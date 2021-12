Novavax: EMA berät über Zulassung – Lauterbach von Freigabe überzeugt

Anfang August hat die Europäische Kommission einen Vertrag abgeschlossen: Die Mitgliedsstaaten können 100 Millionen Impfdosen des Novavax-Impfstoffes aufkaufen. Was an diesem Vakzin so besonders ist, erfahren sie in diesem Video.

Novavax - was den neuen Impfstoff so besonders macht

Novavax - was den neuen Impfstoff so besonders macht

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA berät an diesem Montag in einer außerordentlichen Sitzung in Amsterdam über die Zulassung des Novavax-Impfstoffes. Die zuständige Experten-Kommission könnte noch am selben Tag das Corona-Vakzin zulassen.

Der US-Hersteller hatte die Marktzulassung in der EU bereits im November beantragt. Die EMA erklärte damals, dass der Zulassungsantrag zunächst einige Wochen geprüft werden müsse. Die Experten der EMA geben nach Prüfung aller Studien und Daten eine Empfehlung ab. Dann muss die EU-Kommission noch zustimmen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Novavax: Lauterbach erwartet Zulassung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist derweil fest überzeugt, dass der Corona-Impfstoff noch am Montag zugelassen wird. Das betonte er am Sonntagabend in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Allerdings warnte der Gesundheitsexperte, dass der neue Impfstoff kein "Game Changer" sei: Studien zufolge seien die bereits millionenfach verabreichten Impfstoffe von Moderna und Biontech "eine ganze Spur sicherer". Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen worden – neben den oben genannten auch Johnson & Johnson und Astrazeneca.

Dennoch könnte der Novavax-Impfstoff nun möglicherweise auch nicht geimpfte Personen überzeugen, die Zweifel am Wirkungsprinzip der übrigen Vakzine geäußert haben. Das Novavax-Präparat ist weder mRNA-Impfstoff noch Vektor- oder Totimpfstoff. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. (dpa/day)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de