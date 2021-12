Hunderte protestieren in Wien gegen Corona-Maßnahmen

Sa, 11.12.2021, 14.11 Uhr

Hunderte Menschen haben sich in Wien zu einer Protestkundgebung gegen die Corona-Maßnahmen und die von der Regierung angekündigte Impfpflicht versammelt. In ganz Österreich gilt seit drei Wochen ein Teil-Lockdown, der am Sonntag endet. of people protesting in Vienna