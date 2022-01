Viele Berliner wegen Störung ohne Heizung und Warmwasser

Das Heizkraftwerk Klingenberg an der Rummelsburger Bucht in Berlin (Archivbild).

Wegen einer technischen Störung im Heizkraftwerk Klingenberg sind zahlreiche Berlinerinnen und Berliner am Sonntagabend ohne Heizung und Warmwasser.

Es komme in mit Fernwärme versorgten Gebäuden in Friedrichsfelde, Karlshorst, Oberschöneweide und in Teilen von Treptow-Köpenick zum Ausfall, teilte das Bezirksamt Lichtenberg über die Warnapp Nina am Abend mit. Der Betreiber habe bereits mit der Schadensbehebung begonnen, sie werde aber wohl mehrere Stunden dauern. Hausverwalter und Hausmeister könnten an der Situation nichts ändern.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-647856/2