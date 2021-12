Demokratieaktivist Jimmy Lai in Hongkong wegen Mahnwache verurteilt

Do, 09.12.2021, 11.26 Uhr

Der inhaftierte Medienunternehmer Jimmy Lai sowie zwei weitere Demokratieaktivisten sind wegen ihrer Teilnahme an einer Tiananmen-Mahnwache in Hongkong verurteilt worden. Jimmy Lai, 74 ans, propriétaire du journal pro-démocratique aujourd'hui fermé Apple Daily, a été reconnu coupable de rassemblement illégal aux côtés de l'ancienne journaliste Gwyneth Ho et de l'avocate des droits de l'homme Chow Hang-tung.