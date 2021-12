Technische Störung auf den Portalen der Funke-Mediengruppe

Essen Aufgrund einer Systemstörung können wir Sie heute früh leider nicht in der gewohnten Aktualität informieren. Wir entschuldigen uns.

Aufgrund einer Systemstörung können wir Sie heute früh leider nicht in der gewohnten Aktualität informieren. Auch beim Zugang zu unseren Aboangeboten und den E-Paper-Ausgaben gibt es aktuell Ausfälle und Störungen. Wir haben den Zugang daher zunächst frei gestellt. Unsere Techniker arbeiten intensiv an einer Lösung. Wir bitten um Entschuldigung und hoffen, dass wir Sie im Laufe des Vormittags wieder in gewohnter Qualität informieren können.

Update: Unsere Technik konnte das Problem beheben. Wir aktualisieren unsere Seiten seit 10 Uhr wieder. Einige Funktionen stehen allerdings erst im Laufe des Tages wieder zu Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verlag und Redaktion

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de