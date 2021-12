Heftige Tornados wüten in den USA: Mindestens 50 Tote

Berlin In mehreren US-Bundesstaaten toben Tornados. Die schweren Stürme fordern Todesopfer. Bei einem Amazon-Lager ist das Dach eingestürzt.

Hurrikan "Ida" hat an der US-Golfküste große Zerstörungen verursacht und die gesamte Stromversorgung der Metropole New Orleans lahmgelegt. Die Videografik erläutert die Saffir-Simpson-Skala, nach der die Stärke von Hurrikans bemessen wird.

Videografik: So wird die Stärke von Hurrikans gemessen

USA Starke Tornados in den USA: Berichte über mindestens 50 Tote

In den US-Bundesstaaten Tennessee, Missouri, Kentucky und Illinois wüteten von Freitag auf Samstag heftige Stürme. Dem Sender CNN zufolge waren darunter mindestens 24 Tornados.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, geht von mindestens 50 Toten durch die Stürme aus. "Ich befürchte, dass es mehr als 50 Tote in Kentucky gibt, vermutlich eher 70 bis 100", sagte er am Samstag vor Journalisten. Die Berichte aus den betroffenen Gebieten seien herzzereißend, so der Gouverneur. Beshear rief den Notstand aus. Die Nationalgarde werde eingesetzt.

In der Gemeinde Mayfield im Südwesten Kentuckys stürzten der Polizei zufolge mehrere Gebäude ein. Arbeiter und Arbeiterinnen seien in einer Kerzenfabrik eingeschlossen, die von dem Sturm stark beschädigt wurde. "Das gesamte Gebäude wurde dem Erdboden gleichgemacht", sagte eine Polizeisprecherin. Ob es Verletzte oder Tote gab, ist noch unklar.

Bei dem Tornado, der das Monette-Manor-Pflegeheim in Arkansas Freitagnacht traf, wurden zudem 20 Menschen beim Einsturz des Gebäudes im Inneren eingeschlossen. Innerhalb von zwei Stunden war das Gebäude nach offiziellen Angaben geräumt. Neben dem Todesfall gab es fünf Menschen mit ernsten Verletzungen sowie einige weitere mit leichteren Verletzungen.

Tornado sorgt für schwere Schäden bei Amazon

Im Süden des Staats Illinois waren Rettungskräfte nach dem Einsturz des Dachs eines Warenlagers des Handelsriesen Amazon aufgrund von Sturmschäden im Einsatz, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Inneren des Gebäudes eingeschlossen wurden. Eine Mauer und das Dach waren eingestürzt.

USA, Edwardsville: Das Amazon-Vertriebszentrum ist teilweise eingestürzt, nachdem es von einem Tornado getroffen wurde. Foto: Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch/AP/dpa

Mindestens 100 Rettungsfahrzeuge wurden zu dem Amazon-Lager nahe Edwardsville in Illionois entsandt. Es war zunächst unklar, wie viele Personen bei dem Zwischenfall verletzt wurden, eine Person wurde jedoch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeichef von Edwardsville, Mile Fillback, erklärte am Samstagmorgen, der Einsatz werde noch einige Stunden andauern. Es war noch nicht geklärt, ob der Einsturz von schweren Stürmen oder einem Tornado verursacht wurde.

Der Katastrophenschutz in Tennessee meldete zwei Todesopfer in Zusammenhang mit dem stürmischen Wetter. In Missouri starb mindestens ein Mensch. Auch andere Orte im Mittleren Westen der USA meldeten Zerstörungen durch Tornados.

Ein Tornado forderte am späten Freitagabend im US-Bundesstaat Arkansas mindestens zwei Menschenleben. Die Windhose erfasste nach Medienberichten die Ortschaften Monette und Trumann und beschädigte eine Reihe von Gebäuden, darunter zwei Pflegeheime. (bef/dpa)

