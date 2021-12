Hongkong: Feuer in Hochhaus – Hunderte Menschen saßen auf Dach fest

Hongkong In Hongkong ist am Mittwoch im "World Trade Center" ein Feuer ausgebrochen. Hunderte Menschen saßen auf dem Dach des Hochhauses fest.

In einem Hochhaus in Hongkong ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sorgte für dramatische Szenen: Die Feuerwehr musste in einem Großeinsatz über 1200 Menschen aus dem "World Trade Center" retten. Zeitweise saßen Hunderte davon auf dem Dach des Gebäudes fest. Mindestens 13 Personen wurden verletzt.

Wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtete, war der Brand wohl in einem Schaltraum des 38-stöckigen Hochhauses im Stadtteil Causeway Bay ausgebrochen. Von dort hatte es sich auf ein Arbeitsgerüst an der Fassade ausgeweitet.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die meisten Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Viele klagten über Beschwerden durch die starke Rauchentwicklung. (dpa/fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de