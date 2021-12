Blue Origin fliegt Tochter von US-Astronaut Shepard ins All

So, 12.12.2021, 10.09 Uhr

Eine Rakete des privaten Weltraumunternehmens Blue Origin hat sechs Weltraumtouristen ins All gebracht. Mit an Bord: die Tochter des ersten US-Astronauten Alan Shepard. Nach elf Minuten war der Kurztrip in die Schwerelosigkeit schon wieder vorbei.