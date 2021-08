Whatsapp mit Update: Videos und Fotos löschen sich jetzt von alleine

Erinnern Sie sich noch an Snapchat? Diese App, die ihren Hype in den frühen 2010er-Jahren erlebte und auf der Userinnen und User einmalig anschaubare Bilder und Videos verschicken konnten. Nachdem die gesendeten Dateien angeschaut wurden, waren sie nicht mehr verfügbar und wurden gelöscht. Eine ähnliche Funktion führt nun der WhatsApp-Messenger ein.

Am Dienstag kündigte WhatsApp an, die Einmalansicht für Fotos und Videos einzuführen und die Funktion noch am gleichen Tag freizuschalten. Werden Dateien in diesem Modus verschickt, verschwinden sie aus dem Chat sobald sie einmal angesehen wurden. WhatsApp will damit den Userinnen und Usern mehr Kontrolle über die von ihnen verschickten Daten geben.

WhatsApp: Nutzer sollen trotz neuer Funktion vorsichtig mit Daten sein

WhatsApp warnt alle Nutzenden allerdings auch auf der Website des Unternehmens davor, sich durch die neue Funktion zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Empfängerinnen und Empfänger könnten immer noch "einen Screenshot oder eine Bildschirmaufnahme der Mediendatei erstellen, bevor sie verschwindet."

Für den WhatsApp-Chef Will Cathcart sind selbstlöschende Nachrichten und Medien die Zukunft der digitalen Kommunikation: "Man nimmt ja auch nicht jedes direkte Gespräch auf und speichert es".

Die Einführung der neuen Einmal-Funktion ist Teil einer WhatsApp-Kampagne für die bessere Verschlüsselung und Datenschutz. In einem Pressegespräch erklärte Cathcart: "Wir glauben, dass Menschen ein Recht darauf haben, zu kommunizieren, ohne dass Unternehmen oder Dritte mithören und wir möchten, dass jeder weiß, welche Anstrengungen WhatsApp unternimmt, um die privaten Nachrichten seiner Nutzerin:innen zu schützen." Zuletzt hatte WhatsApp viele indische Accounts eingeschränkt, weil sie gegn Spam-Richtlinien verstießen.

