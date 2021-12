Silvester 2021: So teuer sind Verstöße gegen das Böllerverbot

In Pandemie-Zeiten feiern die ein oder anderen lieber isolierter Silvester: Fünf Tipps, wie man den Rutsch in das neue Jahr zu zweit schön gestalten kann.

Silvester könnte im Corona-Winter 2021 ruhiger werden als gewohnt. Denn der Einzelhandel darf nur sogenanntes Jugendfeuerwerk verkaufen, Mit Heulern und Raketen können sich Böller-Begeisterte dieses Jahr also nicht legal eindecken. Viele Städte und Gemeinden haben außerdem Verbotszonen erlassen, in denen privates Feuerwerk an Silvester verboten ist. So wird es für Böller-Freundinnen und -Freunde zum Teil schwer, gebunkertes Feuerwerk der letzten Jahre abzubrennen.

So auch in Berlin. Die Hauptstadt hat 53 Zonen eingerichtet, in denen sowohl Menschenan- und versammlungen, als auch das private Abbrennen von Feuerwerk verboten sein wird. Wer dort trotzdem ein paar Raketen in den Nachthimmel schießen will, könnte das teuer bezahlen. Das Ordnungsamt kündigte an, für Verstöße bis zu 50.000 Euro in Rechnung zu stellen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Böllerverbot 2021: Kommunen und Länder legen Strafen fest

Grundsätzlich bleibt die Festsetzung von Strafen wegen Verstößen gegen das Böllerverbot in Deutschland den Städten und Gemeinden überlassen. Deshalb schwanken die Kosten für illegales böllern stark. In Bremen, wo es ähnlich wie in Berlin Verbotszonen gibt, liegt die maximale Geldstrafe für einen Verstoß bei 5000 Euro.

Deutlich geringer fallen die Strafen in Sachsen aus. Hier legt die Sächsische Corona-Notverordnung die Strafen landesweit fest. Wer von der Polizei an Silvester mit Pyrotechnik erwischt wird, muss laut Verordnung einen Regelsatz von 250 Euro zahlen.

Silvester 2021: Greifswald setzt auf Dialog

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Hier konnte die Sprecherin der Stadt keine konkreten Angabe zur Höhe des Bußgeldes machen. Das sei aber auch gar nicht nötig, erklärt sie dieser Redaktion am Telefon: "Wir wollen die Menschen eher unterschwellig ansprechen. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel gar kein Bußgeld verhängen müssen".

Mehr zum Jahreswechsel: Silvester: Sechs Neuheiten für den gemeinsamen Spieleabend

Einige wenige Verstöße habe es zwar gegeben. "Aber das konnte unser Stadtordnungsdienst lösen, indem sie auf die Menschen zugegangen sind und das Gespräch gesucht haben", erklärt die Sprecherin. "Da haben sich dann auch alle einsichtig gezeigt".

In vielen anderen Städten soll die Polizei die Einhaltung des Verbote einhalten. Dafür kommen laut verschiedenen Städten sowohl Einheiten der Stadt-, als auch der Landespolizeidienststellen zum Einsatz. Durch die Böllerverbote wollen die Gemeinden und Städte zum einen Menschenansammlungen, zum anderen die Überlastung der Krankenhäuser und anderer Gesundheitseinrichtungen verhindern.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de