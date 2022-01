Corona: Aktuelle RKI-Zahlen ++ Zahl der Neuinfektionen steigt drastisch

Das RKI meldet massiven Anstieg der Corona-Zahlen

Der Bundestag verschärft die Corona-Regeln für Abgeordnete

Mexikos Staatschef hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert

Unionspolitiker bereiten Antrag für altersabhängige Impfpflicht vor

Corona-Ausbruch auf Sylt: Polizei ermittelt gegen Impfpassfälscher

Mehrere Hotels und Gaststätten auf der Insel haben vorsorglich geschlossen

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland verschärft sich wieder. Die Zahl der Neuinfektionen pro Tag nimmt derzeit sogar wieder so stark zu, dass Politiker erneut über eine Verschärfung der Maßnahmen diskutieren. Zuvor hatte bereits Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) weitere Maßnahmen ins Gespräch gebracht. Die Bund-Länder-Beschlüsse vom vergangenen Freitag reichten nicht aus, um die Omikron-Variante zu besiegen, sagte Lauterbach.

In der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht wächst derweil der Druck auf die Ampel-Koalition, einen genaueren Fahrplan festzulegen. Mittlerweile ist klar, dass eine Umsetzung bis Anfang März, wie eingangs festgelegt, wohl nicht möglich sein wird.

Corona: Aktuelle Zahlen und Daten des RKI

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 387,9. Unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsämter meldet das RKI zudem 45.690 Corona-Neuinfektionen. Binnen eines Tages wurden 322 weitere Todesfälle registriert. Die Fallzahlen steigen seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage ausgeht. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Interaktive Karte: In diesen Ländern ist Omikron bereits angekommen







Corona-News von Dienstag, 11. Januar 2022: Tausende demonstrierten deutschlandweit am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen

7.31 Uhr: Deutschlandweit beschäftigten auch am Montagabend zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen die Polizei. Während die Versammlungen an den meisten Orten friedlich verliefen, versuchten Demonstranten in Rostock und Braunschweig, Polizeiketten zu durchbrechen. Die Beamten in Rostock setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um die Menschen zu stoppen. Einzelne der rund 4000 Demonstranten, unter denen offenbar auch Rechtsextreme und gewaltbereite Fußball-Fans waren, setzten Pyrotechnik ein.

Bei einer Versammlung im niedersächsischen Gifhorn leisteten Demonstranten der Polizei Widerstand, dabei wurden laut Behördenangaben zwei Beamte leicht verletzt. Die Polizei leitete deswegen Strafverfahren gegen zwei Beschuldigte ein. Ebenfalls in Niedersachsen, in Celle, schlug ein Mann einer Polizeibeamtin ins Gesicht, als diese ihm einen Platzverweis androhte. Er leistete "erheblichen Widerstand" und wurde festgenommen. Auch in Wolfsburg und Delmenhorst kam es zu Angriffen auf Beamte. Auch interessant: Corona-"Spaziergänge": Gilt hier das Versammlungsrecht?

Mexikos Staatschef zum zweiten Mal mit Corona infiziert

7.18 Uhr: Mexikos Staatschef Andrés Manuel López Obrador hat sich laut eigenen Angaben bereits das zweite Mal mit dem Coronavirus angesteckt. "Obwohl die Symptome mild sind, werde ich in Isolation bleiben und nur Büroarbeit machen und virtuell kommunizieren, bis ich es überstanden habe", schrieb er am Montag auf Twitter. Noch Stunden zuvor war der 68-Jährige ohne Gesichtsmaske mit heiserer Stimme vor Journalisten aufgetreten.

Er hatte dabei angekündigt, sich auf Covid-19 testen zu lassen, glaubte aber, er habe die Grippe. López Obrador überstand Anfang 2021 eine erste Corona-Infektion. Er ist mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft und hatte Anfang Dezember eine Auffrischung erhalten.

Bundestag verschärft Corona-Sicherheitsmaßnahmen für Abgeordnete

6.59 Uhr: Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen werden auch im Deutschen Bundestag die Sicherheitsmaßnahmen weiter verschärft. Zugang zum Plenarsaal werden bei Sitzungen künftig nur noch Abgeordnete und Mitarbeiter haben, die mindestens doppelt geimpft oder genesen und einfach geimpft sind. Sie müssen zudem einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen. Das geht aus einem Schreiben des Direktors beim Deutschen Bundestag, Lorenz Müller, an alle 736 Abgeordneten hervor. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Von der Pflicht zur Vorlage eines Testergebnisses ist demnach nur ausgenommen, wer geboostert oder genesen und doppelt geimpft ist. Wer weder geimpft noch genesen ist, kann die Sitzungen ab dieser Sitzungswoche nur noch dann von der Tribüne aus verfolgen, wenn er ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Wer dies nicht tut, bekommt keinen Zutritt mehr. Zudem sind ab sofort in allen Gebäuden des Bundestags FFP2-Masken zu tragen. Die weniger sicheren OP-Masken dürfen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie hier: Corona grassiert in der AfD – doch das Leugnen geht weiter

China will trotz Omikron "erfolgreiche" Winterspiele ausrichten

6.03 Uhr: Trotz der sich erstmals auch in China verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus sollen die Olympischen Winterspiele in Peking wie geplant über die Bühne gehen. "Auf welche Schwierigkeiten und Herausforderungen wir auch immer stoßen mögen, unsere Entschlossenheit, erfolgreiche Spiele wie geplant auszurichten, bleibt fest und unerschütterlich", sagte der Sprecher des Organisationskomitees, Zhao Weidong, am Dienstag vor Journalisten.

Durch die lokalen Omikron-Fälle, die am Wochenende in Pekings Nachbarstadt Tianjin registriert worden waren, soll sich laut der Planer an den ohnehin schon strengen Corona-Maßnahmen für die Spiele vorerst nichts ändern. "Sofern es in den Wettbewerbszonen nicht zu einem Großausbruch kommt, haben wir keine Anpassung der Gegenmaßnahmen geplant", so Huang Chun, stellvertretender Direktor der Abteilung des Büros für Pandemieprävention.

Wegen hoher Corona-Zahlen: Betriebe auf Sylt schließen vorsorglich

5.55 Uhr: Mehrere Hotels und Gaststätten auf Sylt haben angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen auf der Insel vorläufig geschlossen. "Aufgrund der zahlreichen Corona-Ausbrüche haben bereits mehr als 20 Sylter Gastronomie- und Hotelbetriebe ihren Betrieb vorläufig eingestellt oder ziehen ihre Betriebsferien präventiv vor, um ihre Mitarbeiter und Gäste zu schützen", sagte der Geschäftsführer der Sylt Marketing, Moritz Luft.

Für den Tourismus auf Sylt bedeuteten die spontanen und vorgezogenen Schließungen eine Verkleinerung des touristischen Angebots in einer ohnehin relativ ruhigen Zeit. Wegen eines Ausbruchs offiziell geschlossen wurde vom Kreis Nordfriesland keiner der Betriebe, wie ein Kreissprecher sagte.

Auf Sylt gilt zurzeit absoluter Ausnahmezustand. Für die Insulaner ist derzeit kein Ende in Sicht. Foto: imago images/localpic

Unionspolitiker bereiten Antrag für Impfpflicht ab 50 Jahren vor

5.30 Uhr: Abgeordnete von CDU und CSU bereiten einen Gesetzesvorschlag für eine altersabhängige Impfpflicht vor: "Unser Ziel ist es, einen eigenen Unionsantrag auf den Weg zu bringen", sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger unserer Redaktion. Die Gruppe aus Gesundheits- und Rechtspolitikern der Fraktion will eine Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre einführen: "Weil der größte Teil der Covid-Intensivpatienten älter als 50 Jahre ist, können wir mit einer Impflicht für alle ab 50-Jährigen das Gesundheitssystem effektiv schützen und dennoch den Freiheitseingriff für die Gesellschaft so gering wie möglich halten", so Pilsinger.

Als geimpft im Sinne der Impfpflicht sollten alle über 50-Jährigen gelten, die doppelt geimpft sind, erläuterte der CSU-Politiker. Eine Verpflichtung für regelmäßige Auffrischungsimpfungen dagegen dürfe nur dann eingeführt werden, wenn sie verfassungsrechtlich unanfechtbar sei. "Um eine Impfpflicht durchzusetzen, ist ein Impfregister zwingend erforderlich", ergänzte Pilsinger. Der CSU-Politiker rechnet mit einer breiten Zustimmung innerhalb seiner Fraktion. Lesen Sie dazu auch: Corona: Wird die Impfpflicht für alle doch scheitern?

Corona-Ausbruch auf Sylt - Polizei ermittelt gegen Impfpassfälscher

5.12 Uhr: Der Corona-Ausbruch auf Sylt beschäftigt die Polizei. "Die Ermittlungen zum Fall laufen", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Flensburg, Christian Kartheus, dieser Redaktion. Es geht um den Verdacht, dass bis zu drei Besucher einer Weihnachtsparty in Kampen sich mit gefälschten Corona-Impfpässen Zugang zu einer Diskothek verschafft haben sollen.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Montag, dem 10. Januar 2022, finden Sie hier.

