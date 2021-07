Hochwasser aktuell: Lage in Erftstadt-Blessem tragisch - Unwetter in Lörrach

Das Flüsschen Inde hat sich nach heftigen Regenfällen in Eschweiler in der Nähe von Aachen in einen reißenden Strom verwandelt. Nachdem das Wasser zurückgeht, bietet sich ein Bild der Zerstörung.

Die Bilanz der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz fällt immer dramatischer aus

Die Zahl der Toten steigt auf mehr als 100

Bei neun Menschen, die in Sinzig in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind, handelte es sich um Bewohner einer Behinderteneinrichtung

In Erftstadt-Blessem sind Häuser eingestürzt - es gibt Todesopfer

Lörrach in Baden-Württemberg ruft den Hochwassernotstand aus

Die Situation an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen ist weiter angespannt

Berlin. Auch am Freitag sind die Gefahren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durch das Hochwasser noch nicht gebannt. Vielerorts haben sich Bäche in reißende Ströme verwandelt, müssen Dammmauern gewaltigen Wassermassen standhalten. Das Ausmaß der Zerstörung nach der Unwetter-Katastrophe mit massiven Regenfällen ist noch nicht absehbar.

Die Zahl der Toten stieg auf mehr als 100. In Rheinland-Pfalz erhöhte sich die Zahl der Toten auf mindestens 60, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Sitzung ihres Kabinetts in Mainz sagte. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte die dortige Totenzahl zuvor mit 43 angegeben. Die Zahl dürfte sich angesichts einer hohen Zahl von Vermissten noch erhöhen. Nach Polizeiangaben würden in Rheinland-Pfalz knapp unter 100 Menschen vermisst, sagte Innenminister Roger Lewentz am Freitagmorgen im Deutschlandfunk.

Dramatisch war die Situation am Freitagvormittag in Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln. Dort wurden Häuser unterspült und stürzten ein. "Es gibt Todesopfer", sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. Von der Bezirksregierung verbreitete Luftbilder und Fotos von dpa-Fotografen zeigen Erdrutsche von gewaltigem Ausmaß. Häuser wurden mitgerissen und verschwanden. Autos lagen in neu entstandenen riesigen Erdlöchern neben Betonteilen der ehemaligen Kanalisation.

Im 700 Einwohner-Dorf Schuld an der Ahr wurden am Donnerstag mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen, zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt. Der Damm der Steinbachtalsperre in Euskirchen drohte zu brechen, zuletzt sank dort der Wasserspiegel aber wieder.

Extreme Wetterlagen treten durch die Klimakrise immer häufiger auf. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele Starkregentage den Landkreisen in Zukunft drohen. Lesen Sie hier, wie Sie jetzt für Betroffene des Hochwassers spenden können.

Ein Mann sitzt in Insul, Rheinland-Pfalz auf einem umgestürzten Betstock. Im Bundesland kamen neun Bewohnende einer Behinderteneinrichtung ums Leben – sie konnten nicht schnell genug gerettet werden.

Rheinland-Pfalz, Altenahr: Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Starkregen führte zu extremen Überschwemmungen.

Schweres Gerät der Bundeswehr bei einem Räumeinsatz in Aachen.

Ein Regionalzug steht im Bahnhof von Kordel, Rheinland-Pfalz, im Wasser. Bereits am Mittwoch war der Strom ausgefallen, die Bahn blieb liegen.

Aufräumarbeiten in Biersdorf am See, nahe Bitburg.



Olaf Scholz ( l-r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich über die Folgen der Überflutungskatastrophe.

Trier: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang steht unter Wasser und wurde komplett notevakuiert.

Das Tief Bernd hat in Deutschland für schwere Überschwemmungen gesorgt, mehrere Menschen sind gestorben. Bilder aus den Krisengebieten.

Zerstörung im Ort Schuld, Kreis Ahrweiler: "Sieht aus wie im Krieg".

Personen werden mit einem Bagger und einem Boot aus einem überfluteten Teil der Stadt Trier gerettet.



Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Eine Katastrophe konnte laut der Feuerwehr im Oberbergischen Kreis abgewendet werden: Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei laut Radio Wuppertal eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt.

Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet.

Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat.

In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt.

Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft.



In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren.

Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein.

Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet.

In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet.

Hochwassereinsatz in Aachen

News zum Hochwasser und Unwetter vom Freitag, 16. Juli: Verteidigungsministerium löst militärischen Katastrophenalarm aus

12.42 Uhr: Das Verteidigungsministerium hat wegen der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands einen militärischen Katastrophenalarm ausgelöst. Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe die Entscheidung getroffen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin.

"Das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanzen weit nach vorn, nämlich genau dorthin verrückt werden, wo sie gebraucht werden. Als Beispiel kann jetzt eine Verbandsführerin vor Ort entscheiden, ob der Bergepanzer, ob der militärische Lkw, ob das Stromaggregat bereitgestellt wird, wenn es denn verfügbar wird", sagte der Offizier. "Ich denke, bei solchen Lagen ist Dezentralität ganz wichtig und auch für den Erfolg der Maßnahmen ganz ausschlaggebend."

Lörrach ruft Notstand aus

12.04 Uhr: Im Landkreis Lörrach ist es nach Gewittern und starken Regenfällen in der Nacht zum Freitag zu Überschwemmungen und einem Erdrutsch gekommen. Zahlreiche Keller wurden überschwemmt, Straßen wurden unpassierbar. Die Stadt Lörrach rief den Notstand aus, um unkompliziert Hilfe leisten zu können. Zwei Verletzte mussten kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Nacht hatte sich ein konzentriertes Gewitter entladen. Anwohner berichteten, dass Bachläufe zu reißenden Flüssen wurden und Keller überfluteten. Nach Angaben des Landratsamts wurden im Stadtteil Inslingen eine Straße durch einen Erdrutsch zerstört.

Seit dem Morgen bestehe jedoch keine Gefahr mehr für Menschen und Sachwerte, erklärte der Lörracher Kreisbrandmeister Christoph Glaisner und ergänzte: "Von Verhältnissen wie in Rheinland-Pfalz sind wir meilenweit entfernt."

Lage an Steinbachtalsperre weiter angespannt

11.39 Uhr: Die Situation an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen bleibt weiter angespannt. "Die Lage ist stabil, aber nicht unkritisch", teilte der Kreis am Freitagvormittag mit. Der Pegelstand habe sich über Nacht bis zum Einsetzen des Regens um etwa zwei Zentimeter abgesenkt und danach gehalten werden können.

Blick auf die Steinbachtalsperre. Foto: dpa

"Rettung ist vielfach nicht möglich"

10.25 Uhr: Laut der Sprecherin der Bezirksregierung Köln wurde ein Katastrophenschutztrupp nach Erftstadt losgeschickt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Bereits am frühen Morgen teilte die Bezirksregierung mit, dass der Betrieb der Krankenhäuser vor Ort wegen der "massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen" nicht mehr möglich sei und mehrere Pflegeheime evakuiert würden.

Aus den Häusern erfolgten demnach immer wieder Notrufe. Auf Twitter schreibt die Bezirksregierung derweil, dass "eine Rettung derzeit vielfach nicht möglich" sei.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

Dreyer: "Die Lage ist weiterhin extrem angespannt"

10.09 Uhr: Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist nach Aussage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) noch keine Entwarnung in Sicht. "Die Lage ist weiterhin extrem angespannt in unserem Bundesland. Das Leid nimmt auch gar kein Ende", sagte sie am Freitag beim Besuch der Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Trier. Die Zahl der Toten steige weiter. Vor gut einer Stunde habe die amtliche Zahl bei 52 gelegen. "Aber sie ist auch möglicherweise schon wieder gestiegen", sagte Dreyer.

Überall gehe jetzt das Wasser zurück, daher würden nun Menschen gefunden, die bei der Katastrophe ertrunken seien. "Und da könnte man eigentlich nur noch weinen. Das ist ein Horror. Das ist alles ganz, ganz schlimm, wenn Existenzen berührt sind. Wenn Häuser kaputt sind, wenn Straßen aussehen, wie wir das gesehen haben - aber dass Menschen sterben bei dieser Katastrophe, das ist wirklich ganz furchtbar", sagte Dreyer.

Wie viele Menschen noch vermisst seien, dazu gebe es derzeit "ganz unterschiedliche Zahlen". "Wir können die auch im Moment nicht wirklich verifizieren, weil wir natürlich wirklich hoffen und beten, dass viele davon einfach Menschen sind, die aufgrund der permanenten Störung des Mobilfunks, der Nichterreichbarkeit der Menschen, dass das einfach dadurch verursacht ist."

Todesopfer nach Hauseinstürzen in Erftstadt

9.49 Uhr: Beim Einsturz von Häusern in Erftstadt-Blessem sind Menschen ums Leben gekommen. "Es gibt Todesopfer", sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag. In der Ortschaft war es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern gekommen.

Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. Laut der Behörde sind einige Häuser eingestürzt, mehrere Menschen würden vermisst. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa

Zahl von 50 Toten in Rheinland-Pfalz überschritten

9.13 Uhr: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) rechnet bei den Bergungsarbeiten in Rheinland-Pfalz damit, dass Rettungskräfte weitere Tote finden. Die Zahl von 50 Toten sei inzwischen überschritten, sagte Lewentz am Freitag im Deutschlandfunk. Aus Sicht der Polizei würden knapp unter 100 Menschen vermisst.

Im Zusammenhang mit der Frage, wie sich die Zahl der Toten im Bundesland entwickeln könne, mache er sich Angaben zu insgesamt 1300 Vermissten nicht zu eigen. "Allerdings war das gestern auch ein Tag, wo die Übersicht sehr schwierig zu erlangen war", sagte er. Die Menschen hätten fluchtartig ihre Gebäude verlassen und seien umhergeirrt.

Dreyer beklagt schwere Versäumnisse beim Klimaschutz

8.56 Uhr: Nach der Unwetterkatastrophe hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schwere Versäumnisse beim Klimaschutz beklagt. "In den vergangenen Jahren haben wir in Deutschland vieles nicht umgesetzt, was notwendig gewesen wäre. Davon bin ich fest überzeugt", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. "Es reicht nicht, nur Klimaziele auszusprechen. Es kommt darauf an, die auf den unterschiedlichen Ebenen gesteckten Ziele in einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu erreichen. Wir sollten uns fokussieren auf die Möglichkeiten der Umsetzung und mehr Tempo an den Tag legen."

Dreyer betonte: "Wir erleben schon mehrere Jahre hintereinander extreme Dürren, Starkregen- und Hochwasserereignisse - gerade auch in unserem Bundesland. Der Klimawandel ist nichts Abstraktes mehr. Wir erleben ihn hautnah und schmerzhaft."

Die Ministerpräsidentin forderte: "Wir müssen große Schritte tun. Dazu gehört, dass wir uns als Verbraucher neu orientieren. Dazu gehört aber auch, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen und unsere Industrie umstellen." Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass "Bürgerinnen und Bürger mit einem kleineren Geldbeutel alles mittragen können".

Noch mehr Tote in Erftstadt-Blessem befürchtet

8.26 Uhr: Aus den Häusern in Erftstadt-Blessem kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt. Die Feuerwehr hatte am Donnerstagabend im Kreis Heinsberg drei schwer verletzte Menschen aus dem Fluss Wurm retten können, die dort zu ertrinken drohten.

Das NRW-Innenministerium sprach am späten Donnerstagabend von mindestens 30 Toten. Der Landrat von Euskirchen, Markus Ramers (SPD), sagte, er rechne mit weiteren Toten, die entdeckt würden, wenn das Wasser abgeflossen sei.

Zahl der Toten steigt auf 81

7.55 Uhr: Nach den Unwettern in Deutschland ist die Zahl der Toten auf mindestens 81 gestiegen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Rheinland-Pfalz bestätigte am Freitagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, dass die Zahl der Todesopfer in dem Bundesland von 28 auf 50 gestiegen sei. Damit liegt die Zahl der Toten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nun bei mindestens 81, dutzende weitere werden noch vermisst.

Hauseinstürze in Erftstadt - Lage dramatisch

6.57 Uhr: In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagmorgen mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser. Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt.

Erftstadt: Ein Fahrzeug der Bundeswehr fährt durch eine überflutete Straße.

Wohngebiet in Wangen im Allgäu überschwemmt

4.12 Uhr: In Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg ist aufgrund des Starkregens am späten Donnerstagabend ein Wohngebiet überflutet worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurden zunächst zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs durch Treibgut blockiert. Dadurch sei das Ufer übergetreten und hätte das angrenzende Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt.

Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser im Wohngebiet zum Teil kniehoch - zahlreiche Keller und Garagen liefen voll mit Wasser. In einem Blockheizkraftwerk stand das Wasser demnach bis zu 1,60 Meter hoch. Wie viele Häuser von der Überflutung betroffen sind, war zunächst unklar.

Rurtalsperre läuft nun über

4.10 Uhr: Die Rurtalsperre läuft infolge der immensen Regenmengen bei Unwettern in Nordrhein-Westfalen nun über. Wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) in der Nacht zu Freitag mitteilte, läuft die Talsperre seit 23.50 Uhr „mit einer geringen Dynamik“ über. Zunächst hatte der Verband damit gegen 20 Uhr gerechnet. Die Zuflüsse zu den Talsperren hätten sich aber in den vergangenen Stunden „erfreulich reduziert“. Zuvor war laut Verband bereits die Urfttalsperre übergelaufen, die der Rurtalsperre vorgelagert ist. Dadurch füllte sich letztere schneller.

Biden spricht Deutschland "aufrichtige Anteilnahme" wegen Überschwemmungen aus

3.16 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Deutschland seine "aufrichtige Anteilnahme" wegen der verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgesprochen. "Es ist eine Tragödie", sagte Biden am Donnerstag in Washington bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Unsere Herzen sind bei den Familien, die geliebte Menschen verloren haben.“

Merkel bedankte sich für die Anteilnahme: "Das wissen wir sehr zu schätzen." Sie habe sich während ihrer Washington-Reise über die Geschehnisse in Deutschland auf dem Laufenden halten lassen. "Das Leid der Betroffenen geht mir sehr nahe", sagte die Kanzlerin. "Ich fürchte, das ganze Ausmaß der Tragödie werden wir erst in den nächsten Tagen sehen", fügte sie hinzu.

Der Friedhof in Altenahr ist vom Hochwasser überflutet. Foto: dpa

News zum Hochwasser und Unwetter vom Donnerstag, 15. Juli: 1300 Vermisste im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler

23.22 Uhr: Nach der schweren Hochwasserkatastrophe werden im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler 1300 Menschen vermisst. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mit. Eine Sprecherin erklärte, das Mobilfunknetz sei lahmgelegt - und daher gebe es keinen Handy-Empfang und viele Menschen seien nicht erreichbar. "Wir hoffen, dass sich das klärt", sagte sie zu der hohen Zahl. Zugleich teilte der Kreis mit, dass es weitere Todesopfer gebe. Zahlen wollte die Sprecherin dazu noch nicht nennen.

Nach wie vor seien über 1000 Angehörige von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, THW, DRK und weiterer Katastrophenschutzeinheiten aus weiten Teilen von Rheinland-Pfalz, dem südlichen NRW sowie dem angrenzenden Baden-Württemberg im Einsatz. "Weitere Einsatzkräfte, unter anderem Sanitäts- und Transporteinheiten sowie Kräfte der Bundeswehr, wurden nachgefordert."

Es werde intensiv an der Wiederherstellung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung gearbeitet. Das THW beispielsweise bereite den Aufbau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen vor. Rund 3500 Menschen seien aktuell in mehreren Betreuungseinrichtungen im gesamten Kreisgebiet untergebracht.

Alle kreiseigenen Schulen bleiben am Freitag geschlossen.

Zahl der Toten steigt auf mindestens 59

22.30 Uhr: Die Zahl der Unwettertoten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist im Verlauf des Donnerstags auf mindestens 59 gestiegen. Die Kölner Polizei meldete am Abend weitere fünf Opfer. Das Innenministerium in Mainz bestätigte den Fund von neun weiteren Leichen. Die Polizei in NRW setzte außerdem die Suche nach neun vermissten Menschen aus dem Raum Bonn und elf aus Euskirchen fort.

Die Bilanz stieg damit auf 31 Tote in Nordrhein-Westfalen und 28 in Rheinland-Pfalz. Besonders stark betroffen waren der Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 19 Toten und das südlich von Köln gelegene Euskirchen mit 15 Toten, wie die zuständigen Polizeistellen am Nachmittag mitteilten.

Neun weitere Tote waren Bewohner einer Behinderteneinrichtung

21.46 Uhr: Bei den neun weiteren Menschen, die bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind, handelte es sich um Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig. Das sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums am Donnerstagabend. Die Fluten seien schneller gekommen, als die Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden können.

Rhein-Wasserstand steigt deutlich – erste Einschränkungen für Schiffe

21.08 Uhr: Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben auch den Wasserstand des Rheins deutlich ansteigen lassen. In Köln lag der Pegelstand am Donnerstagabend bei 7,42 Metern mit stark steigender Tendenz, wie die Stadt im Internet mitteilte.

Die sogenannte Hochwassermarke I (6,20 Meter) war erst in der Nacht auf Donnerstag erreicht worden. Ab dieser Marke gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Schiffe dürfen seitdem nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren, um Beschädigungen der Ufer zu vermeiden.

Ob der Wasserstand am Kölner Pegel 8,30 Meter und damit die Hochwassermarke II erreichen wird, ist noch offen. Die Wasserstraßenverwaltung des Bundes (WSV) schätzte, dass der höchste Wasserstand am Kölner Pegel am späten Freitagabend erreicht wird und zwischen 7,93 und 8,25 Meter liegen wird. Für die Tage danach gehen die Schätzungen von wieder sinkenden Wasserständen aus. Bei der Marke II würde die Schifffahrt komplett eingestellt.

Der Rhein-Pegel steigt, Schiffe dürfen nur noch in der Flußmitte fahren (Aufnahme vom 14. Juli). Foto: Oliver Berg / dpa

"Müssen hier raus!" – So erlebten Betroffene die Katastrophe

20.48 Uhr: Gigantische Wassermassen fließen durch die Straßen, ganze Orte versinken in braunen Fluten. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich in vielen Teilen Deutschlands abspielen – besonders betroffen von der Katastrophenflut sind die Eifel und Nordrhein-Westfalen. Mindestens 58 Menschen sterben nach den Überflutungen. Etwa 70 Menschen wurden am Donnerstagabend noch vermisst. Mehrere Häuser sind eingestürzt. Menschen fliehen in ihrer Not auf ihre Hausdächer und warten auf Rettung. Etwa 200.000 Menschen sind deutschlandweit ohne Strom. Wie Betroffene die Katastrophe erlebten, lesen Sie hier.

Bundeswehr schickt weitere Soldaten in Hochwasser-Einsatz

20.21 Uhr: Die Bundeswehr hat nach der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands weitere Soldaten in den Hilfseinsatz geschickt. Inzwischen seien mindestens 850 Männer und Frauen zur Unterstützung der Rettungsarbeiten eingesetzt, sagte ein Bundeswehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Am Donnerstag sei in neun Fällen Amtshilfe geleistet worden.

So seien im Raum Hagen 230 Soldaten und Großgerät im Einsatz, darunter zwei 2 Bergepanzer, Lastwagen und Radlader. In Leverkusen helfen 200 Soldaten beim Befüllen von Sandsäcken. In Aachen waren zwei Bergepanzer und ein Rettungshubschrauber "SAR" unterwegs.

Schweres Gerät der Bundeswehr bei einem Räumeinsatz in Aachen. Foto: Dagmar Roeger / dpa

Wohl neun weitere Tote durch Hochwasser-Katastroph

20.07 Uhr: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) geht von neun weiteren Todesopfern durch die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz aus. "Wir gehen davon aus, dass wir neun weitere Tote bergen konnten durch die Feuerwehr, das ist jedenfalls die Meldung der technischen Einsatzleitung", sagte Lewentz am Donnerstagabend im SWR Fernsehen.

Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz

19.48 Uhr: Als Zeichen der Trauer wegen der Unwetterkatastrophe werden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz am Freitag auf Halbmast hängen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag mit, nachdem sie sich mit Landesinnenminister Roger Lewentz und Vizekanzler Olaf Scholz (alle SPD) in der besonders betroffenen Region Ahrweiler ein Bild von der Lage gemacht hatte.

"Die Schäden dieser Katastrophe sind beispiellos", sagte Dreyer. Viele Menschen hätten alles verloren und leider steige auch die Zahl der Toten. „Ein erster Hoffnungsschimmer in dieser schlimmen Stunde“ sei die Zusage des Bundes, den betroffenen Menschen schnell helfen zu wollen. Sie danke Scholz "für das starke Signal der Solidarität".

Innenministerium: Mindestens 30 Tote in NRW nach Unwetter

19.10 Uhr: Im Zusammenhang mit dem schweren Unwetter sind in Nordrhein-Westfalen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das NRW-Innenministerium am Donnerstagabend mit. 57 Personen seien zudem verletzt. Es handele sich bei den Zahlen um den Stand von 18 Uhr.

Viele Flüsse und Bäche in der Eifel, im Bergischen Land, im Rheinland und Sauerland führten am Donnerstag Hochwasser und waren am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag über die Ufer getreten. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. Besonders kritisch war die Lage etwa im Kreis Euskirchen.

Bundeswehrsoldaten im Einsatz auf einer Straße in Hagen. Foto: Ina Fassbender / AFP

165.000 Menschen noch ohne Strom

19.18 Uhr: Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschlands waren nach Angaben des Energieversorgers Eon wegen des Unwetters auch am Donnerstagnachmittag noch ohne Strom. Besonders betroffen seien die Eifel, der linksrheinische Rhein-Sieg-Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis und Teile des Bergischen Landes, teilte das Unternehmen in Essen mit.

Im Gebiet der E.ON-Tochter Westnetz hatte Starkregen in der Nacht zum Donnerstag die Pegelstände stark steigen lassen und den Boden aufgeweicht. In Ortsnetzstationen und Umspannanlagen sei es deshalb zu Überflutungen gekommen. Aus Sicherheitsgründen seien die Anlagen bei eindringendem Wasser abgeschaltet worden. Teilweise wurden Anlagen nach Unternehmensangaben schwer beschädigt oder mit den Fluten weggerissen.

Landesinnenminister Lewentz: "Die Menschen sind in ihren Betten überrascht worden" – Mindestens 19 Tote

19.08 Uhr: Bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz sind laut Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) mehrere Tausend Bürger vor den Fluten in Sicherheit gebracht worden. Ihre Zahl liege "deutlich im vierstelligen Bereich", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch der stark getroffenen Kurstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Allein im Landkreis Ahrweiler seien 13 Helikopter "zusammengezogen worden".

Mit Blick auf die mindestens 19 Toten in Rheinland-Pfalz fügte Lewentz hinzu: "Die Menschen sind quasi im Bett überrascht worden." Die Hochwassernacht erinnere ihn an die Flutkatastrophe von Hamburg 1962. Auch damals wurden die Opfer in der Nacht überrascht - mehr als 300 Bürger verloren ihr Leben.

Ein Regionalzug steht im Bahnhof von Kordel, Rheinland-Pfalz, im Wasser. Bereits am Mittwoch war der Strom ausgefallen, die Bahn blieb liegen. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Wasserverband: Rurtalsperre läuft zwischen 23 und 24 Uhr über – tiefere Bereiche sollen verlassen werden

18.40 Uhr: Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) rechnet mit einem Überlaufen der Rurtalsperre am Donnerstag zwischen 23 und 24 Uhr. Das könnte Folgen für den Unterlauf der Rur haben, sagte ein Sprecher des Verbands in Düren und bestätigte Informationen des WDR. Auf der Internetseite des WVER hieß es am Donnerstagabend, der Überlauf werde ungesteuert erfolgen. Der Talsperre selbst drohe kein Schaden, mit Überschwemmungen im Unterlauf der Rur sei zu rechnen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, vorsichtig zu sein, gegebenenfalls Wertgestände in Sicherheit zu bringen und für den Schutz hilfbedürftiger Personen zu sorgen. "Personen sollten sich nicht im Bereich der Rur aufhalten, da die Gefahr besteht, mitgerissen zu werden."

In den Städten Heimbach, Nideggen und der Gemeinde Kreuzau bestehe die Gefahr von Überflutungen, teilte der Kreis Düren mit. Wer sich in tiefer gelegenen Bereichen entlang der Rur aufhalte, solle Heiz- und Kochgeräte ausschalten und den Bereich sofort verlassen. Auch für die weiter flussabwärts gelegenen Städte werde solches Verhalten empfohlen. Ein Krisenstab tagte.

Zuvor sei bereits die Urfttalsperre übergelaufen, die der Rurtalsperre vorgelagert ist, hieß es beim WVER. Dies habe aber nur insofern Folgen gehabt, dass sich die Rurtalsperre schneller gefüllt habe.

Aufruf in Bonn: Unterkünfte für Menschen aus Ahrweiler gesucht

18.35 Uhr: Angesichts der großen Unwetterschäden im Kreis Ahrweiler hat die Bonner Oberbürgermeisterin Menschen in ihrer Stadt dazu aufgerufen, Hilfe anzubieten: "Liebe Bonnerinnen und Bonner, bitte stellt Unterkünfte zur Verfügung! Meldet Euch, die Stadt stellt den Kontakt zu Menschen her, die Eure Hilfe brauchen", schrieb Katja Dörner (Grüne) am Donnerstag auf Twitter.

Viele Menschen hätten in Ahrweiler durch den Starkregen in teils dramatischen Aktionen ihr Zuhause verloren. Melden könnten sich nun Privatpersonen, Hotels und Pensionen in Bonn, die noch Zimmer frei hätten. Die Stadt richtete dafür eine zentrale Koordinierungsstelle ein. Im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler starben bei der Hochwasserkatastrophe mindestens 19 Menschen.

Malu Dreyer: "Unser Land trauert heute sehr"

Bei einem Besuch im Katastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besorgt über das Schicksal der 50 bis 70 noch vermissten Menschen gezeigt. Diese seien hoffentlich bei guten Freunden und Verwandten, weil ihnen rechtzeitig die Flucht vor den Wassermassen gelungen sei, sagte Dreyer. "Aber wir können im Moment das Schlimmste noch gar nicht ausschließen." Später fügte sie hinzu: "Wir beten dafür, dass diese Menschen auch gefunden werden und zwar möglichst unverletzt."

Immer noch gebe es Menschen, die auf Bäumen oder Dächern sitzend ausharrten, sagte die Regierungschefin. Bei der Fahrt nach Bad Neuenahr-Ahrweiler habe sie in einem unter Wasser stehenden Wohngebiet die Rettung eines Mannes durch die freiwillige Feuerwehr miterlebt, der sich gestern Abend über das Gerüst eines Rohbaus in Sicherheit gebracht habe.

"Rheinland-Pfalz hat eine Katastrophe dieser Art noch nie erlebt", sagte Dreyer. "Unser Land trauert heute sehr." Ihr Mitgefühl sei bei den Angehörigen der Todesopfer - ihre Zahl stieg am Donnerstag auf 19.

Olaf Scholz ( l-r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich über die Folgen der Überflutungskatastrophe. Foto: Thomas Frey / dpa

Deutsche Umwelthilfe: "Der Klimawandel findet hier und jetzt statt"

18.20 Uhr: Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland stimmt hinsichtlich möglicher Zusammehänge mit dem Klimawandel nachdenklich. "Sie zeigt, dass der Klimawandel nicht in der Zukunft liegt, sondern hier und jetzt stattfindet", sagte Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, unserer Redaktion. "Die Politik muss jetzt ihr langjähriges Versprechen wahrmachen und den Flüssen mehr Raum geben, so dass zukünftige Hochwässer besser abfließen können." Naturnahe Flüsse seien der beste Beitrag zur Klimaanpassung. Konsequente Klimapolitik heute, könne außerdem die Naturkatastrophen von morgen abmildern helfen.

Trier: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang steht unter Wasser und wurde komplett notevakuiert. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Brücken weggespült: Orte an der Ahr von Außenwelt abgeschnitten

18 Uhr: Fast alle Brücken entlang der Ahr sind eingestürzt. Ein Reporter der "Rhein-Zeitung" vor Ort beschreibt seine Eindrücke: "Überall hat der Schlammstrom eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ganze Orte sind abgeschnitten, weil die Brücken nun fehlen. Und immer wieder sind umgestürzte Bäume und Müllberge zu sehen."

Allein in Schuld an der Ahr wurden nach Angaben der Polizei vier Häuser völlig und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült. Der Reporter, der sich am Ort des Geschehens heute ein Bild gemacht hat, spricht von einem grauenhaften Anblick. "Als sei eine Bombe eingeschlagen", beschreibt er das Ausmaß der Zerstörung durch die Wassermassen.

Ruhr erinnert heute an die Möhne-Katastrophe 1943

17.45 Uhr: Die Lage ist dramatisch im Ruhrgebiet am Donnerstag. Unter einem blauen Himmel, der sozusagen kein Wässerchen trüben kann, dehnt sich die Ruhr aus wie vielleicht nie seit der Möhne-Katastrophe von 1943. Menschen stehen auf den großen Brücken, gucken, fotografieren und sagen Sätze wie: "Ach du Scheiße!" In Hattingen hat sich der Pegel innerhalb von zwei Tagen vervierfacht, auf den Stand von 7,01 Metern - der Rekord für Juli lag bei 6,18 Metern.

Der Fluss ist nicht mehr derselbe, von Dortmund mit Duisburg macht er mehr als Schwierigkeiten, macht er Sorgen, bringt Menschen in Not. In Herdecke und Witten, in Hattingen und Bochum, in Essen und Mülheim. Überall müssen die Feuerwehren Gebäude räumen. Denn ungezählte Keller stehen unter Wasser, Erdgeschosse auch, Bäume sind umgestürzt, Brücken beschädigt. Holzbruch in der Natur. Wasserstau in Senken.

Wegen der Wassermassen muss die Feuerwehr beispielsweise eine Senioren-Wohnanlage in Hattingen räumen. "Wir haben die Menschen zum Teil mit Booten aus dem Gebäude geholt", sagt Feuerwehr-Sprecher Jens Herkströter. An einer anderen Straße nahe der Ruhr gibt sie Häuser auf, weil die Pumpen die ganzen Wassermassen einfach nicht mehr schaffen.

Boris Johnson bietet Hilfe an

17.32 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Hochwassergebieten in Westeuropa Hilfe angeboten. "Es ist schockierend, die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden und Belgien zu sehen", twitterte Johnson am Donnerstag. "Das Vereinigte Königreich ist bereit, jede benötigte Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten zu leisten." Seine Gedanken seien bei den Familien der Opfer und allen Betroffenen.

Menschen sollen Trinkwasser abkochen

17.20 Uhr: In mehreren Städten im Ruhrgebiet sollen Anwohner wegen des Hochwassers ihr Trinkwasser abkochen. "Es ist mit gravierenden Geschmacks- und Geruchsveränderungen zu rechnen", teilte die Stadt am Donnerstag mit. Betroffen seien die Versorgung von Mülheim an der Ruhr (ohne Mintard), Ratingen-Breitscheid und Teile von Oberhausen und Bottrop.

Durch das Hochwasser sei das Uferfiltrat von Flusswasser beeinträchtigt worden, hieß es in der Mitteilung. Die Wasserwerksgesellschaft desinfiziere das Wasser daher mit Ozon, UV-Licht und Chlor "in extrem hoher Konzentration".

Überflutungen im Ruhrgebiet – Gegen halb sieben hieß es: "Sofort raus"

17.18 Uhr: Um Mitternacht haben die Bickerts noch vor der Tür gestanden und waren froh, dass der Regen vorbei war. "Davongekommen", darüber unterhielten sie sich, "wir sind vom Schlimmsten verschont geblieben". Dann gehen sie schlafen. Dann schellt die Feuerwehr. Gegen halb sieben muss das gewesen sein: Sofort raus.

Jetzt sitzen Ralf und Dorette Bickert vor einem Notquartier in Bochum-Dahlhausen und sind "BO-061", wie der neue DRK-Ausweis besagt, den sie um den Hals tragen. Dorette Bickert zeigt Fotos auf dem Handy: die abgesackte Straße, Fontänen schießen aus Gullys. "Unser Badezimmer ist im Keller, gerade erst neu, die Waschmaschine, der Trockner", sagt sie. "Wir hoffen, dass wir einigermaßen verschont bleiben." Eine andere Frau sagt: "Ich weiß, dass ich alle meine Möbel wegschmeißen kann." Ihre Jeans ist nass bis am Hosenbund.

Doch noch fährt die Feuerwehr durch Dahlhausen, Sirenen warnen, Lautsprecher-Durchsagen auch: dass die Menschen, die noch zuhause sind, sich eventuell auf eine Evakuierung vorbereiten sollen. Wertsachen nach oben schaffen. Geräte vom Strom nehmen. "Halten Sie sich vom Wasser fern!"

Hochwasser: Zahl der Toten steigt weiter

17.15 Uhr: Die Zahl der Todesopfer im nördlichen Rheinland-Pfalz ist auf 19 gestiegen. Ein Sprecher der Polizei in Koblenz teilte mit, dass ein weiterer Mensch in den Fluten ums Leben gekommen sei. Nähere Angaben sind bislang nicht bekannt. Damit sind insgesamt mindestens 43 Menschen bei den Unwettern in Deutschland ums Leben gekommen.

Angela Merkel zeigt sich erschüttert

17.08 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Rande ihres Besuchs in den USA erschüttert über die vielen Opfer und kündigte Hilfen des Bundes für die Hochwassergebiete an. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Grünen-Politiker stellten die Extremwetterlage in einen Zusammenhang mit dem Klimawandel - und forderten verstärkten Klimaschutz.

Wo der Bund helfen könne, "werden wir das tun", sagte Merkel in einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in Washington. Derzeit stehe noch die "akute Situation im Fokus" - die Bundesregierung werde aber bald darüber beraten, wie sie die "Aufbauarbeiten" unterstützen könne.

Die Kanzlerin zeigte sich erschüttert über die vielen Toten. "Noch wissen wir die Zahl nicht, aber es werden viele sein", sagte sie. "Es sind so viele, um die wir noch bangen müssen." Sie fügte hinzu: "Friedliche Orte durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe, man kann sagen eine Tragödie."

Kanzlerin #Merkel an die Menschen in den Katastrophengebieten: „Meine Gedanken sind bei Ihnen. Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates alles daransetzen, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwehren und die Not zu lindern." pic.twitter.com/qGUWwngzLX — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 15, 2021

Steinbachtalsperre "sehr instabil" – Orte werden evakuiert

16.49 Uhr: An der Steinbachtalsperre werden die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als "sehr instabil" eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Von der Evakuierung seien 4500 Einwohner betroffen.

Ein Damm der Talsperre weise tiefe Furchen auf. Weil der Ablass der Talsperre infolge des Unwetters verstopft ist, könne das Wasser nicht kontrolliert abgelassen werden und werde über die Sperre abgepumpt. Menschen, die mobil sind, sollten Verwandte oder Bekannte außerhalb des Bereiches aufsuchen. Für alle anderen stünden in Euskirchen Notunterkünfte bereit, sagte ein Kreissprecher. Gerüchte, wonach die Talsperre bereits gebrochen sei, hatte der benachbarte Kreis Ahrweiler zuvor dementiert.

Blick auf die Steinbachtalsperre. Der Damm der Talsperre droht einstürzen. Foto: Marius Becker/dpa

Bundeswehr ist mit 500 Soldaten in sechs Landkreisen im Einsatz

16.46 Uhr: Die Bundeswehr ist nach einem Bericht unserer Redaktion mit ungefähr 500 Soldaten und zwei Hubschraubern bei der Bewältigung der Hochwasser-Katastrophe im Einsatz. Die Soldaten leisteten Amtshilfe in sechs Landkreisen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums unserer Redaktion.

Es seien die Landkreise Hagen und Mettmann in Nordrhein-Westfalen sowie Trier-Saarburg, Ahrweiler, Daun und der Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Zum Einsatz kämen 25 Lastwagen, zwölf Krankenwagen, zehn Radlader und zwei Bergepanzer. Darüber hinaus seien auch zwei SAR NH90 Hubschrauber im Einsatz.

Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr an, um die Schäden der Überflutung zu beseitigen. Foto: dpa

Klöckner kündigt Bundeshilfe für Hochwasser-Geschädigte an

16.35 Uhr: Die Bundesregierung plant nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein Hilfsprogramm für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. "Wir werden als Bundesregierung ein Soforthilfeprogramm auflegen", kündigte Klöckner am Donnerstag an. Sie sei sich mit dem zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einig, dass den vielen Menschen, die ihr Hab und Gut durch das Unwetter verloren hätten, schnell und unbürokratisch Geld ausgezahlt werden müsse.

"Es sind große Tragödien, kaum in Worte ist es zu fassen", erklärte Klöckner, die auch rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende ist. "Die Bundesregierung wird mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Betroffenen zur Seite stehen."

Meteorologe: Keine weiteren Unwetter in NRW - Wochenende trocken

16.07 Uhr: Nach dem heftigen Starkregen der vergangenen Tage wird es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen kein Unwetter mehr in Nordrhein-Westfalen geben. Am Donnerstagnachmittag habe es noch lokale Schauer etwa am Niederrhein gegeben, im Laufe der Nacht und am Freitag nehme die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit in dem Bundesland weiter ab, sagte der Meteorologe Daniel Jose-Tüns der Deutschen Presse-Agentur. "Unwetterartige Regenmengen erwarten wir am Freitag nicht." Für das Wochenende sehe es gut aus - der Hochdruckeinfluss werde zunehmen und es werde keine nennenswerten Niederschläge mehr geben.

Verzweiflung in Ahrweiler: "Es ist so furchtbar, es sieht so aus wie im Krieg"

15.41 Uhr: Der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist mit am stärksten von der Flutkatastrophe betroffen. Hier hat sich die Zahler der Toten auf mindestens 18 erhöht. Eine Frau ist in ihrer Soutterain-Wohnung ertrunken. Hundert Häuser wurden zerstört. Fast alle Brücken entlang der Ahr sind eingestürzt. Überall hat der Schlammstrom eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Jessica Groß, eine Altenpflegerin aus dem Ort Schuld, verzweifelt. "Es ist so furchtbar, es sieht so aus wie im Krieg, Autos hängen auf Bäumen, alles ist überflutet, durch die vielen Absperrungen kommt man kaum nach Hause." Doch zum Weinen bringt die 30-Jährige, dass sie und ihre Kollegen viele ihrer Patienten gar nicht erreichen können: "Wir wissen noch nicht einmal, wie es ihnen geht, denn die Telefone funktionieren nicht und viele könnten noch nicht mal den Notruf wählen."

Zerstörung im Ort Schuld, Kreis Ahrweiler: "Sieht aus wie im Krieg". Foto: Bernd Lauter / AFP

Rhein-Erft-Kreis ruft Katastrophenfall aus

15.38 Uhr: Der Krisenstab im Rhein-Erft-Kreis hat nach den andauernden starken Regenfällen den Katastrophenfall ausgerufen. Wegen der Hochwasserlage entlang der Erft bestehe die Gefahr, dass sich die bisher örtlich begrenzte Lage neben Erftstadt auch auf Kerpen, Bergheim und Bedburg ausweiten könnte, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Die kreisangehörigen Kommunen wurden aufgefordert, "die notwendigen Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes wie insbesondere Evakuierungen und Unterbringungen vorzubereiten und vorzunehmen".

"Wir durchleben gerade eine Krise, deren Dimensionen heute noch nicht abschätzbar sind. Die extreme Wetterlage fordert schon jetzt den massiven Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Städte, Stadtwerke, Technisches Hilfswerk und vielen anderen Helfern im ganzen Rhein-Erft-Kreis", sagte Landrat Frank Rock. "Der soziale Zusammenhalt und die Solidarität aller Bürgerinnen und Bürger ist in dieser schwierigen Zeit nun wichtiger mehr denn je. Helfen Sie bitte Nachbarn, Kindern, Älteren und mobilitätseingeschränkten Personen", sagte der Landrat.

Polizei warnt vor Falschmeldungen – Oleftalsperre nicht gebrochen

15.30 Uhr: Die nordrhein-westfälische Polizei teilt mit, dass die Oleftalsperre weiter hält und nicht gebrochen sei. Hierzu hatten sich Falschmeldungen verbreitet. Die Stauanlage befindet sich in der Nähe des Nationalparks Eifel bei Hellenthal im Naturpark Hohes Venn-Eifel im Kreis Euskirchen.

Thunberg zu Extremwetter: Stehen erst am Anfang von Klimanotfall

15.11 Uhr: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg sieht in der Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands einen Hinweis für die Zunahme von Extremwetterereignissen. Die junge Schwedin teilte am Donnerstag über Twitter verschiedene Fotos und Videos, die Eindrücke von überfluteten Straßen und Städten in Deutschland und auch in den Niederlanden zeigten.

Angesichts sich häufender Naturkatastrophen schrieb die 18-Jährige am Vormittag: "Tödliche Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände, Dürren, Ernteausfälle ... das ist nicht "das neue Normal". Wir stehen ganz am Anfang eines klimatischen und ökologischen Notfalls, und Extremwetterereignisse werden nur immer häufiger werden."

Greta Thunberg sieht in der Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands einen Hinweis für die Zunahme von Extremwetterereignissen. Foto: dpa

Zahl der Unwettertoten in NRW und Rheinland-Pfalz auf mindestens 42 gestiegen

15.00 Uhr: Die Zahl der Unwettertoten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich im Verlauf des Donnerstags auf mindestens 42 erhöht. Besonders stark betroffen waren der Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 18 Toten und das südlich von Köln gelegene Euskirchen mit 15 Toten, wie die zuständigen Polizeistellen jeweils mitteilten. Teilweise konnten die Toten noch nicht geborgen werden, weiterhin wurden auch Menschen vermisst.

Die Koblenzer Polizei meldete einen sprunghaften Anstieg von fünf auf 18 Tote für den Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein Polizeisprecher wollte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP keine Angaben machen, wo die zusätzlich gemeldeten Toten gefunden wurden. Die Polizei in Köln gab den Tod von 15 Menschen im Bereich Euskirchen bekannt, dort hatte der Kreis zunächst von acht Toten gesprochen. Außerdem erhöhte sich die Zahl der Toten in Rheinbach von eins auf drei. Weiterhin gab es Tote in Köln, im Kreis Unna, in Altena und in Solingen. Dazu könnten noch weitere Tote kommen, weil weiterhin viele Menschen vermisst wurden.

Ein Anwohnerin Hagen schöpft seinen überfluteten Keller leer. Foto: dpa

Wehr der Ruhr könnte brechen – Flutwelle droht

14.57 Uhr: Das Wehr der Ruhr in der Nähe der Ortschaft Wickede-Echthausen droht wegen der großen Wassermassen im Fluss zu brechen. Der Kreis Unna hat deshalb eine Katastrophenwarnung herausgegeben. Ein Flutwelle rollt die Ruhr hinab. Flussabwärts soll der Bereich rund um die Ruhr nun geräumt werden, da akute Überschwemmungsgefahr bestehe.

Der Kreis Unna und der Kreis Soest sprechen von einer "extremen Gefahr". Von der Warnung betroffen sind große Teile der Gebiete von Fröndenberg, Schwerte, Menden und viele Städte ruhrabwärts.

Karte zeigt: Diese Orte sind besonders vom Unwetter betroffen

Das schwere Unwetter mit Starkregen und Hochwasser hat besonders Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz getroffen. Viele Flüsse und Bäche in der Eifel, im Bergischen Land, im Rheinland und Sauerland führten am Donnerstag weiterhin Hochwasser und waren am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag über die Ufer getreten. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. Tausende Feuerwehrleute waren und sind im Einsatz.

Diese Karte zeigt, welche Orte besonders betroffen sind.

Steinmeier bestürzt über Folgen der verheerenden Überschwemmungen

14.41 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bestürzt über die Folgen der verheerenden Überschwemmungen in vielen Teilen Deutschlands gezeigt. "Mein tiefes Mitgefühl gilt den Verstorbenen und ihren Angehörigen", erklärte Steinmeier am Donnerstag in Berlin. "In Gedanken bin ich bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in Not sind, die ihr Hab und Gut und manche von ihnen auch ihr Dach über dem Kopf verloren haben."

Der Bundespräsident dankte "allen Einsatzkräften, Helferinnen und Helfern, die unermüdlich im Einsatz sind, die zum Teil ihr Leben riskieren, um den Menschen in dieser gefährlichen Situation zur Seite zu stehen".

Unwetter beeinträchtigen Bahnverkehr massiv

14.15 Uhr: Die Unwetterschäden im Westen Deutschlands haben massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn vom Donnerstag ist die wichtige Fernverkehrsstrecke Köln-Düsseldorf-Essen-Dortmund nur mit "erheblichen Einschränkungen" befahrbar. Der internationale Fernverkehr zwischen Köln und Brüssel ist unterbrochen.

Derzeit nicht befahrbar ist demnach zudem der Abschnitt Köln-Wuppertal-Hagen-Dortmund, ebenso wie die Strecke Köln-Koblenz über den Bonner Hauptbahnhof. Der Abschnitt Köln-Koblenz über Bonn-Beuel auf der rechten Rheinseite sei hingegen befahrbar, hier komme es aber "zu Verspätungen mit Haltausfällen". Auswirkungen durch die Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es auch auf den Zugverkehr in anderen Bundesländern. Wie die Bahn weiter mitteilte, enden und wenden Züge aus Richtung Hannover beziehungsweise Bremen oder Paderborn im westfälischen Hamm, Münster und Dortmund. Züge aus Süddeutschland enden demnach in Koblenz beziehungsweise Köln.

Zahl der Todesopfer in Raum Ahrweiler steigt auf 18

14.06 Uhr: Die Zahl der Unwettertoten im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler ist auf 18 gestiegen. Die Polizei in Koblenz teilte am Donnerstag mit, dass sich die zuletzt mit fünf angegebene Zahl der Todesopfer in dem Kreis entsprechend erhöht habe. Damit starben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen insgesamt mindestens 33 Menschen.

Blick auf Schuld im Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz). Mindestens sechs Häuser wurden durch die Hochwasser-Fluten zerstört. Foto: Thomas Frey/dpa

Hochwasser beeinträchtigt E-Mails und Internet der Bundes-CDU

13.39 Uhr: Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen hat auch zu Beeinträchtigungen bei der Bundes-CDU in Berlin geführt. Ein CDU-Sprecher sagte am Donnerstag auf Anfrage, seit Mittwochabend gegen 19.00 Uhr gebe es wegen der Überflutungen einen Stromausfall in Rheinbach in Nordrhein-Westfalen, wo die Server der Partei stünden. Aus diesem Grund gebe es Probleme mit den E-Mails. Diese seien allerdings nicht durchgängig - es sei zeitweise möglich, per Mail zu kommunizieren. Auch der Internetauftritt der CDU war betroffen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Beeinträchtigung berichtet.

Laut "Bild" hatte die für den Betrieb der Server zuständige Union Betriebs GmbH auf Facebook mitgeteilt: "Leider sind aufgrund des schlechten Wetters unser Serverraum und die Druckerei in Rheinbach ausgefallen, wir wurden vom Wasser überflutet. Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich alles wieder in Betrieb zu setzen."

Fluss Inde überspült Deich und läuft in Tagebau - ein Vermisster

13.35 Uhr: Der Hochwasser führende Fluss Inde hat einen Deich in der Nähe des Braunkohletagebaus Inden bei Aachen überspült und läuft seit dem Morgen in den Tagebau. Ein Sprecher des Energieunternehmens RWE sagte am Donnerstag, ein Mitarbeiter dort werde vermisst. Nach dem Mann werde mit einem Hubschrauber gesucht. Der Abbaubetrieb sei eingestellt worden. Der Zufluss des Wassers dauere an.

Der Sprecher sagte, der Fluss sei gegen 6.30 Uhr bei Lamerdorf über den Deich geschwappt. Die Inde ist nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen stark angeschwollen. Der Fluss verläuft in der Nähe des Tagebaus. Die oberhalb an der Inde liegenden Städte Eschweiler und Stolberg sowie Aachen-Kornelimünster sind ebenfalls heftig von Hochwasser betroffen.

Mehrere Brücken in Hagen nach Unwetter zerstört

13.33 Uhr: In Hagen sind durch das Hochwasser mehrere Brücken zerstört worden. Ein Polizeisprecherin berichtete am Donnerstag, die Rebecke-Brücke über den Fluss Volme sei vollständig eingestürzt. Bei einer weiteren Brücke über den Fluss sei der Mittelträger zusammengebrochen. Außerdem sei eine Fußgängerbrücke über die Volme durch die Fluten weggerissen worden. Zwei weitere Brücken in der Innenstadt waren nach Angaben der Polizei am Donnerstag für den Verkehr gesperrt. Die Volme ist ein Nebenfluss der Ruhr. Er fließt auf gut 20 Kilometern Länge durch das Stadtgebiet von Hagen.

Baerbock: Unterstützung der Rettungskräfte ist "Gebot der Stunde"

13.28 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich erschüttert über das zerstörerische Ausmaß der Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gezeigt. Es sei nun das "Gebot der Stunde", die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit so gut wie möglich zu unterstützen, erklärte Baerbock am Donnerstag. "Es ist richtig, dass Bund und Länder dafür jetzt alle Kräfte mobilisieren."

Die Grünen-Vorsitzende betonte die Notwendigkeit, den Betroffenen schnell zu helfen. "Den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, weil ihr Hab und Gut, ihre Häuser einfach weggeschwemmt wurden, muss nun schnell und unbürokratisch geholfen werden", sagte sie. Nach Angaben eines Grünen-Sprechers informieren sich Baerbock und der Ko-Parteivorsitzende Robert Habeck laufend über die Situation vor Ort. Baerbock werde früher aus dem Urlaub zurückkehren, teilte der Sprecher mit.

THW mit 2100 Kräften im Einsatz - Seehofer: Folgen des Klimawandels

13.21 Uhr: Das Technische Hilfswerk (THW) hat den Katastrophenschutz in den von Überschwemmungen betroffenen Ländern am Donnerstag mit rund 2100 Einsatzkräften unterstützt. In Rheinland-Pfalz seien zudem Hubschrauber aus mehreren Bundesländern zur Rettung von Menschen aus Überflutungsgebieten unterwegs, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage mit. Weitere Hubschrauber der Bundespolizei stünden in Bereitschaft.

"Ich biete den Ländern jegliche Unterstützung an. Jetzt ist die Stunde der Einsatzkräfte und der Solidarität", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der "Bild". "Diese extremen Wetterkapriolen sind die Folgen des Klimawandels", fügte er hinzu. "Wir müssen uns viel besser darauf vorbereiten, auch beim Hochwasserschutz."

THW-Helfer sichern in Beller (Kreis Ahrweiler) die Stützmauer einer Brücke der Autobahn A61, die zuvor aufgrund von Unterspülung eingestürzt ist. Foto: dpa

Nach Angaben seines Ministeriums waren am Donnerstag insgesamt mehr als 15.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen, THW und Bundeswehr im Einsatz, um Menschen zu retten sowie Wohnungen, Betriebe und Infrastruktur vor den Wassermassen zu schützen.

"Jahrhunderthochwasser": 130 Menschen in Solingen gerettet

13.20 Uhr: Die Einsatzkräfte in Solingen haben in den vergangenen Stunden etwa 130 Menschen im Stadtgebiet aus akuter Not vor dem Hochwasser gerettet. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. "Wir haben die Menschen über Drehleitern, Boote, Bojen herausgeholt. Es war alles improvisiert." In zwei Situationen hätten sich Einsatzkräfte zudem auf Tanklöschfahrzeugen in Sicherheit bringen müssen.

Die Einsatzkräfte sprechen nach den starken Regenfällen in Solingen nach Angaben eines Stadtsprechers von einem "Jahrhunderthochwasser". "Unsere Heimatstadt ist von einer großen Katastrophe heimgesucht worden", sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD). "Dieses Ausmaß an Überflutung ist nicht mehr zu bekämpfen. Das Wasser ist stärker." Kurzbach hatte am Morgen den besonders betroffenen Stadtteil Unterburg besucht. Die dortige Lage beschrieb er als "bedrohlich und beängstigend".

Betroffener berichtet von Situation in Ahrweiler

13.15 Uhr: Andy Neumann, Polizist aus Bad Neuenahr/Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, spürt den Schock auch noch einen Tag nach der großen Flut, die sein Erdgeschoss komplett geflutet hatte. Auf Facebook schrieb er schon am Abend, wie er mit seiner Familie im Haus festsaß, und "das Wasser stieg und stieg". Was er am Mittwoch draußen sah, war gespenstisch. "Gegen 22 oder 23 Uhr muss es gewesen sein, da kam das Wasser. Ohne Vorwarnung. Einfach angerauscht. Schon bald stand es zwei Meter hoch. Es war schlimm", erzählt er am Donnerstag am Telefon. Grausam sei aber auch die Ohnmacht gewesen. "Man hat ja nur noch abwarten können. Das war furchtbar."

Am Tag danach sei der Pegel gesunken. "Jetzt ist es einigermaßen trocken auf den Straßen." Aber sein Haus und das der Nachbarn ist nicht bewohnbar. Neumann ist dankbar, weil er mit seiner Familie bei Freunden im Nachbarort untergekommen ist. Jetzt hilft er beim großen Aufräumen mit. "Die gesamte Straße ist voller Autos, Bäume und umgekippten Mülltonnen." Bei aller Sorge um Zukunft und um die Frage, welchen Schaden die Versicherung übernimmt, ist Neumann froh, dass alle gesund sind. Noch eine Botschaft ist ihm wichtig: "Ob das nun der Klimawandel ist oder nicht – ich will Euch nur um eins bitten: Lassen wir es nicht drauf ankommen!"

Anwohner schauen in Schuld im Kreis Ahrweiler auf ein zerstörtes Gebäude. Mindestens sechs Häuser sind den Fluten zum Opfer gefallen. Foto: Harald Tittel/dpa

Laschet fordert als Konsequenz aus Flutkatastrophe mehr Tempo im Klimaschutz

13.10 Uhr: Als Konsequenz aus der Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) eine schnellere Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gefordert. Die Häufung von Starkregen- und Hitzeepisoden sei "verbunden mit dem Klimawandel", sagte Laschet am Donnerstag bei einem Besuch in der besonders vom Hochwasser betroffenen Stadt Hagen. "Das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen - europäisch, bundesweit, weltweit", fügte er hinzu.

Laschet hatte zuvor den Ort Altena besucht, wo die Fluten schwere Schäden angerichtet hatten. In Hagen beriet er mit dem Krisenstab. Einen für Donnerstag geplanten Besuch bei der Schwesterpartei CSU in Bayern hatte er abgesagt.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zusammen mit dem Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz, nachdem er sich ein Bild von der Lage in der Stadt gemacht hat. Foto: dpa

Wegen drohendem Dammburch – Ortsteile werden evakuiert

12.56 Uhr: Wegen der Gefahr eines Dammbruchs an der Steinbachtalsperre werden zwei Ortsteile von Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis evakuiert. Das teilte die Feuerwehr Rheinbach am Donnerstag mit. "Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, da nicht sicher ist, ob der Damm der Steinbachtalsperre gehalten werden kann", heißt es in der Mitteilung.

Bei der Evakuierung von Oberdrees und Niederdrees würden auch Lastwagen der Bundeswehr eingesetzt. Wer nicht bei Familienangehörigen oder Bekannten unterkommen könne, finde eine Notunterkunft in der die Stadthalle Rheinbach.

Greenpeace: Aktuelle Extremwetter sind Folgen der Klimakrise

12.48 Uhr: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die "aktuellen Extremwetter" wie Starkregenfälle, Hochwasser und Überschwemmungen als Folgen der Klimakrise bezeichnet. "Und das ist erst der Anfang", sagte Klimaexperte Karsten Smid am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Mit der globalen Erhitzung steigen weltweit die Temperaturen auf immer neue Rekordwerte." Die Atmosphäre heize sich auf und entlade sich in Form von Unwettern.

Mit Blick auf die Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte er: "Was es für die Menschen bedeutet, dass die Regierung Merkel Klimaschutz und Klimaanpassung immer hinter kurzfristige wirtschaftliche Interessen gestellt hat, spürt die Bevölkerung in weiten Teilen Deutschlands gerade auf schmerzlichste Art und Weise." Die schwarz-rote Regierung habe beim Klimaschutz nie ausreichende Lösungen geliefert.

Merkel äußert sich erschüttert zu Überschwemmungen

12.41 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich erschüttert zu den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geäußert und den Helfern gedankt. "Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwasser​gebieten durchleiden müssen", erklärte Merkel laut einem Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen."

Merkel hält sich derzeit zu ihrem wohl letzten USA-Besuch als Kanzlerin in Washington auf. Am Nachmittag will sie US-Präsident Joe Biden treffen. Bei der Bundestagswahl im September tritt Merkel nicht mehr an.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den #Hochwasser​gebieten durchleiden müssen. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 15, 2021

Laschet zum Hochwasser: Größere Katastrophe in Hagen verhindert

12.36 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat das vorausschauende Handeln der Verantwortlichen in Hagen während der Hochwasser-Katastrophe gelobt. In Hagen seien schon Vorbereitungen für den Krisenstab getroffen worden, als noch die Sonne schien, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Donnerstag bei einem Ortsbesuch. So habe eine größere Katastrophe verhindert werden können. Der schnelle unbürokratische Einsatz der Bundeswehr habe dabei maßgeblich geholfen. Einen genauen Überblick über die landesweite Opferzahl gebe es noch nicht.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich in Hagen zur Hochwasser-Lage geäußert. Foto: INA FASSBENDER / AFP

15 Tote bei Unwetter in Nordrhein-Westfalen

12.18 Uhr: Das schwere Unwetter mit Starkregen und Hochwasser hat in Nordrhein-Westfalen nach ersten Erkenntnissen vermutlich 15 Menschenleben gefordert. Im Kreis Euskirchen im Süden des Landes kamen nach Behördenangaben acht Menschen ums Leben. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Kreis zunächst nicht. In mehreren Orten sei die Lage sehr kritisch, hieß es. Teilweise bestehe kein Zugang zu den Orten. Im Kreisgebiet sei die Kommunikation weitgehend ausgefallen.

In Köln wurden zwei Menschen von der Feuerwehr tot in ihren mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt. In Rheinbach bei Bonn wurde am Donnerstag eine Frau tot auf einer Straße entdeckt. Ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann kollabierte bei einem Unwettereinsatz im sauerländischen Werdohl und starb trotz Reanimationsversuchen. Die Polizei ging von einem internistischen Notfall aus.

Wenige Stunden zuvor war in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. In Kamen (Kreis Unna) kam ein 77-Jähriger im unter Wasser stehenden Keller seines Hauses ums Leben. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz ebenfalls im überfluteten Hauskeller.

Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz auf fünf gestiegen

11.58 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Unwettern im nördlichen Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) auf fünf gestiegen. Alle seien nach bisherigen Erkenntnissen im Kreis Ahrweiler in den Fluten ums Leben gekommen. Der Minister fügte hinzu, dass noch 50 bis 70 Menschen in der Katastrophenregion vermisst würden. Unklar sei zurzeit, ob es sich dabei um Menschen handle, die vielleicht in Urlaub seien, oder ob sie im Unwetter bei Bekannten untergekommen oder in einer schwierigen Situation seien.

Trinkwasser in Eschweiler ausgefallen - Krankenhaus wird evakuiert

11.53 Uhr: Infolge des Starkregens ist in Eschweiler bei Aachen am Donnerstag die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Es sei eine Wasserleitung gebrochen, die die Innenstadt versorge, teilte die Städteregion Aachen mit. Die Einwohner von Eschweiler sollten auf unnötigen Wasserverbrauch durch Duschen oder Toilettenspülungen verzichten. Das ebenfalls betroffene Krankenhaus mit derzeit rund 400 Patienten werde im Laufe des Tages geräumt.

Polizei: Lebensgefahr in Trierer Stadtteil wegen Überflutungen

11.20 Uhr: Die Polizei in Trier hat die Menschen eindringlich dazu aufgerufen, den Stadtteil Ehrang wegen Überflutungen zu meiden. Es bestehe Lebensgefahr, warnte die Polizei am Donnerstag per Twitter. Nach Angaben der Stadt Trier läuft aktuell der Ortskern von Ehrang voll. "In großen Teilen des Ortes gibt es keinen Strom. Bitte folgen sie den Evakuierungsdurchsagen", schrieb die Stadtverwaltung.

Bitte unbedingt #Ehrang meiden!

Es besteht L E B E N S G E F A H R https://t.co/vdo6ZNHcPi — Polizei Trier (@PolizeiTrier) July 15, 2021

Hotline zur Hochwasserkatastrophe für Angehörige von Vermissten

11.16 Uhr: Die Polizei hat zur Hochwasserkatastrophe in der rheinland-pfälzischen Eifel eine Hotline für Angehörige sowie ein Internetportal für Videos und Bilder eingerichtet. Unter der Nummer 0800-6565651 könnten sich Menschen melden, die Angehörige vermissen, schrieb das Polizeipräsidium Koblenz am Donnerstag auf Twitter.

Mehrere Menschen aus eingeschlossenen Häusern gerettet

10.56 Uhr: Im Eifel-Kreis Bitburg-Prüm sind wegen der Hochwasserlage mehrere Menschen in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen worden, unter anderem in Waxweiler. Das sagte der Kreissprecher am Donnerstag in Bitburg. Menschen mussten gerettet werden - Meldungen über Tote, Verletzte oder Vermisste gebe es jedoch bislang nicht. Der Kreissprecher berichtete auch von mindestens einem eingestürzten Haus.

Nach den heftigen Regenfällen kommt es in mehreren Gemeinden des Kreises Bitburg-Prüm zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung. Grund seien Stromausfälle, teilte der Katastrophenschutz des Kreises über Facebook mit. Die Versorgung sei voraussichtlich "auf Tage eingeschränkt". Die Bewohner wurden aufgerufen, mit dem vorhandenen Wasser sparsam umzugehen und auf Reinigungsarbeiten zu verzichten.

Kreis Euskirchen berichtet nach Unwetter von acht Toten

10.43 Uhr: Bei dem schweren Unwetter im Kreis Euskirchen im Süden von Nordrhein-Westfalen sind nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Menschen ums Leben gekommen. "Derzeit sind uns acht Todesfälle bekannt", hieß es am Donnerstag auf der Facebook-Seite des Kreises. Genauere Angaben - etwa weshalb genau die Menschen im Zusammenhang mit dem Unwetter starben - machte der Kreis zunächst nicht.

In mehreren Orten sei die Lage sehr kritisch. "Es finden Menschenrettungen statt", hieß es weiter. Teilweise bestehe kein Zugang zu den Orten. Im Kreisgebiet sei die Kommunikation weitgehend ausgefallen. Auch der Feuerwehr-Notruf 112 und die Kreisverwaltung seien nicht zu erreichen. Wegen der Verbindungsprobleme könne der Kreis derzeit nur unregelmäßig informieren.

Niederschläge von 148 Litern pro Quadratmeter in Rheinland-Pfalz

10.32 Uhr: Bei den Unwettern im Norden von Rheinland-Pfalz sind bis zu 148 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Diese Menge ging im Laufe des Mittwochs und in der Nacht nieder, wie das Klimaschutzministerium in Mainz mitteilte. Für den Hochsommer sei das "ein neues Phänomen", erklärte Ministerin Anne Spiegel (Grüne). "Die aktuellen Extremwetterereignisse in Form von Starkregen sind dramatisch." Aus kleinen Bächen seien unberechenbare Fluten geworden. Am stärksten betroffen seien die Landkreise Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg.

Auch an der Mosel verschärft sich die Lage nach Angaben des Ministeriums. Zurzeit werde am Pegel Trier ein Wasserstand bis 9,15 Metern erwartet. Am Oberrhein bilde sich am Pegel Maxau ein erster Hochwasserscheitel aus. Nach kurzem, leichtem Rückgang seien wegen der für den Südwesten vorhergesagten Niederschläge dann ab Donnerstagabend wieder steigende Wasserstände zu erwarten.

Die mit einer Drohne gefertigte Aufnahme zeigt die Verwüstungen, die das Hochwasser der Ahr in dem Eifel-Ort Schuld angerichtet hat. Foto: Christoph Reichwein/TNN/dpa

Zwei Tote in vollgelaufenen Kellern in Köln entdeckt

10.22 Uhr: In Köln sind zwei Menschen tot in ihren mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt worden. Die Feuerwehr habe die tote Frau sowie den toten Mann am späten Mittwochabend bei Einsätzen gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. "In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen", erklärten die Ermittler. Die Leiche der 72 Jahre alten Frau war kurz nach 21.30 Uhr, die des 54-jährigen Bewohners eines Einfamilienhauses kurz vor Mitternacht gefunden worden.

Ort mit 2000 Einwohnern bei Trier durch Hochwasser abgeschnitten

9.58 Uhr: Wegen des Hochwassers sind alle Zufahrtswege zur Gemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg abgeschnitten. Der Ort mit rund 2000 Einwohnern sei momentan nicht erreichbar, sagte ein Kreissprecher am Donnerstag. Man versuche nun mit Hilfe der Bundeswehr mit Wasserfahrzeugen die Bewohner zu erreichen. Meldungen über Tote und Vermisste gebe es bisher nicht. Ähnliche Rettungsaktionen gebe es auch an dem wenige Kilometer entfernten Fluss Sauer.

Minister: Weitere Gebäude im Kreis Ahrweiler von Einsturz bedroht

9.51 Uhr: In der Katastrophenregion im nördlichen Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Mainzer Innenministeriums weitere Häuser vom Einsturz bedroht. "Die schlimmen Unwetter haben Rheinland-Pfalz mit erbarmungsloser Wucht getroffen und schon innerhalb weniger Stunden zum Einsturz gleich mehrerer Wohnhäuser im Landkreis Ahrweiler geführt", erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag.

Das genaue Ausmaß der Katastrophe in mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten des Bundeslandes sei derzeit noch nicht absehbar. Bei der Rettung von Menschen sei am Mittwochabend auch ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde eingesetzt worden. Lewentz sagte, er habe in der Nacht Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe in der Nacht dafür gesorgt, dass Einsatzkräfte abgelöst werden konnten. Dafür kamen Helfer aus dem Süden des Landes. "In solchen Situationen zeigt sich der starke Zusammenhalt im Land", erklärte Lewentz. Der Minister hatte sich am frühen Mittwochabend gemeinsam mit Landrat Jürgen Pföhler (CDU) ein Bild von der Lage im Kreis Ahrweiler gemacht und mit dem Krisenstab der Kreisverwaltung gesprochen.

Keller unter Wasser - 77-Jähriger in Kamen ums Leben gekommen

9.26 Uhr: Bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen ist ein 77 Jahre alter Mann aus Kamen gestorben. Der Mann sei in dem unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittele die Todesumstände.

Scholz: Meldungen zum Hochwasser schockieren

9.22 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat entsetzt auf die Folgen der Unwetter insbesondere im Westen Deutschlands reagiert. "Die Meldungen zum Hochwasser alarmieren und schockieren", schrieb der Bundesfinanzminister am Donnerstag auf Twitter. "Jetzt geht es um schnelle Hilfe." Sein großer Dank gehe an die Einsatzkräfte, die ihr Leben riskierten. "Mein Mitgefühl gilt den Vermissten und Verstorbenen, ihren Angehörigen sowie allen, deren Häuser überschwemmt sind."

Bereits am Vorabend hatte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner getwittert, er habe selten so einen Starkregen erlebt wie gerade in Nordrhein-Westfalen. "Gäste meiner Veranstaltungen müssen wegen Überflutungen heim, Bäume stürzen auf Straßen, Sirenen heulen", schrieb der Spitzenkandidat der Liberalen. "Passt auf Euch auf - und vielen Dank für den Dienst an alle, die jetzt Menschen in Not helfen!" Auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock dankte am späten Mittwochabend per Twitter "den unermüdlichen Einsatzkräften, die viel riskieren, um zu helfen".

Meine Gedanken sind heute bei den Menschen im Westen und Osten Deutschlands, deren Straßen und Häuser durch #Starkregen überschwemmt werden. — Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 14, 2021

Kurzschluss durch Hochwasser - Klinik in Leverkusen wird geräumt

8.55 Uhr: Wegen einer Störung der Stromversorgung muss in Leverkusen ein Krankenhaus komplett evakuiert werden. Betroffen seien 468 Menschen, teilte das Klinikum Leverkusen am Donnerstagmorgen mit. Die Maßnahme sei mit der Feuerwehr abgesprochen. Alle Operationen, Termine und Eingriffe seien abgesagt.

Bereits in der Nacht sei der Notstrom ausgefallen, einige Stationen seien ohne Licht gewesen. "Die medizinischen Geräte der Intensivstationen mussten teilweise mit Akkus betrieben werden", teilte das Klinikum mit. Bereits in der Nacht seien 12 Kinder und 15 erwachsene Patienten in umliegende Krankenhäuser verlegt worden.

Auslöser des Stromausfalls war das Hochwasser des Flüsschens Dhünn. Dadurch wurde ein Kurzschluss an zwei Trafos ausgelöst, der Strom fiel aus. Es sei nicht abzusehen, wann die Stromversorgung wieder zuverlässig funktionieren werde, erklärte das Klinikum.

Polizei bittet um Hilfe

8.49 Uhr: Die Polizei in Rheinland-Pfalz bittet in der Hochwasser-Katastrophe um Hilfe. In einem Tweet fordert sie Bevölkerung auf, Videos oder Fotos an rlp.hinweisportal.de zu senden. Die Einsatzkräfte hoffen so auf Hinweise zu Vermissten und Toten.

Wir bitten um Eure Mithilfe durch Übermittlungen von Videosequenzen und Fotos, die Hinweise auf vermisste Personen und Tote geben können.



Die Videodateien und Fotos können hier hochgeladen werden: https://t.co/1COew6gtt8#Hochwasser #Ahrweiler #Starkregen — Polizei Koblenz (@Polizei_KO) July 15, 2021

Ministerpräsidentin Dreyer: "Bange mit allen, die in Gefahr sind"

8.33 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach der Hochwasserkatastrophe in der Eifel ihre Betroffenheit geäußert. "Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind", schrieb die SPD-Politikerin am Donnerstagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie danke allen Helfern und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen ankämpften.

Malu #Dreyer: Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind. Ich danke allen Helferinnen und Helfern, Feuerwehren und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen kämpfen. 🙏#Hochwasser #Starkregen #RLP — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) July 15, 2021

Mann nach Sturz in überflutetem Keller gestorben

8.17 Uhr: In Solingen ist ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz im überfluteten Keller seines Hauses gestorben. Bei dem Sturz sei er mit dem Kopf unter Wasser geraten, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei am Donnerstag. Nach Angaben der Stadt Solingen war der Mann aus einem Kellerschacht gerettet und wiederbelebt worden. Er sei nach dem Transport ins Krankenhaus gestorben.

2000 Einsätze wegen Unwettern in Trier

8.05 Uhr: Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Donnerstag mit dem Hochwasser in der Region Trier gekämpft. Mehr als 4500 Anrufe seien bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr eingegangen, teilte die Stadt Trier mit. Dabei wurden Feuerwehr und Rettungsdienste zu 2000 Einsätzen rausgeschickt. In der Stadt Trier hätte zudem die Kyll, ein Nebenfluss der Mosel, im Stadtteil Ehrang gedroht überzulaufen.

1600 Menschen seien daher in der Nacht mit Durchsagen der Feuerwehr darauf vorbereitet worden, ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen zu müssen. Auch eine Wache der Berufsfeuerwehr habe gedroht, überschwemmt zu werden. Sie sei mit Sandsäcken geschützt worden. Gegen sechs Uhr schien demnach der Scheitelpunkt der Kyll erreicht zu sein. Eine Evakuierung sei daher nicht nötig gewesen.

Vier Tote bei Unwettern im Landkreis Ahrweiler

7.59 Uhr: Im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an mehreren Orten gefunden.

Damm der Steinbachtalsperre droht zu brechen - A61 vollgesperrt

7.57 Uhr: Der Damm der Steinbachtalsperre in Euskirchen droht aufgrund des Unwetters zu brechen. Daher sei am Donnerstag die Autobahn 61 zwischen Bliesheim und Meckenheim vollgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war die A61 bereits gesperrt worden, weil die Autobahn von Wasser überflutet worden sei. Zur Beobachtung des Dammes seien das Technische Hilfswerk (THW) und die Polizei vor Ort. Der Verkehr wird auf die A565 umgeleitet.

Hochwasser in Solingen - Häuser evakuiert

7.33 Uhr: Mehrere Häuser sowie ein Tierheim sind am frühen Donnerstagmorgen in Solingen-Unterburg aufgrund des Hochwassers evakuiert worden. Der Wasserzufluss bleibe derzeit unvermindert hoch, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wuppertal mitteilte. Demnach werde das Wasser momentan von Einsatzkräften der Feuerwehr abgelassen, was sich auf das Stadtgebiet auswirkt. Die Wupper-Talsperre selbst werde jedoch nicht überlaufen, teilte der Sprecher weiter mit. Die Bewohner konnten in Notunterkünften und teilweise bei Bekannten untergebracht werden.

Ein Auto steht auf einer überfluteten Straße in Solingen (NRW). Foto: Gianni Gattus/TNN/dpa

Medien: In Eifelkreis Häuser eingestürzt und Menschen vermisst

7.28 Uhr: Nach Überflutungen und Dauerregen sind nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) im Ort Schuld bei Adenau in der Eifel sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei in Koblenz würden dort derzeit etwa 30 Menschen vermisst, berichtete der SWR am Donnerstagmorgen. Weitere 25 Häuser sind dem SWR zufolge ebenfalls instabil, es bestehe Einsturzgefahr. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, sagte ein Polizeisprecher dem Sender.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.

Dramatische Hochwasserlage an vielen Orten in Rheinland-Pfalz: Die Kyll ist in Erdorf über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet. Foto: Harald Tittel/dpa

Überschwemmung in Wuppertal - Polizei sperrt Straßen ab

7.09 Uhr: Heftige Regenfälle haben in Wuppertal zu einem Anstieg der Wupper und so für überflutete Straßen gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, sind einige Straßen auf der Talachse entlang der Wupper gesperrt worden. Anwohner wurden demnach aufgefordert, sich nicht in Kellergeschossen aufzuhalten, sondern sich in höher gelegene Wohnungen zu begeben. Trotz der angekündigten Flutwelle sei die Unwetterlage in der Stadt aber noch überschaubar, teilte der Sprecher weiter mit. Vor Ort beschrieb ein Fotograf der dpa, wie die Polizei Menschen in der Stadt mit Lautsprechern dazu aufgefordert hatte, nach Hause zu gehen.

Die Feuerwehr Wuppertal wies auf Twitter vorzeitig darauf hin, den Trinkwasserverbrauch vorsorglich einzuschränken. Durch einen Stromausfall sei auch die Wasserversorgung betroffen. Zum aktuellen Zeitpunkt sei die Versorgung jedoch sichergestellt, die Feuerwehr könne aber nicht beurteilen wie lange das noch der Fall sein werde und wie lange der Stromausfall noch anhalte.

Teile der Innenstadt sind gesperrt. Die Wupper in der Wuppertaler Innenstadt tritt über das Ufer. Foto: Fabian Strauch/dpa

News zum Unwetter vom Mittwoch, 14. Juli: NRW: Zwei Feuerwehrmänner sterben im Einsatz

22.01 Uhr: In Altena im Sauerland starb ein Feuerwehrmann am Mittwochnachmittag bei Rettungsarbeiten nach dem Starkregen. Er sei ertrunken, hieß es von der Polizei. Dort kämpften Einsatzkräfte gegen Wasser-, Erd- und Geröllmassen. Von den umliegenden Hängen seien an mehreren Stellen größere Wassermengen auf die Stadt herabgestürzt, es sei zu "massiven Abrutschen" gekommen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete.

Knapp zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei dem Unglück um einen gesundheitlichen Notfall.

Düsseldorf und Hagen kämpfen mit den Wassermassen

21.07 Uhr: Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf sowie Hagen im Ruhrgebiet kämpften mit den Wassermassen. NRW-Innenminister Herbert Reul sprach von einer "außerordentlich schwierigen Lage" in einigen Regionen des Landes. "Die weitere Entwicklung ist derzeit nicht mit Sicherheit absehbar", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben Reuls haben NRW-weit rund 3900 Kräfte fast 2100 Einsätze bewältigt. "Viele von ihnen sind ehrenamtlich tätig und arbeiten gerade unermüdlich, um die Wassermassen zu bewältigen."

Ein Fahrradfahrer fährt durch eine überflutete Straße in Düsseldorf. Foto: Henning Schoon / dpa

Ausfälle im Bahnverkehr in NRW

20.31 Uhr: Der Bahnverkehr war wegen des Wetters in NRW am Mittwoch massiv beeinträchtigt. Im Tagesverlauf wurde auf zahlreichen Linien der Betrieb eingestellt. Die Deutsche Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal.

Rheinland-Pfalz: Mosel schwillt an – Katastrophenfall in Vulkaneinfel

20.01 Uhr: Der anhaltende Regen bereitete auch Städten und Gemeinden an Rhein und Mosel in Rheinland-Pfalz Sorgen. Entlang der Mosel stellten Buslinien ihre Fahrten ein. In Trier stand der Pegel der Mosel am Nachmittag bei 4,19 Meter, bis Donnerstag wird ein Stand über acht Meter erwartet. In der Stadt wurden Maßnahmen zum Hochwasserschutz eingeleitet.

Der Kreis Vulkaneifel hat am Mittwochabend den Katastrophenfall ausgerufen. "Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind", sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben.

Feuerwehrleute errichten im Ahrtal bei Mayschoss in Rheinland-Pfalz eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser der Ahr in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey / dpa

Aufgrund steigender Pegelstände ist die Schifffahrt auf dem Rhein in Rheinland-Pfalz teilweise eingeschränkt. Am Pegel Maxau wurde am Mittwoch die Schifffahrts-Hochwassermarke II überschritten, wie der Hochwassermeldedienst in Mainz mitteilte. Im Bereich der Pegel Speyer und Worms bis Kaub ist die Hochwassermarke I weiterhin überschritten. Binnenschiffe müssen deshalb hier ihr Tempo drosseln und in der Mitte der Fahrrinne bleiben.

Hochwasser in Hagen: Ministerpräsident Laschet kommt

19.05 Uhr: Am Donnerstag will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach Hagen kommen. Er wolle sich ein Bild von der besonders betroffenen Region machen, teilte die Staatskanzlei mit.

Düsseldorf forderte am Mittwoch unterdessen wegen einer drohenden Überschwemmung die Anwohner im Stadtteil Grafenberg zum Verlassen ihrer Wohnungen auf. Besonders betroffen vom steigenden Hochwasser der Nördlichen Düssel seien etwa 350 Gebäude der Ostparksiedlung, teilte die Stadt mit.

Ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist bei Hochwasser im Stadtteil Kornelimünster unterwegs. Rettungsschwimmer helfen Menschen, die vom Hochwasser betroffen sind. Foto: alf Roeger/dmp Press/dpa

Sachsen: Mann von Sturzflut mitgerissen

17.59 Uhr: Im sächsischen Erzgebirgskreis wurde ein 53-Jähriger von einer Sturzflut mitgerissen und bis Mittwochnachmittag immer noch vermisst. Der Mann hatte am Dienstagabend wegen des stark gestiegenen Pegels des Dorfbaches versucht, sein Grundstück vor den Wassermassen zu schützen. Dabei wurde er nach Angaben von Anwohnern mitgerissen.

Die Suche gestalte sich wegen des hohen Wasserstandes des Steinbaches und der topographischen Gegebenheiten als schwierig, so die Polizei.

Baden-Württemberg: 81-Jähriger nach Sturz in Fluss vermisst

16.01 Uhr: Bereits in der Nacht zum Montag soll in Baden-Württemberg ein 81 Jahre alter Mann bei Arbeiten an seinem Haus in den Fluss Jagst gestürzt sein, der nach starken Regenfällen Hochwasser führte. Auch er wurde am Mittwoch weiterhin vermisst.

Anhaltender Regen führte außerdem zu Hochwasser an Rhein und Bodensee. Am Dienstagabend wurde die Schifffahrt bei Karlsruhe gesperrt.

Bayern: Katastrophenfall im Landkreis Hof ausgerufen

15.15 Uhr: Am späten Dienstagabend war im Landkreis Hof in Bayern wegen der Unwetter mit starken Regenfällen der Katastrophenfall ausgerufen worden. Am Mittwochmorgen wurde er nach einer Entspannung der Lage wieder aufgehoben.

Mehr als 50 Feuerwehren mit knapp 1000 Leuten sowie 140 Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) waren im Dauereinsatz, um Wasser aus Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. Straßen und Keller wurden überflutet, Bäume stürzten um, vereinzelt fiel der Strom aus.

(afp/dpa/fmg)

