Thore Schölermann und Ehefrau Jana bekommen ein Baby

Baby-Neuigkeiten beim Promi-Ehepaar Thore und Jana Schölermann: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. „Wir sind überglücklich und dankbar und ehrlich gesagt auch schon ein wenig aufgeregt“, sagte das Paar dem Magazin Bunte am Mittwoch (21. Juli).

Auch auf Instagram teilten Thore und Jana Schölermann die freudige Nachricht mit ihren Followerinnen und Followern. Auf den Bildern halten sie sich an den Händen und schauen sich an. Immer mit dabei: Hund Rudi, zu sehen mit einem Schild, auf dem das Wort „Einzelkind“ durchgestrichen ist.

Thore Schölermanns erstes Kind: Promi-Kollegen gratulieren auf Instagram

Auch den Geburtsmonat verriet das Ehepaar auf Instagram: Im Dezember 2021 soll es soweit sein. Fans und andere Prominente gratulierten. So sprachen etwa die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Jana Ina Zarella, „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse und Schauspieler Raúl Richter den werdenden Eltern in den Kommentaren ihre Glückwünsche aus.

Thore und Jana Schölermann haben beide in der ARD-Soap „Verbotene Liebe“ mitgespielt. Seit 2010 sind sie ein Paar, 2020 heirateten sie in Österreich. Thore Schölermann ist vor allem als Moderator von „taff“ und „The Voice of Germany“ bekannt. Gemeinsam moderierte das Paar 2018 und 2019 die Sendung „Get the F*ck out of my House". (kat)

