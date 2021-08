Gesichtslose Werbeplakate in Kabul

Mi, 25.08.2021, 10.32 Uhr

Seit die radikalislamischen Taliban Mitte August die Macht in Afghanistan übernommen haben, hat sich in der Hauptstadt Kabul das Straßenbild geändert. Werbeplakate mit Frauen werden aus Angst vor den Islamisten entfernt oder übermalt. IMAGES AND SOUNDBITE