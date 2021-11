Corona: Testpflicht sorgt für Ärger - Ärzte senden deutliche Warnung

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz sind schärfere Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. So gilt nun am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn die 3G-Regel. Doch auch für Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen gibt es neue Vorgaben – die jetzt für Ärger sorgen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welche Corona-Regeln gelten jetzt in Arztpraxen?

Mit der Einführung des neuen Infektionsschutzgesetzes sind Beschäftige und Besucher von Arztpraxen oder ähnlichen Einrichtungen nun dazu verpflichtet, täglich einen tagesaktuellen Antigentest – oder alternativ zwei PCR-Tests pro Woche – vorzulegen. Die Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene, Patienten sind allerdings ausgenommen.

Geimpfte und Genesene dürfen den Antigen-Test in Eigenregie ohne Überwachung durchführen, bei Ungeimpften muss er zwingend von einer dritten dazu berechtigten Person durchgeführt werden.

Wer übernimmt die Kosten für die Corona-Tests?

Laut Corona-Testverordnung des Bundes können Praxen für ihre Beschäftigten nur zehn Tests pro Person abrechnen – pro Monat. Bei mehr als zehn Tests müssen die Praxen die Kosten selbst tragen. Beschäftigte haben allerdings noch die Möglichkeit des kostenlosen Bürgertests.

Eine Kostenübernahme für PCR-Tests ist aktuell nicht möglich. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) fordert, dass die Anzahl der kostenfreien Tests umgehend erhöht werden soll.

Warum wird die neue Regel kritisiert?

Die Bundesärztekammer hat die neue Test-Regel scharf kritisiert. "Es ist völlig unverständlich und medizinisch nicht nachvollziehbar, warum dreifach geimpfte Teams einer Praxis täglich getestet werden sollen", zitierte das "Handelsblatt" am Mittwoch aus einem Brief der Bundesärztekammer an den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zudem stünden nicht ausreichend Tests zur Verfügung, um die Regelung umzusetzen.

"Vergangene Woche erlebten wir ein kommunikatives Desaster zur Impfstoffbestellung und jetzt diese, als bürokratische Gängelung empfundene Entscheidung“, heißt es in dem Schreiben weiter. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit ihren Teams am Limit, lassen sich von unbelehrbar Ungeimpften beschimpfen und halten – nebenbei – die Versorgung aufrecht. Was passiert, wenn diese Berufsgruppen nun aufgeben?"

Kinder- und Hausärzte drohen mit Schließungen

Auch Kinderärzte protestieren vehement gegen die neue Verordnung. Die Kinderärzte seien fassungslos über die medizinisch unsinnige Neuregelung im geänderten Infektionsschutzgesetz, die zur Schließung vieler Praxen führen könnte, warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in NRW.

"99 Prozent unserer Patienten werden von ihren Eltern begleitet", sagte die BVKJ-Vorsitzende Nordrhein, Christiane Thiele, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn die Eltern geimpft seien, müssten sie nun einen Test vorlegen, bevor sie Zutritt zur Kinderarztpraxis bekommen – oder dort vor Ort getestet werden. Zudem müsse das gesamte Praxispersonal täglich getestet werden. "Dabei sind die meisten geboostert" – also dreifach gegen das Coronavirus geimpft.

"Wenn Eltern nur noch getestet in die Praxis dürfen, also täglich über 100 Personen, bedeutet dies, dass für Behandlung und Versorgung der Kinder keine Zeit mehr bleibt. Es scheint, dass die Politik gar nicht mehr versucht, Gesetze und Verordnungen, die beschlossen werden, auf die Anwendbarkeit in der Praxis zu prüfen", kritisierte der BVKJ in NRW in einer Erklärung. (dpa/lhel)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de