Corona-Warn-App: Diese neuen Funktionen bietet die Anwendung

Die Corona-Warn-App bietet im Kampf gegen das Coronavirus neue Funktionen. Das gaben die Macher der App am Montag auf Twitter bekannt. Version 2.15 kommt mit diesen erweiterten Optionen daher:

Corona-Warn-App: Vereinfachte Zertifikatsprüfung bei Ticketbuchung:

Wer ein Ticket für eine Veranstaltung bucht, kann ab sofort schon während des Buchungsvorgangs den Nachweis erbringen, dass er oder sie geimpft, genesen oder negativ getestet ist. "Die neue Version erleichtert damit auch Veranstalter*innen, Unternehmen und Anbieter*innen die Überprüfung von Covid-Zertifikaten", heißt es auf der Website der Corona-Warn-App. Voraussetzung ist allerdings, dass die Veranstalter selbst den Validierungsservice durch die App unterstützen. Lesen Sie auch: Novavax: Zulassung empfohlen – Experten sind skeptisch

Dieser Service gleicht die Regeln des Veranstalters mit dem Zertifikat ab und übermittelt dem Buchungssystem, ob das vorgelegte Zertifikat diesen entspricht. Die Macher der App weisen darauf hin, dass die Zertifikate lokal auf dem Smartphone bleiben und nicht im Validierungssystem gespeichert werden. Damit der Service richtig funktioniert, müssen Nutzerinnen und Nutzer auch bei der Buchung eines Tickets exakt den Namen angeben, der auch im ausgewählten Zertifikat steht, also etwa Erst- und Zweitnamen.

Corona-Warn-App: Neue Handlungsempfehlungen bei rotem Warnhinweis

Wer eine rote Warnmeldung in der Corona-Warn-App erhält und damit einen Hinweis auf den Kontakt mit einer infizierten Person, sieht in der neuesten Version der App aktualisierte Handlungsempfehlungen. Dies gelte auch für Geimpfte oder Genesene. Es folgen Hinweise zu den üblichen Hygieneregeln sowie die Aufforderung, möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Dass Krankheitssymptome auch bei geimpften und genesenen Menschen auftreten können, wird ausdrücklich erwähnt. Außerdem wird empfohlen, Corona-Tests auch ohne Symptome durchführen zu lassen. Teststellen im Umkreis der Nutzerin oder des Nutzers können per Link aufgerufen werden.

Corona-Warn-App: Begrenzung der Personenanzahl beim Scannen der Zertifikate

Mehrere Zertifikate zu speichern, ermöglicht generell die Funktion der sogenannten "Familienzertifikate". Mit der neuen Version können nur noch Zertifikate von maximal 20 Personen in der App abgelegt werden. Die App-Entwickler weisen darauf hin, dass dies Missbrauch verhindern soll: Gelegentlich sei es dazu gekommen, dass die Zertifikate mit der Corona-Warn-App überprüft worden seien – statt mit der CovPassCheck-App. Bei der Überprüfung mit der Corona-Warn-App seien die Zertifikate durch die Prüfer unrechtmäßig gespeichert worden. Indem die Speicheroption begrenzt wird, soll dies nicht mehr möglich sein. Zumindest nicht in großem Stil. Lesen Sie mehr: Corona: Infektionen explodieren auf Mallorca und Teneriffa

