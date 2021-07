Hitzewelle hat Griechenland im Griff

Fr, 30.07.2021, 13.37 Uhr

Besucher und Bewohner in Athen suchen Möglichkeiten sich abzukühlen, während das Thermometer weiter nach oben klettert. In den kommenden Tagen werden in Griechenland Temperaturen über 40 Grad erwartet. Dabei ist es mit 39 Grad auch jetzt schon heiß.