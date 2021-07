Oberfranken: Frau ersticht Angehörigen vor Passanten

Vor den Augen von Passanten hat eine 53-jährige Frau am Samstag im oberfränkischen Ebermannstadt einem Familienangehörigen tödliche Schnittwunden zugefügt. Die Polizei teilte mit, dass Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden seien und die Angreiferin überwältigen konnten.

Kurze Zeit später sei die Frau von hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen worden. Ein Notarztteam versuchte noch am Tatort, den Attackierten zu reanimieren - vergeblich. Der 32-Jährige starb am Ort des Geschehens an seinen schweren Verletzungen. In welchem Verhältnis beide zueinander standen, war zunächst unklar. (fmg/dpa)

