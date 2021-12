Corona: Aktuelle RKI-Zahlen ++ Vierte Impfung wird wahrscheinlicher

Den vierten Tag in Folge haben am Freitag mehr als eine Million Menschen in Deutschland eine Corona-Impfung bekommen

Den vierten Tag in Folge haben am Freitag mehr als eine Million Menschen in Deutschland eine Corona-Impfung bekommen Ein Viertel der Menschen in Deutschland hat die Booster-Impfung erhalten

Laut eines Berichts ist der Virologe Drosten Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung

Nach Einschätzung des Hausärzteverband-Chefs wird auch eine vierte Impfung nötig sein

Das RKI meldet mehr als 53.000 Neuinfektionen und mehr als 500 weitere Todesfälle

Intensivmediziner rechnen durch die Omikron-Variante mit mehr Corona-Erkrankungen bei Kindern

Berlin. Eine Entspannung zeichnet der Corona-Lage zeichnet sich noch immer nicht ab. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin hoch, Experten gehen außerdem von einer großen Dunkelziffer an nicht gemeldeten Fällen aus. In manchen Regionen kommen die Krankenhäuser und Gesundheitsämter mit den Meldungen ans Robert Koch-Institut (RKI) nicht mehr hinterher – im sächsischen Meißen etwa liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen fast bei 3000.

Trotz der schwierigen Lage haben Bund und Länder bei ihrer Runde mit dem neugewählten Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag keine neuen Regeln beschlossen. Schließlich hatte sich die Runde erst vor kurzem auf neue Beschlüsse geeinigt. Scholz erklärte am Donnerstag, dass in der kommenden Woche eine Sitzung des neuen Krisenstabs stattfinden soll, um weitere Impfangebote zu unterstützen.

Derweil nimmt die Besorgnis aufgrund der Omikron-Variante zu. In Südafrika infizierten sich mehrere deutsche Forscher – trotz Booster-Impfung. Nach ersten Analysen der insgesamt sieben Fällen schützt die dritte Impfung jedoch auch bei Omikron gegen schwere Verläufe. Laut Christian Drosten könnte die neue Corona-Variante Deutschland wegen ihrer Verbreitungsfähigkeit schwer treffen. Bei den aktuellen Entwicklungen werde die Pandemie in Deutschland möglicherweise erst in drei Jahren enden, sagte der Virologe in den ARD-"Tagesthemen".

Interaktive Karte: In diesen Ländern ist Omikron bereits angekommen

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Die Zahl der innerhalb eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen bezifferte das Institut am Samstagmorgen mit 53.697 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI-Angaben bei 402,9. Am Vortag hatte die Inzidenz 413,7, vor einem Monat 249,1 betragen. Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass es aktuell deutlich mehr Corona-Fälle gibt, als durch die offiziellen Zahlen erfasst wird. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Samstag, 11. Dezember: Fast ein Viertel der Deutschen geboostert

11.19 Uhr: Den vierten Tag in Folge haben am Freitag mehr als eine Million Menschen in Deutschland eine Corona-Impfung bekommen. Insgesamt 1,055 Millionen Dosen wurden am Vortag verabreicht, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht. 915.000 davon waren den Angaben zufolge Auffrischungsimpfungen.

Insgesamt haben mittlerweile rund 18,7 Millionen Menschen eine sogenannte Boosterimpfung erhalten – das entspricht etwa 22,5 Prozent der Bevölkerung. Das RKI geht davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen: Eine hundertprozentige Erfassung der Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden.

Drosten wohl im neuen Corona-Expertenrat der Regierung

10.02 Uhr: Ein neuer Coronavirus-Expertenrat soll die Bundesregierung künftig in Sachen Pandemie-Bekämpfung beraten. Wie die "Welt am Sonntag" vorab berichtet, gehört dem sogenannten "Wissenschaftlichen Expertengremium" laut Mitgliederliste unter anderem Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, an.

Hausärzte-Funktionär rechnet mit vierter Impfung

9.36 Uhr: Die derzeitigen Booster-Impfungen werden nach Einschätzung des Hausärzteverband-Chefs Ulrich Weigeldt nicht die letzten sein, die gegen Corona nötig werden. "Wir rechnen damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst eine vierte Impfung nötig sein wird", sagte er der "Bild"-Zeitung. Er hoffe darauf, dass die vierte Corona-Impfung dann "schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung" verabreicht werden könne, "um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen".

Es zeichnet sich bereits ab, dass Impfungen gegen die Virusvariante Omikron nötig werden könnten. Die Hersteller Biontech/Pfizer gehen davon aus, dass ihr Impfstoff weiterhin vor einer schweren Erkrankung schützt. Bis März wollen sie – unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung – einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen.

Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze. Foto: dpa

DIHK fordert "Bändchen-Lösung" im Einzelhandel

8.02 Uhr: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fordert Erleichterungen bei 2G-Kontrollen. DIHK-Präsident Peter Adrian verweist in der "Welt am Sonntag" auf Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz als beispielhaft. "Dort, wie beispielsweise auch in Hamburg und Nordrhein-Westfalen, besteht außerdem die Möglichkeit der Bändchen-Lösung." Hierbei wird der Impfstatus einmal kontrolliert, dann bekommen die Kunden ein farbiges Bändchen, mit dem sie an diesem Tag überall im Einzelhandel vor Ort einkaufen können.

DIVI-Generalsekretär: "Wir müssen damit rechnen, dass durch Omikron mehr Kinder erkranken"

5.31 Uhr: Angesichts der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante rechnen Experten mit einer Zunahme von Covid-Erkrankungen bei Kindern: "Die Zahl der infizierten Personen und damit auch der Kinder wird dramatisch ansteigen", sagte der Kinder-Intensivmediziner und DIVI-Generalsekretär Florian Hoffmann unserer Redaktion. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man zwar noch nicht sagen, ob Omikron auch häufiger zu schwereren Krankheitsverläufen führe. Doch selbst wenn Omikron mildere Verläufe erzeuge als Delta, könne allein die hohe Anzahl an Infizierten dazu führen, dass in absoluten Zahlen mehr Kinder ins Krankenhaus müssten als jetzt. "Wir müssen also in jedem Fall damit rechnen, dass durch Omikron mehr Kinder erkranken."

Ein Kinderarzt impft ein siebenjähriges Mädchen gegen das Coronavirus. Foto: dpa

Sollte Omikron dagegen ebenso schwere Verläufe verursachen wie Delta, würden mit Sicherheit deutlich mehr Kinder als heute auf die Intensivstationen kommen. Sollte Omikron sogar zu noch schwereren Verläufen als bei den bisherigen Varianten führen, "werden wir einen massiven Anstieg bei den schwerkranken Kindern sehen". Mitte Januar, so Hoffmann, werde Omikron in Deutschland wahrscheinlich die vorherrschende Variante sein. "Bis dahin werden wir im Verlauf genug Daten vor allem aus England haben, um zu wissen, wie gefährlich Omikron für Kinder wird."

Omikron-Gefahr – Infektiologen für schnelleres Boostern

5.00 Uhr: Angesichts der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus sprechen sich Infektiologen für kürzere Zeitabstände zwischen Zweit- und Drittimpfung aus. Eine schnelle Boosterung sei eine der wichtigsten und wirksamsten Maßnahmen, um die Verbreitung von Omikron einzudämmen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, unserer Redaktion. "Um das rasch zu erreichen, muss man auch an eine mögliche Verkürzung des Abstands zur zweiten Dosis denken", betonte der Fachmediziner.

Eine raschere Boosterung könne sowohl die Ausbreitung der Delta-Variante wie auch die der Omikron-Variante beeinflussen, "das zeigen die Erfahrungen aus Israel sehr eindrücklich", sagte Salzberger. Er schloss sich ausdrücklich der Haltung des Berliner Charité-Virologen Christian Drosten an, der deutlich mehr Tempo bei den Auffrischimpfungen fordert. "Ja, wir sind da ganz bei Herrn Drosten", sagte Salzberger.

Corona-News von Freitag, 10. Dezember: Impfgegner in Griechenland zerren Schulleiter gewaltsam zur Polizei

22.49 Uhr: In Griechenland haben Corona-Impfgegner am Freitag den Schulleiter einer Sekundarschule angegriffen und gewaltsam zur Polizei gebracht. Die neun Männer und zwei Frauen gaben nach Angaben der Behörden an, sie hätten den Mann "verhaftet". Auf der Polizeiwache in Piera in der Region Zentralmakedonien seien die Angreifer dann aber selbst festgenommen worden.

Die Männer und Frauen gehören zu einer Gruppierung, die sich "Wächter der Verfassung" nennt. Ihre Mitglieder lehnen die Impfung gegen das Coronavirus ab und wehren sich gegen weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. An Schulen bemängeln sie insbesondere die geltende Masken- und Testpflicht.

Die Angreifer waren in das Gebäude der Sekundarschule von Piera gestürmt, hatten dem Schulleiter Handschellen angelegt und ihn zur Polizei gezerrt. Ihnen droht nun eine Anklage wegen Entführung. Möglicherweise müssen sie sich auch wegen Angriffs auf einen Beamten, Behinderung öffentlicher Dienste und Verstößen gegen die Gesundheitsmaßnahmen verantworten.

Corona-Proteste: bis zu 600 Menschen in Eisenach, Dutzende in Kahla

22.47 Uhr: In Thüringen hat es am Freitagabend in Eisenach und in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gegeben. In Eisenach zogen nach ersten Einschätzungen der Polizei bis zu 600 Menschen durch die Stadt. Abseits der Verstöße gegen die Corona-Regeln sei der Aufzug friedlich geblieben, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale mit.

Auch in Kahla versammelten sich Menschen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Im Stadtgebiet seien etwa 100 Personen festgestellt worden, die sich in verschiedenen Gruppierungen bewegten, teilte die Polizei am Abend mit. Einsatzkräfte hätten diese angehalten und mehrfach auf die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung hingewiesen. Dennoch sei weiter dagegen verstoßen worden - deshalb habe die Polizei Dutzende Identitäten festgestellt. Es habe 50 Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und 29 gegen die aktuelle Verordnungslage gegeben.

Heil: 3G am Arbeitsplatz "überwiegend vorbildlich umgesetzt"

22.24 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich zufrieden über die Umsetzung der Corona-Schutzvorschriften in den Betrieben geäußert. "Die Regeln sind klar und gut - und ich bin dankbar, dass sie von Arbeitgebern und Beschäftigten überwiegend vorbildlich umgesetzt werden", sagte er unserer Redaktion. "Eine aktuelle Befragung meines Ministeriums zu 3G - also geimpft, genesen oder getestet - am Arbeitsplatz hat ergeben, dass 85 Prozent der Beschäftigten diese Regelung befürworten. 93 Prozent der Beschäftigten sind - Stand Mitte November - doppelt geimpft." Der Arbeitsschutz leiste einen wichtigen Beitrag, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Lesen Sie hier das komplette Interview: Minister Heil: Auszeit vom Job – und der Staat zahlt

Ugur Sahin: Biontech passt Impfstoff an Omikron an

19.55 Uhr: Biontech-Gründer Ugur Sahin gab neue Laborergebnisse und Fortschritte bei der Impfstoffproduktiob bekannt. In einem LinkedIn-Post, in dem es zunächst um seinen eigenen Impfstatus ging, teilte er mit: "Die Daten unserer Labortests sowie vieler anderer Experten zeigen, dass Booster mit dem aktuellen Impfstoff die Immunantwort gegen das Delta und die sich ausbreitende Omikron-Variante verbessern. Eine große Studie, die gestern in NEJM veröffentlicht wurde, unterstreicht, dass Booster helfen, Leben zu retten.

Ich wollte auch erklären, dass wir mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die OmiKron-Variante begonnen haben, unabhängig davon, ob er benötigt wird oder nicht, wie lange die Entwicklung dauern wird, und dass es wichtig ist, nicht auf den neuen Impfstoff zu warten, sondern weiterzumachen mit Auffrischimpfungen, wie die Daten zeigen."

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Biontech-Chef wehrt sich gegen Impfvorwürfe

19.40 Uhr: Biontech-Chef Ugur Sahin hat sich am Freitagabend gegen Spekulationen um seinen und den Impfstatus seiner Frau gewehrt. Auf der Plattform LinkedIn veröffentlichte er einen Post, in dem es heißt: "In den sozialen Medien gab es Fehlinformationen, dass ich angeblich nicht geimpft bin. Tatsächlich haben meine Frau und ich beide 3 Dosen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs erhalten." Um die falschen Gerüchte aus der Welt zu schaffen, hätten ihm bereits Freunde zur Veröffentlichung eines Fotos gedrängt, auf dem Sahin geimpft wird. Er habe es bisher aus Prinzip abgelehnt, da er sich für die Kommunikation wissenschaftlicher Fakten statt persönlicher Informationen berufen fühle

Ein Anruf in der vergangenen Woche habe seine Meinung jedoch geändert. Ein alter Schulfreude sei seit drei Wochen infolge einer Coronavirus-Infektion an ein Beatmungsgerät gebunden. Seine ganze Familie sei nicht geimpft. Ugur Sahin sei klar geworden, dass ein Grund vieler Ungeimpften gegen eine Impfung Angst sei. Aus diesem Grund habe er sich nun doch entschieden, ein Foto seiner Impfung zu teilen. "Mit Zahlen und Fakten lässt sich Angst nur schwer bekämpfen. Manchmal kann Angst besser besiegt werden, indem man persönliche Erfahrungen teilt", so Sahin.

Köpping: Sechs Verdachtsfälle der Omikron-Variante in Sachsen

19.25 Uhr: In Sachsen gibt es bislang sechs Verdachtsfälle der neuen Corona-Virusvariante Omikron. Sie seien alle aus dem Vogtlandkreis gemeldet worden, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping am Freitag. Noch seien die Fälle nicht bestätigt, es liefen weitere Untersuchungen, so die SPD-Politikerin. Bislang wurde im Freistaat noch kein Omikron-Fall bekannt. Bundesweit wurden aber schon einige Fälle nachgewiesen.

Kampf gegen Omikron: Russland schickt Ärzte und Labor nach Südafrika

19.12 Uhr: Im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron hat Russlands Präsident Wladimir Putin ein Flugzeug mit Ärzten und medizinischer Ausrüstung nach Südafrika geschickt. Die Iljuschin Il-76 des Zivilschutzministeriums brachte ein mobiles Labor, Epidemiologen und Virologen sowie Experten des Gesundheitsministeriums in das Land, wie die Behörden in Moskau am Freitag mitteilten. Auch Zivilschutz-Experten seien an Bord, hieß es.

Die Omikron-Variante war zuerst in Südafrika entdeckt worden und breitet sich besonders schnell aus. Putin hatte zweimal innerhalb einer Woche mit seinem südafrikanischen Kollegen Cyril Ramaphosa telefoniert. Es sei vereinbart worden, die Kräfte im Kampf gegen die Pandemie zu bündeln, teilte der Kreml in Moskau mit.

Rücksicht auf Covid-19-Patieten: Wird Böllerei für immer gestoppt?

19.08 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will aus Rücksicht auf die durch Covid-19-Patienten stark belasteten Krankenhäuser kein Silvesterfeuerwerk gestatten. Damit folgt sie einem entsprechenden Beschluss der Innenministerkonferenz von Anfang Dezember. Eine Festlegung für kommende Jahre, wie sie Umweltschützer wegen der Feinstaubbelastung durch Böller und Raketen fordern, ist das aber nicht.

Die neue Innenministerin sagte am Freitag: "Die Krankenhäuser und Arztpraxen stehen seit Monaten massiv unter dem Druck der Pandemie. Wir wollen jetzt jede zusätzliche Belastung und jeden vermeidbaren medizinischen Notfall verhindern." Das sei jetzt das vordringliche Ziel. "Deshalb werden wir auch in diesem Jahr den Verkauf von Silvesterfeuerwerk an Privatpersonen in Deutschland verbieten." Die Deutsche Umwelthilfe hatte Faeser zuvor aufgefordert, Silvesterfeuerwerk auch für die Zukunft komplett zu verbieten.

Stiko-Chef Mertens bedauert Aussage über Impfung von Siebenjährigen

18.45 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thoma Mertens, bedauert nach eigenem Bekunden seine Äußerung, wonach er ein siebenjähriges Kind derzeit als Vater nicht gegen Corona impfen lassen würde. Es sei ein "Fehler" gewesen, "dass ich überhaupt etwas Persönliches gesagt habe", sagte Mertens am Freitag dem Nachrichtensender "Welt". Vorwürfe, er selbst sei ein Impfskeptiker, wies er entschieden zurück.

Mertens hatte in einem Interview auf die fiktive Frage, ob er ein siebenjähriges Kind impfen lassen würde, wenn er der Vater wäre, gesagt, dass er dies derzeit noch nicht tun würde. Dass bedeute aber nicht, dass er gegen Impfungen sei. "Das ist doch völliger Unsinn. Ich werde niemals ein Impfgegner sein können und das bin ich auch nie gewesen", hob er hervor.

Weidel: PCR-Test negativ

18.15 Uhr: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat sich nach eigenen Angaben nicht mit Corona infiziert. "Falscher Alarm: Das Ergebnis meines zweiten PCR-Tests ist erfreulicherweise negativ", schrieb sie am Freitagnachmittag bei Twitter. Einige Stunden vorher hatte die 42-Jährige getwittert: "Wegen eines positiven Corona-Tests konnte ich heute leider nicht an der wichtigen Abstimmung im Bundestag teilnehmen. Ich werde noch heute einen zweiten Test zur Überprüfung abgeben." Nach Angaben ihres Sprechers war sie am Donnerstag im Bundestag getestet worden. Sie habe keine Symptome.

Weidel hatte sich nach eigener Aussage bereits mit dem Coronavirus infiziert. Vor einem Monat hatte sie sich in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie laut ihrem Sprecher zuvor "grippeähnliche Symptome" festgestellt und sich einem Test unterzogen hatte.

Alice Weidel: "Streben Regierungsbeteiligung an"

Dulig fordert Zeichen des Rechtsstaats gegen Corona-Radikalisierung

18.03 Uhr: Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig hat eine klare Antwort des Rechtsstaats auf die Radikalisierung von Gegnern der staatlichen Corona-Politik verlangt. Es müsse deutlich werden, "dass der Rechtsstaat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ein klares Stoppzeichen setzt, konsequent verfolgt und auch bestraft", sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundesrat in Berlin.

"Die Leute wollen geschützt sein. Und sie wollen auch wissen, dass der Staat handlungsfähig ist", sagte Dulig. „Das sind wir nicht nur den Verantwortungsträgern, sondern den Vielen im Gesundheitswesen schlichtweg schuldig." Auch von ihnen fühlten sich Viele bedroht. Der Vize-Regierungschef erinnerte unter anderem an den Aufmarsch von Protestierenden mit Fackeln vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und an die im Kommunikationsdienst Telegram geäußerten Mord-Wünsche gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

500 Blanko-Impfpässe bei polizeibekanntem Reichsbürger gefunden

17.55 Uhr: 500 Blanko-Impfpässe sind bei einem polizeibekannten Reichsbürger im schwäbischen Memmingen gefunden worden. Auch drei gefälschte Stempel von Impfzentren in Baden-Württemberg entdeckten die Beamten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 36-jährige Mann sei den Behörden seit 2020 als Mitglied der Reichsbürger-Szene bekannt. Bei der Festnahme habe er Widerstand geleistet und dabei drei Beamte verletzt.

Aufgeflogen war der Mann Ende November durch Hinweise von Mitarbeitern einer Postverteilerstelle. In einem beschädigten Paket hatten sie Blanko-Impfpässe entdeckt und die Polizei informiert. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler neben Hunderten Blanko-Impfpässen auch drei weitere Pakete, die an Orte in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg adressiert waren. Die Pakete enthielten auch Pässe, die bereits mit gefälschten Chargen-Aufklebern von Corona-Impfstoffen und Unterschriften versehen waren. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Auch gegen die Empfänger der Pakete wird ermittelt.

Thüringen will restriktiv mit Corona-Protesten umgehen

16.20 Uhr: Thüringen hat angesichts der dortigen dramatischen Coronalage einen restriktiven Umgang mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt. Landesinnenminister Georg Maier (SPD) schickte den Versammlungsbehörden eine entsprechende Handreichung und forderte von diesen am Freitag eine konsequente Anwendung der geltenden Regeln. Maier begründete dies mit dem in Thüringen entstandenen Eindruck, dass bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen die Verordnungen nicht gälten und die Behörden untätig blieben.

"Diesem Eindruck muss dringend durch konsequentes Handeln aller beteiligten Behörden, insbesondere der Versammlungsbehörden und der Polizei, entgegengewirkt werden", erklärte der Minister. In der Handhabe weist das Innenministerium auf eine mögliche Rechtswidrigkeit von Versammlungen hin. Diese trete etwa ein bei mehr als 35 Teilnehmern, einem Aufzugscharakter oder einer fehlenden Anmeldung bei vorheriger Mobilisierung in sozialen Netzwerken. Auch ein Verstoß gegen die Maskenpflicht führe zur Rechtswidrigkeit. Auf die Rechtswidrigkeit könne die Auflösung einer Versammlung folgen.

Schüler in Niedersachsen können früher in Weihnachtsferien starten

15.55 Uhr: Die Präsenzpflicht an Niedersachsens Schulen wird zur Eindämmung des Coronavirus vor Weihnachten aufgehoben. Vom 20. Dezember an und damit drei Tage vor Ferienbeginn könnten die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreit werden, kündigte die Landes-regierung am Freitag in Hannover an. Einen Anspruch auf Distanzlernen gebe es an diesen Tagen nicht. Die Ferien sollen aber wie geplant am 23. Dezember beginnen und bis zum 7. Januar dauern.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärte, die Möglichkeit zur Unterrichtsbefreiung werde für Eltern eingeräumt, die wegen noch nicht vollständig geimpfter oder geboosterter Familienmitglieder und Angehörigen aus Risikogruppen einen weitergehenden Schutz zum Weihnachtsfest benötigen. Die Befreiung könne formlos beantragt werden, jedoch nur für alle drei Tage am Stück.

Niedersachsen beschließt schärfere Corona-Regeln über Weihnachten

15.35 Uhr: In Niedersachsen soll es von Heiligabend bis zum 2. Januar landesweit verschärfte Corona-Maßnahmen geben. Dann müssen etwa Diskotheken schließen und es sind nur Veranstaltungen mit weniger Menschen erlaubt. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an.

Der Regierungschef hatte sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für eine verlängerte Weihnachtspause ausgesprochen. "Ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Bund und Ländern hierzu gibt es derzeit nicht", hatte Weil am Donnerstagabend nach Beratungen zwischen Bund und Ländern gesagt. Die Zeit um Weihnachten und Neujahr müsse genutzt werden, um Risiken zu vermeiden.

Kultusministerkonferenz will Schulen weiter offen halten

15 Uhr: Die Kultusministerinnen und -minister der Länder haben ihren Kurs für offene Schulen in der Corona-Pandemie bekräftigt. "Der Plan heißt, die Schulen offenzuhalten. (...) Und der Plan ist, das auch durchzuhalten", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag. In einem Beschluss der KMK heißt es, der kontinuierliche Präsenzunterricht habe weiterhin höchste Priorität, um das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe zu gewährleisten. Auch an den Hochschulen soll der Präsenzbetrieb weiterlaufen. Von Bildungsgewerkschaften und vom Lehrerverband kam Zustimmung und Kritik.

Die Kultusminister appellieren in ihrem Beschluss: "Das Offenhalten der Schulen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe." Nach den Schließungen im letzten und vorletzten Schuljahr müssten nun Erwachsene Verantwortung übernehmen und die verschärften Regeln im öffentlichen Leben konsequent einhalten. Berücksichtigt werden müssten bei Einschränkungen auch die damit einhergehenden psychosozialen Belastungen von Kindern, Jugendlichen und Familien. Kinder und Jugendliche erkrankten "weiterhin selten" schwer an Covid-19, heißt es weiter. In der vergangenen Woche waren laut Daten aus den Ländern mehr als 100.000 Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern bekannt. Insgesamt gibt es rund elf Millionen Schüler in Deutschland.

Die Kultusminister appellieren in ihrem Beschluss: "Das Offenhalten der Schulen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe." Foto: Guido Kirchner/dpa

Schauspielerin irritiert mit Nazi-Vergleich

14.45 Uhr: Schauspielerin Julia Dietze hat in einem kurzen Gespräch mit einem US-Journalisten Vergleiche zwischen der Corona-Pandemie und der Nazi-Zeit gezogen. Die Geschichte wiederhole sich, so die "Fak juh Göthe"-Darstellerin. Impfvorschriften würden zu einem Polizeistaat, ständig würde man nach seinen "Papieren" gefragt. Was passiert, als sie der Journalist auf den kruden Vergleich anspricht, lesen Sie hier.

Corona führt zu mehr Infektionen mit Krankenhauskeimen

14.25 Uhr: Die Corona-Pandemie hat die Zahl von Infektionen mit Krankenhauskeimen 2020 steigen lassen. Bundesweit und auch in Sachsen nahmen sie im Vergleich zum Vorjahr um gut 17 Prozent zu, teilte die Barmer in Sachsen am Freitag mit. "Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass die Zahl der Krankenhausinfektionen während der Pandemie und den damit verbundenen strengen Hygienevorschriften zugenommen hat", erklärte Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer. Doch gerade in der ersten Welle der Pandemie hätten vor allem ältere Menschen, die anfälliger für Infektionen sind, auf den Stationen gelegen. Dazu komme die hohe Arbeitsbelastung für das Personal, dem es besonders am Anfang auch an Schutzausrüstung mangelte.

Hygienedefizite in vielen Krankenhäusern wollte Magerl nicht als Kritik am Pflegepersonal oder den Ärzten verstanden wissen. Sie hätten Enormes geleistet. "Das Krankenhauspersonal war und ist offenbar in vielen Einrichtungen während der Corona-Pandemie so belastet, dass es die hohen erforderlichen Hygienestandards nicht immer vollständig einhalten kann. Dabei ist das gerade in Pandemiezeiten ein extrem wichtiger Aspekt, der über Leben und Tod entscheiden kann."

Dabei komme allein der Händehygiene wesentliche Bedeutung zu. Nicht nur aus Sicht der Patienten müsse alles getan werden, um diese Infektionen zu verhindern. Deren Behandlung sei mit jährlich rund 1,5 Milliarden Euro an Zusatzkosten extrem teuer. Um das Problem der Krankenhausinfektionen in den Griff zu bekommen, fordert die Barmer einen Masterplan für mehr Hygiene. Das Wissen darüber müsse im Berufsalltag vertieft und dessen Anwendung zur täglichen Routine werden, hieß es.

Lauterbachs Wahlkreisbüro in Köln mit Parolen besprüht

13.51 Uhr: Das Kölner Wahlkreisbüro des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) ist in der Nacht zu Freitag mit Parolen besprüht worden, die offenbar im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen stehen. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, schmierten Unbekannte unter anderem "Krankheitsminister" und "Mörder" sowie "Hände weg von unseren Kindern" an das Büro. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.

Lauterbach selbst hatte den Vorgang am Freitag einem Interview mit "BILD Live" öffentlich gemacht. Auch seine Privatwohnung sei schon öfter von Impfgegnern aufgesucht worden, so Lauterbach. Zuletzt hatten vergangenen Freitag vier Menschen eine unerlaubte Demo vor Lauterbachs Wohnung in Köln abgehalten. Die Polizei hatte den Impfgegnern Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen einer unangemeldeten Versammlung geschrieben.

Begrenzte Impfpflicht kommt – Zustimmung auch vom Bundesrat

13.35 Uhr: Kurz nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat der begrenzten Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Deutschland zugestimmt. Damit ist die von SPD, Grünen und FDP vorgelegten Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossene Sache.

Lauterbachs Blick auf die kommenden Jahre "Die Varianten gehen erstmal weiter"

12.54 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht nicht davon aus, dass Corona in seiner Amtszeit besiegt werden kann. "Da muss man realistisch sein. Die Varianten gehen erstmal weiter", sagte Lauterbach in einem Interview bei "Bild TV". Ziel müsse sein, dass so gut geimpft werde, "dass selbst bei neuen Varianten keine Gefahr besteht und diese sich nicht weiter verbreiten".

Daher sei er auch klar für eine allgemeine Impfpflicht, so Lauterbach: "Ein Arzt muss, wenn die Diagnose sich verändert hat, auch die Therapie verändern." Die Delta-Variante habe "voll durchgeschlagen". Das Gleiche sei nun für Omikron zu befürchten. "Mit den neuen Varianten ist die Impfpflicht notwendig." Auch wenn diese als Brandbeschleuniger für neue Auseinandersetzungen mit Impfgegner sorgen könnte. "Es kann nicht sein, dass eine gewaltbereite Minderheit uns erpresst", sagte Lauterbach. So sei in der vergangenen Nacht auch sein Büro "Opfer geworden". Was genau Lauterbach damit meinte, führte er nicht aus.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Bundestag eine erste begrenzte Impfpflicht für Gesundheitspersonal und weitere Krisenregelungen beschlossen Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestag beschließt Impfpflicht

12 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Bundestag eine erste begrenzte Impfpflicht für Gesundheitspersonal und weitere Krisenregelungen beschlossen. Für das Gesetz der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen stimmten am Freitag 571 Abgeordnete. Mit Nein votierten 80 Abgeordnete, 38 enthielten sich. Am Nachmittag soll darüber auch noch der Bundesrat in einer Sondersitzung abschließend entscheiden.

Konkret sollen Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen. Neben Ärzten sollen künftig befristet auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte mitimpfen können. Ergänzt und verlängert werden sollen Möglichkeiten für die Länder zu regional härteren Corona-Beschränkungen.

Klare Mehrheit für allgemeine Impfpflicht

10.56 Uhr: Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung befürwortet weiterhin eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. 68 Prozent der Befragten äußerten in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" diese Ansicht. 31 Prozent wandten sich gegen eine Impfpflicht. Dies entspricht ungefähr dem Stimmungsbild der vorherigen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen.

61 Prozent halten die aktuell geltenden Schutzmaßnahmen nicht für ausreichend, um die vierte Corona-Welle zu brechen. 42 Prozent würden daher schärfere Maßnahmen befürworten. 39 Prozent halten die geltenden Regeln für gerade richtig, 16 Prozent halten sie für übertrieben.

Lauterbach: "Werden Corona-Krise so schnell wie möglich beenden"

10.09 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Kampf gegen die Corona-Pandemie zum obersten Ziel der neuen Bundesregierung erklärt. Die Ampel-Koalition habe sich Vieles vorgenommen. "Das oberste Ziel ist für uns der Schutz der Bevölkerung in der Gesundheitskrise", sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag in der Debatte über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. "Wir werden alles tun, um diese Krise schnell zu beenden."

Mit der Korrektur des Infektionsschutzgesetzes werde das Instrument geschaffen, um die Delta-Welle der Pandemie zu brechen und die Omikron-Welle so gut wie möglich zu verhindern, sagte Lauterbach. Es sei "nicht ehrenrührig", das Infektionsschutzgesetz auf der Grundlage eines guten Vorschlags zu verbessern. Lauterbach rief die Opposition zur Mitarbeit auf. "Diese Pandemie ist eine Aufgabe für uns alle", betonte er. Sie eigne sich nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen.

70 Prozent der Deutschen wollen private Kontakte zu Weihnachten einschränken

9.35 Uhr: Angesichts der angespannten Corona-Lage wollen während der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage 70 Prozent der erwachsenen Deutschen ihre familiären Kontakte und Besuche einschränken. Zwölf Prozent wollten dies sehr stark tun, 27 Prozent stark und 31 Prozent weniger stark, ergab eine Befragung für den am Donnerstagabend veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend". Jeder vierte Befragte (26 Prozent) will demnach dagegen auf private Kontakte und Besuche nicht verzichten.

Im Dezember 2020 hatten laut "Deutschlandtrend" 83 Prozent angekündigt, ihre privaten Kontakte zu Weihnachten zu beschränken. Damals galten allerdings deutschlandweit auch strenge Kontaktbeschränkungen und mit Impfungen wurde erst nach Weihnachten begonnen.

Lauterbach dringt auf allgemeine Corona-Impfpflicht

8.53 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Diese gehöre zu den zwei Dingen, die aus der Corona-Krise herausführen können, sagte Lauterbach dem "Spiegel" in einem am Freitag online veröffentlichten Interview: "Das zweite ist eine erfolgreiche Boosterkampagne."

Adressaten der Impfpflicht seien jene Menschen, die durch medizinische Argumente nicht erreicht werden. "Ins Gefängnis muss niemand. Aber die Verhängung von Bußgeldern ist unvermeidbar", sagte der SPD-Politiker.

Zur Höhe der Strafe wollte Lauterbach sich nicht festlegen. Man müsse mit Psychologen und Ökonomen reden, ab wann Strafen eine Wirkung erzielen. Wenn jemand nicht zahlt, müssten die Bußgelder erhöht werden. "Aber ich bin mir sicher, dass wir allein mit der Ankündigung der allgemeinen Impfpflicht schon sehr viele Menschen erreichen werden", sagte Lauterbach.

Intensivmediziner: Omikron wird Ende Januar die vorherrschende Variante sein

7.54 Uhr: Intensivmediziner erwarten, dass Omikron in wenigen Wochen die vorherrschende Virus-Variante in Deutschland sein wird: "Wir gehen davon aus, dass sich Omikron sehr schnell durchsetzen wird", sagte Christian Karagiannidis, Leiter des DIVI-Intensivregisters, dieser Redaktion. "Das hieße, dass die Fallzahlen um Weihnachten zu steigen beginnen, bereits Ende Januar könnte Omikron die dominierende Variante sein."

Selbst wenn eine Infektion mit Omikron im Schnitt zu einem leichteren Verlauf führen würde als bei Delta, bekämen die Kliniken durch die rasante Verbreitung ein massives Problem: "Bei der Delta-Variante kommen im Schnitt 0,5 bis 0,6 Prozent der Fälle am Ende auf die Intensivstation. Bei Omikron könnte eine Intensivrate von 0,2 Prozent aber schon heikel werden, weil durch den sprunghaften Anstieg der Zahlen gleichzeitig sehr viele Patienten intensivpflichtig würden", erläuterte der Mediziner.

Intensivmediziner Christian Karagiannidis ist in Sorge, dass die rasche Ausbreitung von Omikron die Intensivstationen vor ein unlösbares Problem stellen könnte. Foto: Jens Büttner / dpa

Deutsche infizieren sich in Südafrika mit Omikron trotz Booster

7.37 Uhr: Sieben Deutsche haben sich nach einer Untersuchung in Südafrika trotz Booster-Impfung mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. "Durchbruchsinfektionen gibt es sehr viele. Was wir nicht wussten ist, dass auch eine Booster-Impfung mit Biontech/Pfizer das nicht verhindert", sagte Wolfgang Preiser, Mitglied des Forschungskonsortiums, das die Variante entdeckt hat, dem "Tagesspiegel".

Preiser mahnte zugleich: "Das darf man natürlich nicht falsch verstehen, dass die Impfung nicht helfe. Im Gegenteil: Das zeigt nur, dass auch die bestmögliche Impfung offensichtlich nicht ausreicht, um eine Infektion zu verhindern – was wir ja schon geahnt haben." Die Studie von Preiser und Kollegen vom Donnerstag ist noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht.

Keiner der sieben Deutschen im Alter von 25 bis 39 Jahren hatte mit einem schweren Verlauf der Infektion zu kämpfen. "Man kann jetzt natürlich sagen: Das sind doch ohnehin junge Leute. Aber man kann schon davon ausgehen, dass zumindest ein schwerer Verlauf verhindert wird", sagte Preiser. Das Forscherteam zieht das Fazit: Obwohl die Ergebnisse die Notwendigkeit einer Impfstoff-Anpassung unterstreichen, ist der Schutz vor schwerer Erkrankung nach einer Booster-Impfung wahrscheinlich weiterhin intakt.

Justizminister Buschmann ruft zu entschlossenem Vorgehen gegen Querdenker auf

7 Uhr: Der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat zu einer konsequenten Strafverfolgung von Drohungen und Hetze durch sogenannte Querdenker aufgerufen. "Morddrohungen, Beschimpfungen oder Beleidigungen, wie sie zuletzt wieder verstärkt aus der Szene der sogenannten Querdenker geäußert wurden, sind inakzeptabel und verletzen immer wieder rechtliche Grenzen", sagte Buschmann dieser Redaktion. "Unser Rechtsstaat muss entschlossen gegen die Täter vorgehen. Und das kann er auch: mit den Mitteln des Strafrechts."

Der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann hat zu einer konsequenteren Strafverfolgung von gesetzeswidrigen Querdenkern aufgerufen. Foto: Marijan Murat / dpa

Landkreistag fordert Vereinfachung der Maßnahmen

4.17 Uhr: Nach der ohne neue Beschlüsse zu Ende gegangenen Ministerpräsidentenkonferenz haben die deutschen Landkreise eine Vereinfachung der Corona-Regeln gefordert. Die Maßnahmen dürften "nicht immer komplizierter werden", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager dieser Redaktion. "Daher sollten wir flächendeckend zu 2G übergehen." 2GPlus - also geimpft und getestet - treffe auf Unverständnis bei doppelt Geimpften. Und wenn für dreifach Geimpfte die Testpflicht wieder wegfalle, sei das zu unübersichtlich.

Großveranstaltungen, die trotz 2G ein großes Risiko darstellten, sollten weiter reduziert werden, fügte Sager hinzu. Der Landrat des Landkreises Ostholstein betonte: "Wir können uns aus der kritischen Phase der Pandemie herausimpfen. Deshalb führt an einer allgemeinen Impfpflicht kein Weg mehr vorbei. Dabei sollte man auch Bußgelder vorsehen."

Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender ruft auf, die Not der Kinder stärker in den Blick zu nehmen

3.56 Uhr: Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender ruft dazu auf, die Not der Kinder in der Corona-Pandemie stärker in den Blick zu nehmen. "Familien und Kinder haben in der Pandemie sehr viel zurückstecken und aushalten müssen", sagte Elke Büdenbender dieser Redaktion, das habe sie auch als Schirmherrin des Müttergenesungswerks und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung bei ihren Begegnungen immer wieder festgestellt. Familien und Kinder haben dennoch sehr viel Solidarität untereinander und für die Gesellschaft als Ganzes bewiesen. "Jetzt sind wir erneut in einer kritischen Phase der Pandemie und ich hoffe sehr, dass bei allen Beschlüssen und Maßnahmen die Auswirkungen auf Kinder und Familien besonders in den Blick genommen werden", sagte die Ehefrau des Bundespräsidenten.

Büdenbender wisse aus vielen Gesprächen mit Familien und jungen Menschen, welchen Härten und Hürden auch in einem wohlhabenden Land wie Deutschland nach wie vor zu viele Kinder ausgesetzt sind. "Es besteht vielfach die Gefahr, dass sie aus eigener Kraft nicht mithalten können und schon früh abgehängt werden vom Rest der Gesellschaft. Das darf nicht passieren!", mahnt Büdenbender. Der Koalitionsvertrag nehme sich der Interessen von Kindern sehr konkret an. Dass Kinder künftig Kindergrundsicherung erhalten sollen, sei ein wichtiger Schritt, der in eine gute Richtung weise, sagte die UNICEF-Schirmherrin und fordert: "Das Wohlergehen von Kindern sollte quer durch alle Ressorts und alle Bereiche unseres Zusammenlebens stärker in den Blick genommen werden."

Reinigungskräfte in Krankenhäusern fühlen sich von geändertem Infektionsschutzgesetz benachteiligt

2.24 Uhr: Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) sieht seine in Krankenhäusern beschäftigten Reinigungskräfte vom geänderten Infektionsschutzgesetz benachteiligt. "Ohne Not und völlig willkürlich nimmt die Ampel zehntausende geimpfte Reinigungskräfte, die für Hygiene, Desinfektion und Sauberkeit in Krankenhäusern sorgen, aus den bisherigen internen Testkonzepten der Krankenhäuser heraus", sagte BIV-Geschäftsführer Johannes Bungart dieser Redaktion.

Bungart stützte seine Kritik auf den geänderten Paragrafen 28 des Infektionsschutzgesetzes, wonach Krankenhäuser aus der Testverantwortlichkeit für Besucher ausgenommen sind – wozu auch externe Handwerker wie Gebäudereiniger gehören.

Corona-News von Donnerstag, 9. Dezember: Intensivmediziner erwarten, dass Omikron vorherrschend wird

Intensivmediziner erwarten, dass Omikron in wenigen Wochen die vorherrschende Virus-Variante in Deutschland sein wird: "Wir gehen davon aus, dass sich Omikron sehr schnell durchsetzen wird", sagte Christian Karagiannidis, Leiter des DIVI-Intensivregisters, unserer Redaktion. "Das hieße, dass die Fallzahlen um Weihnachten zu steigen beginnen, bereits Ende Januar könnte Omikron die dominierende Variante sein."

in wenigen Wochen die vorherrschende Virus-Variante in Deutschland sein wird: "Wir gehen davon aus, dass sich Omikron sehr schnell durchsetzen wird", sagte Christian Karagiannidis, Leiter des DIVI-Intensivregisters, unserer Redaktion. "Das hieße, dass die Fallzahlen um Weihnachten zu steigen beginnen, bereits Ende Januar könnte Omikron die dominierende Variante sein." Die Bürger müssen sich nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch langfristig auf Corona-Impfungen einstellen. "Wir werden wohl noch länger impfen müssen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Deshalb sei es sinnvoll, dass die Impfstrukturen, die nun etabliert würden, nicht so schnell wieder heruntergefahren würden. Scholz erwähnte Impfzentren in Kommunen, mobile Impfteams und auch Impfungen etwa in Apotheken, die jetzt gesetzlich ermöglicht werden.

auf Corona-Impfungen einstellen. "Wir werden wohl noch länger impfen müssen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Deshalb sei es sinnvoll, dass die Impfstrukturen, die nun etabliert würden, nicht so schnell wieder heruntergefahren würden. Scholz erwähnte Impfzentren in Kommunen, mobile Impfteams und auch Impfungen etwa in Apotheken, die jetzt gesetzlich ermöglicht werden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat angesichts der zugespitzten Corona-Lage die neue Bundesregierung zu einer schnellen Umsetzung der Impfpflicht aufgefordert. Es gebe wissenschaftliche Zweifel, dass die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen ausreichten, wenn sich die Omikron-Variante weiter ausbreite, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag in Berlin nach Beratungen der Länder mit dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

(CDU) hat angesichts der zugespitzten Corona-Lage die neue Bundesregierung zu einer schnellen Umsetzung der Impfpflicht aufgefordert. Es gebe wissenschaftliche Zweifel, dass die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen ausreichten, wenn sich die Omikron-Variante weiter ausbreite, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag in Berlin nach Beratungen der Länder mit dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der Virologe Christian Drosten hält die Omikron-Variante für besorgniserregend. Der Blick nach Südafrika habe gezeigt, wie rasant sie sich verbreitet und wie gefährlich sie auch für Kinder sein kann, sagte er in den "Tagesthemen". Daten aus mehreren Ländern wie Südafrika, Dänemark und England zeigten, dass sich das Infektionsgeschehen etwa alle drei Tage verdoppele. "Das ist deutlich schneller als das, was wir von der Delta-Variante gewohnt waren", so Drosten. Auch bereite es ihm Sorgen, dass in Südafrika vor allem Kinder unter fünf Jahren verstärkt ins Krankenhaus müssen mit schweren Verläufen.

hält die Omikron-Variante für besorgniserregend. Der Blick nach Südafrika habe gezeigt, wie rasant sie sich verbreitet und wie gefährlich sie auch für Kinder sein kann, sagte er in den "Tagesthemen". Daten aus mehreren Ländern wie Südafrika, Dänemark und England zeigten, dass sich das Infektionsgeschehen etwa alle drei Tage verdoppele. "Das ist deutlich schneller als das, was wir von der Delta-Variante gewohnt waren", so Drosten. Auch bereite es ihm Sorgen, dass in Südafrika vor allem Kinder unter fünf Jahren verstärkt ins Krankenhaus müssen mit schweren Verläufen. Nach langen Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz die Ergebnisse vor. Es sei festgelegt worden, dass alle Vorhaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie aktiviert werden, der neue Krisenstab sei bereits aktiv. Kommender Woche soll der Expertenrat zusammenkommen. Es sollten dann auch kurzfristig Entscheidungen von Bund und Ländern getroffen werden können. Scholz sicherte gemeinsame Anstrengungen mit den Ländern zu, um die Corona-Impfungen in Deutschland deutlich zu beschleunigen.

(SPD) am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz die Ergebnisse vor. Es sei festgelegt worden, dass alle Vorhaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie aktiviert werden, der neue Krisenstab sei bereits aktiv. Kommender Woche soll der Expertenrat zusammenkommen. Es sollten dann auch kurzfristig Entscheidungen von Bund und Ländern getroffen werden können. Scholz sicherte gemeinsame Anstrengungen mit den Ländern zu, um die in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder fordern Maßnahmen gegen die zunehmende Hetze und Verschwörungstheorien im Netz in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sprach sich am Donnerstag nach dpa-Informationen dafür aus, dass Kommunikationsdienste, die sich faktisch zu einem "offenen sozialen Netzwerk mit Massenkommunikation" entwickelten, durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angemessen reguliert werden sollten.

Die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 könnte die Anpassung der Impfstoffe notwendig machen. Wie lange würde es dauern? Lesen Sie dazu: Omikron: So lange könnte die Anpassung der Impfstoffe dauern

Omikron: So lange könnte die Anpassung der Impfstoffe dauern Die Regierungschefs der Länder haben Klärungsbedarf bei der geplanten Impfpflicht. Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen erwarten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Aufklärung vom neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ob die geplante Impfpflicht verschoben werden soll. In der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag seien Ungereimtheiten bei den diesbezüglichen Plänen und Ankündigungen erörtert worden, hieß es aus Länderkreisen.

haben Klärungsbedarf bei der geplanten Impfpflicht. Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen erwarten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Aufklärung vom neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ob die geplante Impfpflicht verschoben werden soll. In der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag seien Ungereimtheiten bei den diesbezüglichen Plänen und Ankündigungen erörtert worden, hieß es aus Länderkreisen. Booster-Impfungen gegen Covid-19 könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA auch schon nach drei Monaten erfolgen. Ungeachtet der geltenden Empfehlungen, die Auffrischung nach sechs Monaten zu verabreichen, "sprechen die derzeit verfügbaren Daten für eine sichere und wirksame Auffrischungsdosis bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung", sagte der EMA-Direktor für Impfstrategie Marco Cavaleri am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Behörde in Amsterdam.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren wie erwartet nur mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen. Unsere Redaktion hatte bereits im Vorfeld der Verkündung von entsprechenden Überlegungen der Stiko-Mitglieder berichtet. Wie das Gremium am Donnerstag in Berlin mitteilte, empfiehlt es zusätzlich Impfungen in dieser Altersgruppe auch für Kinder, in deren Umfeld Risikopatienten leben, die sich selbst nicht durch Impfungen schützen können. Für alle anderen Kinder soll eine Impfung bei " individuellem Wunsch " möglich sein.

(Stiko) hat Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren wie erwartet nur mit bestimmten empfohlen. Unsere Redaktion hatte bereits im Vorfeld der Verkündung von entsprechenden Überlegungen der Stiko-Mitglieder berichtet. Wie das Gremium am Donnerstag in Berlin mitteilte, empfiehlt es zusätzlich Impfungen in dieser Altersgruppe auch für Kinder, in deren Umfeld leben, die sich selbst nicht durch Impfungen schützen können. Für alle anderen Kinder soll eine Impfung bei " " möglich sein. Wer sich in Österreich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, muss ab Februar 2022 mit hohen Geldstrafen rechnen. Der am Donnerstag in Wien vorgestellte Gesetzentwurf sieht Geldstrafen von 600 Euro in einem verkürzten Verfahren und von bis zu 3600 Euro in einem ordentlichen Verfahren vor.

in einem ordentlichen Verfahren vor. Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen wohl zunächst die falsche Siebe-Tage-Inzidenz gemeldet. Diese lag überraschend niedrig bei 338,1. Später korrigierte das Institut die Inzidenz auf 422,3. Grund für den Fauxpas seien technische Probleme gewesen, sagte ein RKI-Sprecher dem Nachrichtenportal t-Online.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will sich noch in dieser Woche einen Überblick über die in Deutschland vorrätigen Mengen an Corona-Impfstoffen verschaffen. "Wir haben die Grundlage für 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende", sagte er dem "Spiegel" nach Angaben vom Donnerstag. "Wir machen jetzt am Freitag erst mal eine Inventur im Haus mit allen Fachabteilungen."

(SPD) will sich noch in dieser Woche einen Überblick über die in Deutschland vorrätigen Mengen an Corona-Impfstoffen verschaffen. "Wir haben die Grundlage für 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende", sagte er dem "Spiegel" nach Angaben vom Donnerstag. "Wir machen jetzt am Freitag erst mal eine Inventur im Haus mit allen Fachabteilungen." Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) hält angesichts der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie eine gesetzliche Regelung zur sogenannten Triage für überfällig. "Der Impfstatus darf keine Rolle spielen" bei der Frage, wer im Falle einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems eine intensivmedizinische Behandlung erhalte, betonte DIMR-Direktorin Beate Rudolf am Donnerstag in Berlin. Auch eine Person, die sich "unvernünftig oder unsolidarisch" verhalte, habe ein Recht auf Gesundheit.

(DIMR) hält angesichts der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie eine gesetzliche Regelung zur sogenannten Triage für überfällig. "Der Impfstatus darf keine Rolle spielen" bei der Frage, wer im Falle einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems eine intensivmedizinische Behandlung erhalte, betonte DIMR-Direktorin Beate Rudolf am Donnerstag in Berlin. Auch eine Person, die sich "unvernünftig oder unsolidarisch" verhalte, habe ein Recht auf Gesundheit. Der Impfrat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt weiterhin keine allgemeine Corona-Auffrischimpfung, wie sie Deutschland und viele andere Länder bereits anbieten. Es gehe um faire Impfstoffverteilung, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beirats für Immunisierungsfragen (SAGE), Alejandro Cravioto, am Donnerstag in Genf. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem sei die Lage anders, für sie hat der Rat schon zuvor eine dritte Impfdosis empfohlen.

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt weiterhin keine allgemeine Corona-Auffrischimpfung, wie sie Deutschland und viele andere Länder bereits anbieten. Es gehe um faire Impfstoffverteilung, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beirats für Immunisierungsfragen (SAGE), Alejandro Cravioto, am Donnerstag in Genf. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem sei die Lage anders, für sie hat der Rat schon zuvor eine dritte Impfdosis empfohlen. Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstreicht die Wichtigkeit der Booster-Impfung im Kampf gegen die neue Corona-Mutation Omikron. "Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde", sagte er am Mittwoch im ZDF-"heute journal". Zwar würden zwei Impfdosen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung abmildern, doch erst drei Impfungen schützten wohl "sehr gut" vor einem schweren Verlauf.

im Kampf gegen die neue Corona-Mutation Omikron. "Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde", sagte er am Mittwoch im ZDF-"heute journal". Zwar würden zwei Impfdosen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung abmildern, doch erst drei Impfungen schützten wohl "sehr gut" vor einem schweren Verlauf. In Folge der Corona-Pandemie sind die Bildungsausgaben in Deutschland erheblich gestiegen. Vergangenes Jahr gaben Bund, Länder und Gemeinden 159,6 Milliarden Euro aus, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Das waren demnach rund 9,1 Milliarden Euro oder sechs Prozent mehr als im Jahr 2019.

in Deutschland erheblich gestiegen. Vergangenes Jahr gaben Bund, Länder und Gemeinden 159,6 Milliarden Euro aus, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Das waren demnach rund 9,1 Milliarden Euro oder sechs Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Ständige Impfkommission (Stiko) wird die Corona-Schutzimpfung bei den Fünf- bis Elfjährigen zunächst voraussichtlich nur für Kinder mit bestimmten Risiken empfehlen: Nach Informationen dieser Redaktion sprachen sich die Experten bei ihrer Sitzung am Mittwochnachmittag gegen eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder in dieser Altersgruppe aus.

wird die Corona-Schutzimpfung bei den Fünf- bis Elfjährigen zunächst voraussichtlich nur für Kinder mit bestimmten Risiken empfehlen: Nach Informationen dieser Redaktion sprachen sich die Experten bei ihrer Sitzung am Mittwochnachmittag gegen eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder in dieser Altersgruppe aus. Der britische Premierminister Boris Johnson hat wegen stark steigender Infektionszahlen eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen für England angekündigt. Johnson kündigte am Mittwoch Zugangsbeschränkungen für Großveranstaltungen an. Bürger müssen nun einen Nachweis der Corona-Impfung oder eines negativen Tests vorzeigen, bevor sie in Fußballstadien oder Nachtclubs dürfen.

eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen für England angekündigt. Johnson kündigte am Mittwoch Zugangsbeschränkungen für Großveranstaltungen an. Bürger müssen nun einen Nachweis der Corona-Impfung oder eines negativen Tests vorzeigen, bevor sie in Fußballstadien oder Nachtclubs dürfen. Die Zahl der freien Intensiv- und Beatmungsbetten in Deutschland ist laut dem Intensivmediziner Christian Karagiannidis auf den niedrigsten bisher erfassten Stand gesunken. Das mache ihm Sorgen insbesondere in Hinblick auf die Variante Omikron, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters der Deutschen Presse-Agentur zum Stand vom Mittwoch. Die neue Corona-Variante werde sich mit hoher Geschwindigkeit durchsetzen.

in Deutschland ist laut dem Intensivmediziner Christian Karagiannidis auf den niedrigsten bisher erfassten Stand gesunken. Das mache ihm Sorgen insbesondere in Hinblick auf die Variante Omikron, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters der Deutschen Presse-Agentur zum Stand vom Mittwoch. Die neue Corona-Variante werde sich mit hoher Geschwindigkeit durchsetzen. Die US-Gesundheitsbehörden haben die Verwendung eines Medikaments mit synthetischen Antikörpern zugelassen, das Menschen gegen eine Corona-Infektion schützen soll. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch eine Notfallzulassung für das von Astrazeneca entwickelte Medikament Evusheld. Die Behörde warnte allerdings, das Medikament sei "kein Ersatz" für Menschen, bei denen die Impfung empfohlen wird.

zugelassen, das Menschen gegen eine Corona-Infektion schützen soll. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch eine Notfallzulassung für das von Astrazeneca entwickelte Medikament Evusheld. Die Behörde warnte allerdings, das Medikament sei "kein Ersatz" für Menschen, bei denen die Impfung empfohlen wird. Vor dem Bund-Länder-Treffen an diesem Donnerstag hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine bessere Versorgung der Kliniken mit Covid-Medikamenten gefordert: Das Impfen sei die stärkste Waffe im Kampf gegen das Virus.

