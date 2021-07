Unwetter sorgen erneut für schwere Schäden im Süden Belgiens

So, 25.07.2021, 19.29 Uhr

Anderthalb Wochen nach den schweren Überschwemmungen mit 36 Todesopfern in Belgien haben Unwetter erneut schwere Schäden verursacht. In der südbelgischen Stadt Dinant an der Maas wurden am Samstag Straßen beschädigt, Autos weggerissen und zahlreiche Häuser überflutet.