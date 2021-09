New York gedenkt der Opfer der Anschläge von 9/11

Sa, 11.09.2021, 16.14 Uhr

In den USA haben die Gedenkzeremonien zum 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 begonnen. Bei einer Trauerfeier am früheren Standort des World Trade Centers in New York wurde im Beisein von Präsident Joe Biden eine Schweigeminute abgehalten.