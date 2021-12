Corona-Regeln: Was Sie für Weihnachten und Silvester wissen müssen

Berlin. An diesem Freitag kommt der Corona-Expertenrat der Regierung zusammen, um die Omikron-Gefahr abzuschätzen. Was man nun beachten muss.

Corona-Regeln Corona: Wie wird das zweite Weihnachten in der Pandemie?

Wie wird Weihnachten? Bringt das Familienfest eine Atempause zwischen Delta-Welle und Omikron-Welle? Oder geht die Krise nahtlos weiter? In Großbritannien hat Königin Elizabeth II. bereits ihr traditionelles vorweihnachtliches Familientreffen wegen Omikron abgesagt.

In Deutschland kommt an diesem Freitag der neue Expertenrat der Regierung zusammen, um die Corona-Lage vor den Feiertagen zu bewerten. „Das wird die Grundlage wichtiger Entscheidungen sein, die wir in Bezug auf Omikron zu treffen haben“, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Heißt: Möglicherweise drohen schärfere Maßnahmen. Auf was man bei der Planung der Feiertage jetzt achten muss.

Die Corona-Regeln für Familienfeiern

Wer nicht im allerkleinsten Kreis feiern will, muss dieses Jahr genau planen: Seit der letzten Bund-Länder-Runde gelten bundesweit Mindeststandards für Treffen im privaten Bereich. Für Feiern, an denen ausschließlich Geimpfte und Kinder bis zu 14 Jahren teilnehmen, gibt es Weihnachten und Silvester keine Beschränkungen.

Ausnahme: In Kreisen mit einer Inzidenz über 350 können sich höchstens 50 Personen bei privaten Feiern in Innenräumen treffen. Für Treffen, an denen auch Ungeimpfte teilnehmen, gilt: Zugelassen sind nur Mitglieder des eigenen Haushalts und zwei weitere Personen. Die Bundesländer können diese Regeln aber auch weiter einschränken.

RKI-Chef Lothar Wieler warnte am Donnerstag: „Wir alle müssen auch dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kick-Start für Omikron wird, sondern im Gegenteil, dass wir die Zeit zwischen den Jahren wirklich nutzen, um die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen rauszunehmen.“

Gut wäre, die Zeit im engsten Freundes- und Familienkreis zu verbringen und möglichst immer nur dieselben Menschen zu treffen, so Wieler.

Die Corona-Regeln für Gottesdienste

Zu Beginn der Pandemie waren Gottesdienste verboten – das ist inzwischen nicht mehr möglich: Nach dem Ende der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite und der Änderung des Infektionsschutzgesetzes dürfen die Länder religiöse Zusammenkünfte nicht mehr pauschal untersagen.

Im letzten Pandemiewinter, als es noch keine Impfungen gab, verzichteten viele Gemeinden allerdings freiwillig auf Präsenzgottesdienste. Diesmal droht ein Flickenteppich – der von Bistum zu Bistum, oft von Gemeinde zu Gemeinde zu unterschiedlichen Regelungen führt.

„Die Kirche reagiert auf die landesspezifisch und regional verschiedenen Erfordernisse angesichts der Corona-Situation und bietet unterschiedliche Gottesdienstformate unter 2G-, 3G-Bedingungen sowie ohne ‚G‘ unter strengen Hygieneauflagen an“, sagte der Sprecher der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, unserer Redaktion. Es gebe bereits gut eingeübte Hygienekonzepte in den Kirchengemeinden.

Auch die evangelischen Gemeinden wollen „flexibel auf die jeweilige pandemische Situation reagieren“, wie ein Sprecher der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) sagte. In den Gemeinden gebe es Hygienekonzepte, vielerorts würden die Gottesdienste unter 3G- oder 2G-Bedingungen stattfinden. Darüber hinaus gebe es Online-Formate, Hörfunk- und Fernsehgottesdienste.

Die Corona-Regeln für Reisen mit Auto und Bahn

Weihnachten ist bei der Deutschen Bahn eine Hauptreisezeit. Die Fernzüge werden in diesem Jahr voller sein als im Vorjahr, aber immer noch 35 bis 40 Prozent leerer als zu Vor-Corona-Zeiten, wie aus den aktuellen DB-Buchungszahlen hervorgeht.

Mit dem größten Ansturm wird am 23. Dezember gerechnet. Der Konzern empfiehlt, auf andere Reisetage auszuweichen. Auf stark genutzten Strecken – wie Berlin–München, Hamburg–Karlsruhe, oder Essen–Berlin – setzt die Bahn vom 22. Dezember bis 2. Januar zudem rund 100 Sonderzüge ein. In allen Zügen gelten eine Masken- und die 3G-Pflicht – man muss also geimpft, genesen oder getestet sein.

Auf den Autobahnen rechnet der ADAC rund um die Weihnachtsfeiertage mit mehr Verkehr und Staus als im ersten Pandemiewinter 2020. Die Hauptreisetage werden der 22. und 23. Dezember sein, sagte ein ADAC-Sprecher. Grundsätzlich sind Fahrten ins Ausland, Verwandtenbesuche und Ausflüge in Naherholungsgebiete erlaubt.

Der Skiurlauberverkehr in Richtung Alpenländer dürfte laut ADAC geringer ausfallen als in den früheren Jahren.

Die Corona-Regeln für Silvester

Bund und Länder haben strikte Beschränkungen für Silvester beschlossen. Am Silvester- und Neujahrstag soll ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Die Kommunen sollen zudem Feuerwerk an belebten Orten verbieten. Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk ist dieses Jahr komplett untersagt.

Hintergrund ist nicht nur die Vermeidung von Ansteckungen, sondern auch die Entlastung der Kliniken. Nach Silvesterunfällen kommen sonst jedes Jahr zahlreiche Patienten in die Notaufnahmen. Für private Silvesterpartys gelten dieselben strengen Kontaktregeln für Ungeimpfte wie schon an den Weihnachtstagen.

