-Trubel sehen und denken, "Wow, die in Europa haben viel Spaß!, sagte er bei einer Pressekonferenz. Dies mache es schwieriger, Menschen in ärmeren Regionen ohne Impfstoff-Zugang dazu zu bewegen, sich weiterhin an Corona-Maßnahmen zu halten.

"Die Realität ist, dass der Großteil der Welt noch nicht zur Normalität zurückkehren kann. Es ist wirklich wichtig, dass wir Solidarität zeigen", sagte er. Die führende Corona-Expertin der WHO, Maria Van Kerkhove, wies zudem auf die ansteckendere Delta-Variante hin, die sich auch bei Massenveranstaltungen ausbreiten kann.

Laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sind in der Vorwoche die weltweiten Sterbefälle zum ersten Mal nach zehn Wochen mit fallenden Zahlen wieder angestiegen. Die Infektionszahlen stiegen in fast allen Regionen. "Die Delta-Variante breitet sich in rasendem Tempo auf der Welt aus", sagte er. Bald werde dies die dominante Variante sein.

Nach dem EM-Finale feiern italienische Fans den Sieg ihres Teams. Foto: Alberto Gandolfo

Israel: Dritte Impfdosis für Risikopatienten

17.27 Uhr: Angesichts wieder steigender Infektionen hat Israel damit begonnen, Patienten mit einem geschwächten Immunsystem eine Auffrischungsimpfung zu verabreichen. Für eine rasche dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer kommen nach Angaben des Gesundheitsministeriums alle in Frage, die eine Herz-, Lungen- und Nierentransplantation hinter sich haben, ebenso einige Krebspatienten. Es werde immer deutlicher, dass Patienten mit geschwächtem Immunsystem "nach zwei Impfdosen nicht ausreichend Antikörper entwickeln", erklärte das Ministerium.

Durch eine der schnellsten Impfkampagnen weltweit war es Israel zunächst gelungen, die Zahl der Neuansteckungen massiv zu reduzieren. Obwohl der Großteil der Erwachsenen inzwischen mit dem Impfstoff der deutschen Firma Biontech/Pfizer immunisiert wurde, nehmen die Fallzahlen wieder zu. Mitverantwortlich dafür ist die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante. Experten sehen Anzeichen dafür, dass der Biontech-Impfstoff gegen die zuerst in Indien entdeckte Variante etwas weniger wirksam ist. Sie halten einen leichten Rückgang des Impfschutzes mit milden Verläufen für "wahrscheinlich."

Spahn warnt vor sinkendem Impftempo

17.14 Uhr: Vor dem Hintergrund weiter steigender Corona-Neuinfektionen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Beschleunigung des Impftempos gefordert. Am Sonntag seien so wenige Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, schrieb der CDU-Politiker am Montag auf Twitter. "Anders als im Februar ist nun aber genug Impfstoff da", fügte er hinzu.

Spaniens Tourismusministerin sieht keinen Grund zur Panikmache

17.10 Uhr: Ungeachtet der rapiden Zunahme der Infektionszahlen und der Einstufung des Landes als Risikogebiet durch die Bundesregierung setzt Spanien auf ein relativ zufriedenstellendes Tourismusjahr. Die Regierung gehe für 2021 weiter von rund 40 Millionen ausländischen Besuchern aus, sagte Tourismusministerin Reyes Maroto.

"Es gibt keinen Grund zur Panikmache", betonte sie im Interview des Radiosenders Cope. Nachdem Spanien 2019 mit 83,7 Millionen ausländischen Gästen einen Besucherrekord verzeichnet hatte, war die Zahl der Urlauber aus dem Ausland im vorigen Jahr im Zuge der Pandemie und der internationalen Reisebeschränkungen auf 19 Millionen eingebrochen.

Maroto betonte nun, die Pandemie sei nicht zu Ende, und man müsse deshalb weiter Vorsicht walten lassen. Dank der Impffortschritte könne der Sommer aber nicht mit dem von 2020 verglichen werden. In Spanien steige die Inzidenz, nicht aber die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Der Tourismus stellt für Spanien einen wichtigen Wirtschaftszweig dar. Sein Anteil am Bruttoinlandsprodukt fiel allerdings von 12,4 Prozent 2019 auf etwa 5,5 Prozent im vorigen Jahr.

Die Fallzahlen auf Mallorca steigen. Das könnte die Urlaubssaison doch noch bedrohen. Foto: Jame Reina/AFP

Quarantäne für Rückkehrerin aus Portugal rückwirkend aufgehoben

16.42 Uhr: Im Fall einer Urlauberin, die vier Tage vor der Herabstufung des Landes zum Hochinzidenzgebiet zurückkehrte, hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main eine behördlich angeordnete Quarantäne aufgehoben. Die Frau landete am 3. Juli in Deutschland und sollte sich für 14 Tage isolieren, wie das Gericht mitteilte. Portugal galt zu diesem Zeitpunkt noch als Virusvariantengebiet. Die Reisende musste sich demnach trotz vollständigen Impfschutzes und negativen PCR-Tests in Quarantäne begeben. Am 7. Juli wurde Portugal zum Hochinzidenzgebiet herabgestuft, womit die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer entfiel.

Laut Gericht hätte die Urlauberin die angeordnete Quarantäne gänzlich vermeiden können, wenn sie vier Tage länger im Urlaub geblieben wäre. Warum sie mit Blick auf den Infektionsschutz als "gefährlicher" einzustufen sei als ein wenige Tage später zurückgekehrter Reisender, sei nicht nachzuvollziehen, hieß es.

Die Frau werde "ohne nachvollziehbaren Grund" ungleich behandelt, entschied das Gericht. Diese Ungleichbehandlung verstoße gegen das Grundgesetz. Das Verwaltungsgericht hob die Quarantäneanordnung daraufhin auf. Beschwerde kann beim hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden.

Corona: Spontane Impfungen am Flughafen Stuttgart

16.29 Uhr: Reisende können sich von Mittwoch an auf dem Weg in den Urlaub am Stuttgarter Flughafen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Land biete ein offenes Impfangebot für alle an, die bald eine Flugreise antreten wollten, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag. Passagiere, die ab Stuttgart abheben, müssten nur ihre Tickets oder andere Buchungsnachweise vorlegen, um ohne Voranmeldung im Impfzentrum auf der Landesmesse gespritzt zu werden.

Flugreisende stehen zum Start der Sommerferien in Schleswig-Holstein im Flughafen Hamburg an einem Check-In Schalter. Foto: Markus Scholz / picture alliance/dpa

16.20 Uhr: Mit einem Test sollen Menschen in Zukunft feststellen können, wie viel Schutz die eigene Corona-Impfung bietet. Doch wie sinnvoll ist das? Lesen Sie hier: Wirksamkeit der Impfung: Tests zu Immunschutz umstritten

Niederlande - Rutte entschuldigt sich für zu frühe Lockerungen

16.04 Uhr: Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte entschuldigt sich dafür, die Corona-Einschränkungen zu früh gelockert zu haben. "Was wir glaubten, dass es möglich wäre, hat sich als nicht möglich in der Praxis erwiesen", sagt er vor Reportern in Amsterdam. "Wir hatten ein schlechtes Urteilsvermögen, was wir bedauern und für das wir uns entschuldigen."

In dem Land legt die Zahl der Neuinfektionen wegen der Delta-Variante wieder zu. Allerdings steigt die Zahl der Klinik-Einweisungen derzeit nicht so stark, da sich vor allem jüngere Menschen anstecken und viele Ältere geimpft sind.

Zahl der Hungernden weltweit deutlich gestiegen

15.45 Uhr: Der Hunger weltweit hat einem Uno-Bericht zufolge im Jahr der Pandemie 2020 deutlich zugenommen. Zwischen 720 und 811 Millionen Menschen – knapp ein Zehntel der Weltbevölkerung – waren Schätzungen zufolge im vergangenen Jahr unterernährt, wie aus dem aktuellen Report zur Lage der weltweiten Nahrungsmittelsicherheit der Vereinten Nationen hervorgeht. Dies seien 70 bis 161 Millionen mehr als 2019, rechneten Fachleute der Welternährungsorganisation FAO in dem am Montag in Rom veröffentlichten Bericht vor.

Ein Mann in Guatemala erhält eine Mahlzeit aus einer Suppenküche. Foto: Moises Castillo / dpa

Chinesische Impfstoffe für Covax-Initiative

15.29 Uhr: Die chinesischen Impfstoffhersteller Sinopharm und Sinovac beliefern die internationale Impfstoff-Initiative Covax mit bis zu 550 Millionen Dosen ihrer Covid-19-Vakzine. Demnach kommen bis zu 170 Millionen Dosen von Sinopharm und bis zu 380 Millionen Dosen von Sinovac, wie die Impfallianz Gavi mitteilt. Die Impfdosen sollen bis Mitte 2022 geliefert werden.

110 Millionen Dosen sollen Covax unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Die Covax-Allianz für einen weltweit gerechten Zugang zu Coronaimpfstoffen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Gavi und der internationalen Impf-Initiative CEPI geleitet. Es war zunächst nicht klar, an welche Länder die chinesischen Impfstoffe gehen sollen.

Bund will Kreative mit 90 Millionen Euro unterstützen

15.15 Uhr: Die Bundesregierung will mit einem Stipendienprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro Kreative in der Corona-Zeit unterstützen. Das Geld soll aus dem "Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur" zur Verfügung gestellt werden, teilte die Regierung mit. Damit könnten über Verwertungsgesellschaften mehr als 16.000 solo-selbständige Künstler und Journalisten sowie weitere Kreative Stipendien in Höhe von jeweils 5000 Euro zur beruflichen Weiterentwicklung erhalten.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte: "Mit den Stipendien wollen wir sie darin bestärken, ihr künstlerisches Wirken trotz der Einschränkungen durch die Pandemie fortzusetzen." Das Stipendienprogramm richtet sich demnach an die Berechtigten der GEMA, der GVL, der VG Wort und der VG Bild-Kunst.

Die GEMA und die GVL erhalten laut Regierung jeweils 30 Millionen Euro, die VG Wort und die VG Bild-Kunst jeweils 15 Millionen Euro. Das Programm startet demnach bei den einzelnen Verwertungsgesellschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Über die Vergabe der Stipendien sollen unabhängige Jurys entscheiden.

Im Lockdown waren zahlreiche Kultureinrichtungen wie die bayerische Staatsoper geschlossen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Fußball-EM: So viele Deutsche infizierten sich mit Corona

15.00 Uhr: Tausende dichtgedrängte Fußballfans - davon die wenigsten mit Maske: Bilder der diesjährigen Fußball-EM wecken nicht nur Erinnerungen an prä-pandemische Zeiten, sondern rufen auch jede Menge Unverständnis hervor.

Nun hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) im Zusammenhang mit den Spielen erstmals auch Corona-Fälle in Deutschland gezählt. Lesen Sie hier: ECDC - So viele Deutsche infizierten sich bei EM mit Corona

Corona-Warn-App - Update bringt neue Funktionen

14.50 Uhr: Die Corona-Warn-App hat ein Update mit neuen Funktionen bekommen. Ob geimpft, genesen oder getestet – ab sofort können die Nutzerinnen und Nutzer alle digitalen Nachweise an einem Ort verwalten, sowohl für sich selbst als auch für andere Personen, wie Familienmitglieder.

Außerdem werden in den Statistiken nun zusätzlich Kennzahlen über den Fortschritt der Impfungen in Deutschland angezeigt. So kann man sehen, wie viele Personen bundesweit mindestens einmal beziehungsweise vollständig geimpft sind, welchen Anteil der Gesamtbevölkerung das jeweils ausmacht und wie viele Impfdosen in Deutschland verabreicht wurden.

Version 2.5 wird wieder schrittweise über 48 Stunden an alle User verteilt. Die iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem Store von Apple manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht die neue Version der Corona-Warn-App über die nächsten 48 Stunden zur Verfügung. Die offizielle Corona-Warn-App wurde mittlerweile über 30 Millionen mal heruntergeladen.

CovPass oder Corona-Warn-App? Die Anwendungen dienen beide dem Impfnachweis. Foto: imago images/Christian Ohde

14.47 Uhr: In Deutschland verbreiten sich derzeit mehrere Corona-Varianten, darunter auch die Gamma-Mutation. Lesen Sie dazu: Gamma-Variante - Das ist bisher über die Mutation bekannt

Kliniken warnen vor "Mehrbelastungen" durch Covid-Meldungen

14.03 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht die Pläne für erweiterte Meldepflichten zu Covid-19-Patienten kritisch. Die Inzidenz der hospitalisierten Fälle sei ein wichtiger Indikator, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Eine Meldepflicht der Hospitalisierungen einzuführen, sei aber wenig hilfreich, weil die wichtigsten Punkte bereits an die Gesundheitsämter gemeldet würden, hieß es weiter. Man stehe für einen konstruktiven Austausch bereit, um die notwendigen Meldedaten zu erheben. "Doppelmeldungen und damit einhergehende bürokratische Mehrbelastungen ohne Erkenntnisgewinn sind aber zu vermeiden."

Die DKG verwies darauf, dass Kliniken und Klinikärzte über das Infektionsschutzgesetz bereits jetzt dazu verpflichtet seien, Krankheitsverdacht, Erkrankung oder Tod in Bezug auf Covid-19 zu melden. Hinzu kämen weitere Angaben etwa über Zeitpunkt oder Zeitraum der Infektion und auch zum Impfstatus. "Warum diese Meldepflichten nun noch einmal in einer Verordnung verankert werden müssen, erschließt sich nicht."

Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Wochenende bekanntgegeben, dass die Kliniken künftig mehr Details zu Covid-19-Fällen melden sollen. Die Informationen zu Klinikaufenthalten sollen stärker in die Bewertung der Pandemielage einbezogen werden.

Söder kündigt Konzept für "Impfen to go" an

13.40 Uhr: Mit Impfanreizen und einfach zugänglichen Impfangeboten will Bayern das Coronaimpftempo erhöhen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte für die Kabinettssitzung an diesem Dienstag ein Konzept unter anderem mit "Impfen to go" und Impfungen an "ungewöhnlichen Orten" an.

"Wir sind im Wettlauf mit der Zeit – mit der Delta-Variante", sagte er beim Besuch des Münchner Impfzentrums, wo Impfungen für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in München starteten. "Ich glaube, das Angebot muss noch näher an die Menschen kommen."

Söder versprach insbesondere "mehr Freiheit" für vollständig Geimpfte. "Vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen. Ohne Impfen keine Freiheit – jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen." Unter anderem sollten Quarantäneregeln für den Urlaub für zweifach Geimpfte nicht mehr gelten. Finanzielle Anreize für Impfungen lehnte Söder dagegen als "nicht angemessen" ab. Er bekräftigte auf der anderen Seite allerdings auch, eine formale Impfpflicht wolle man weiter "auf keinen Fall."

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, und Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister, schauen sich bei einem Besuch im Impfzentrum an der Messe München den Start der Impfungen von Schülern der Abschlussklassen an. Foto: Sven Hoppe/dpa

Keine automatische Bundesnotbremse bei Inzidenz von 100

13.23 Uhr: Die Bundesregierung will eine möglicherweise drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse bei steigenden Infektionszahlen nicht mehr automatisch an den Anstieg auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 knüpfen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Man werde dies notfalls in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden, fügte er hinzu. Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und etwa der Zahl der Intensivpatienten habe sich möglicherweise verändert.

Inzidenz und Infektionszahlen in England auf hohem Niveau

12.38 Uhr: Was braut sich da in England zusammen? Mit einer Inzidenz von 298,1 (Stand: 11. Juli) gilt das Land derzeit als einer der Corona-Hotspots Europas. Die hochansteckende Delta-Variante treibt die Fallzahlen im Vereinigten Königreich in die Höhe. Dennoch fand das Finale der Fußball-Europameisterschaft in London vor 60.000 Fans im Stadion statt.

Die Inzidenz pro sieben Tage lag am Sonntag bei 298,1 pro 100.000 Einwohner. Der Anteil der Delta-Variante liegt bei rund 98 Prozent aller Neuinfektionen. Wie sich die Zahlen nun nach dem turbulenten Finale und den zahlreichen Partys und Ausschreitungen in ganz England entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Allerdings steigt die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus und der Todesfälle deutlich weniger stark als in den vorherigen Wellen – ein Erfolg der fortgeschrittenen Impfkampagne. Mehr als 66 Prozent der britischen Erwachsenen sind vollständig geimpft, mehr als 87 Prozent haben zumindest eine erste Dosis bekommen.

England-Fans vor dem EM-Finale im Wembley-Stadion. Foto: AFP

Montgomery für Impfpflicht bei Ärzten und Schwestern

11.45 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, unterstützt die Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das sei nicht nur im Bildungsbereich sinnvoll, sagte er unserer Redaktion. "Auch in der Medizin sollten Ärzte und Schwestern zu ihrem Schutz, zum Schutz der ihnen anbefohlenen Patienten und zum Erhalt der Funktionen geimpft sein, wenn sie regelmäßig mit Covid-Patienten zu tun haben", erklärte Montgomery.

Widerspruch kommt vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. "Eine solche Impfpflicht lehne ich ab", sagte er dieser Redaktion. Lauterbach erinnerte, "wir haben immer betont, dass wir keine im Pflicht einführen werden. Da muss die Politik auch Wort halten. Sonst verlieren wir jede Glaubwürdigkeit." Darüber hinaus sei eine solche in Pflicht nicht nötig. Die meisten Erzieherinnen und Erzieher würden sich auch so impfen lassen.

Montgomery, rechnet damit, dass Masken nicht mehr aus dem Alltag verschwinden werden. "Wir werden aber Corona nie wieder los. Wir werden in bestimmten Situationen immer Masken tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten und wir werden regelmäßig nachimpfen müssen, wie wir das von der Grippe ja auch kennen", sagte der Weltärzte-Chef.

Bundeselternrat fordert Luftfilter an allen Schulen

11.30 Uhr: Der Bundeselternrat hat die Bundesregierung aufgefordert, zum Schutz vor Corona an allen Schulen Luftfilteranlagen einzubauen und sie nicht auf Klassen mit Kindern bis 12 Jahre zu beschränken. "Wenn das nicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres umgesetzt werden kann, müssen wenigstens größere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, damit die Schüler nicht noch einmal dem Modell des Wechselunterrichts ausgesetzt sind", sagte die stellvertretende Vorsitzende Ines Weber unserer Redaktion.

Man sei dabei, die Fehler des vergangenen Schuljahres zu wiederholen. "Wir haben die Befürchtung, dass das neue Schuljahr so beginnen wird, wie das Alte geendet hat", so Weber.

(fmg/dpa/afp)

