Haiti: Inselstaat von schwerem Erdbeben erschüttert – Tote und Verletzte

Schweres Erdbeben vor Haiti

Stöße der Stärke 7,2 erschütterten die Insel, in der Hauptstadt gerieten Menschen in Panik

Der Katastrophenschutz meldet Todesopfer

Schweres Erdbeben vor Haiti. Wie die Behörde United States Geological Survey (USGS) am Samstagnachmittag meldete, wurde der Inselstaat von einem Beben der Stärke 7,2 erschüttert. Das Epizentrum lag 12 Kilometer nordöstlich von Saint Louis du Sud, im Südwesten des Landes und rund 160 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt.

Die Behörden gaben eine Tsunamiwarnung heraus, die wenig später aufgehoben wurde. Der Nationale Wetterdienst der USA riet den Menschen aber weiterhin, vorsichtig zu sein. In den Küstengebieten in der Nähe des Erdbebens könnte es weiterhin geringfügige Schwankungen des Meeresspiegels von bis zu 30 Zentimetern geben, hieß es weiter.

Notable quake, preliminary info: M 7.2 - 12 km NE of Saint-Louis du Sud, Haiti https://t.co/tnySNtAOq3 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2021

Erdbeben vor Haiti: Behörden melden Totesopfer

Kurz nach dem ersten wurde laut Behördenangaben ein zweites Beben der Stärke 5,2 gemessen. Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, die Menschen in Port-au-Prince hätten die Erschütterungen gespürt und seien in Panik auf die Straßen gerannt.

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich am Samstagnachmittag Bilder und Videos von schweren Schäden in Städten wie Jeremie und Les Cayes. Laut Behördenangaben kamen mehrere Menschen ums Leben. Eine genauere Zahl der Todesopfer liege zunächst nicht vor, sagte Katastrophenschutzchef Jerry Chandler am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Der nationale Krisenstab sei aktiviert.

Lesen Sie auch:

Haiti: Beben von 2010 tötete Hundertausende

#Haiti wurde 2010 von einem Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert. Schätzungen zufolge starben damals zwischen 220.000 und 500.000 Menschen, die Regierung bezifferte die Opferzahl auf 316.000 Tote. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Zuhause. Die Schäden durch das Beben wurden auf acht Milliarden US-Dollar (6,2 Milliarden Euro) geschätzt. Der Wiederaufbau kam auch durch die politische Instabilität nur schleppend in Gang.(pcl/mit dpa/AFP)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de