Olympia-Superfan: Chinese mit Sammelleidenschaft

Di, 04.01.2022, 07.29 Uhr

In seiner winzigen Wohnung in Peking sammelt Zhang Wenquan alles, was mit den Olympischen Winterspielen zu tun hat - von Maskottchen über Fackeln bis hin zu Klamotten und Spielsachen. In einem Monat beginnen in der chinesischen Hauptstadt die Winterspiele.