Große Teile Sibiriens weiter in Flammen

Di, 17.08.2021, 20.02 Uhr

In Sibirien kämpfen etwa 5000 Feuerwehrleute gegen die anhaltenden Waldbrände. Seit Wochen brennt es in der dünn besiedelten Region Russlands. Ein Gebiet etwa so groß wie Portugal ist bereits in Flammen geraten.