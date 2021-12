Queen Elizabeth II.: So emotional erinnert sie in ihrer Weihnachtsrede an Philip

Windsor Es ist das erste Weihnachten für die Monarchin ohne ihren Mann Philip. So erinnerte sie in ihrer traditionellen Ansprache an ihn.

Weihnachtsansprache So erinnert Queen Elizabeth II. in ihrer Rede an Philip

2021 haben viele Menschen weltweit geliebte Angehörige verloren – wegen der Corona-Pandemie noch mehr als sonst. Auch die britische Königin Elizabeth II. (95) hatte dieses Jahr einen schweren Verlust zu verkraften. Für sie ist es das erste Weihnachtsfest ohne ihren Mann Prinz Philip. Das Andenken an ihn stand deshalb auch im Zentrum ihrer traditionellen Weihnachtsansprache in diesem Jahr – ein Tribut, der viele berührt.

„Obwohl es für viele eine Zeit großer Freude und Fröhlichkeit ist, kann Weihnachten schwierig sein für diejenigen, die geliebte Menschen verloren haben“, sagte die Queen in der am Weihnachtstag ausgestrahlten Ansprache, und fügte hinzu: „Besonders in diesem Jahr verstehe ich, warum.“

Britische Königin erinnert an ihren verstorbenen Mann

Der Prinzgemahl war im April im Alter von 99 Jahren gestorben. Sie habe in den Monaten danach großen Trost gezogen aus der Wärme und der Zuneigung vieler Würdigungen zu Leben und Arbeit „meines geliebten Philips“, sagte die Queen bei ihrer Ansprache im festlich geschmückten White Drawing Room von Schloss Windsor.

Neben ihr auf einem Tisch war ein Foto zu sehen, das die beiden bei ihrer diamantenen Hochzeit 2007 zeigte. Die Königin, im leuchtend roten Kleid, hatte zur Weihnachtsansprache dieselbe Brosche angelegt wie damals - sie trug sie schon bei ihren Flitterwochen im Jahr 1947.

Königin Elizabeth II. bei der Aufzeichnung ihrer Weihnachtsansprache im White Drawing Room von Schloss Windsor, das Foto zeigt sie und Philip 2007. Foto: dpa

Queen Elizabeth II.: Philip würde sich wünschen, dass wir Weihnachten genießen

Philips Pflichtbewusstsein, seine intellektuelle Neugier und Fähigkeit, an jeder Situation Spaß zu finden, seien alle unbezähmbar gewesen, sagte die Queen über ihren Mann. Das Aufblitzen dieses „schelmischen und interessierten“ Funkens sei „bis zum Ende so hell gewesen, wie als ich ihn zum ersten Mal sah“.

Philip würde sich wünschen, dass seine Familie Weihnachten genieße, sagte die Monarchin. Doch aufgrund der Corona-Pandemie könne auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden. Umso wichtiger seien die kleinen Dinge und Rituale wie das Christbaumschmücken, auch für die britische Königsfamilie.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, im Garten (2007). Foto: dpa

Queen Elizabeth II. will im Februar Platinum-Thronjubiläum begehen

Die Königin, die in den vergangenen Monaten selbst mit gesundheitlichen Problemen kämpfen musste, hatte angesichts des drastischen Anstiegs an Infektionen mit der Omikron-Variante in Großbritannien ihre Weihnachtspläne drastisch gekürzt. Für das kommende Jahr zeige sie sich aber optimistisch: Schon in sechs Wochen wolle sie das 70-Jahr-Jubiläum ihrer Thronbesteigung feiern.

Die Queen beging nach Palastangaben den Weihnachtstag im kleinen Kreise mit ihren Söhnen Charles und Edward (57) und ihrem Cousin Prinz Richard sowie deren Partnerinnen. Prinz William und Herzogin Kate verbrachten die Festtage mit ihren Eltern auf ihrem Landsitz in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Kate hatte an Heiligabend mit ihrem Auftritt bei einem Weihnachtskonzert für eine Überraschung gesorgt.

(fmg/dpa)

