Prozessauftakt um mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg

Mo, 23.08.2021, 14.01 Uhr

Vor der ersten Jugendkammer des Landgerichts München II hat der Prozess um den mutmaßlichen Mord an drei Mitgliedern einer Familie begonnen. Der 21-jährige Maximilian B. soll im Januar 2020 seinen Freund Vincent von P. und dessen Eltern in deren Haus in Starnberg erschossen haben.