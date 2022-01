Corona: RKI meldet wieder Rekord bei Zahlen ++ 81.417 Neuinfektionen

Das RKI meldet am Donnerstag einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt auf 427,7

Die Bundesregierung droht laut Lauterbach ihr Impfziel zu verfehlen

Der Leiter des Kriesenstabes befürchtet Engpässe bei Corona-Tests

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft dringt auf eine schnelle Impfpflicht

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland und vielen anderen Orten der Welt schnellen in noch nie dagewesene Höhen. Auch am Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) mit 81.417 Neuinfektionen erneut einen Rekordwert. Vor allem Omikron, eine ansteckendere Variante des Virus, treibt das Infektionsgeschehen an. Die Politik ringt um die richtigen Mittel. Härtere Regeln scheinen angesichts der angespannten Situation wahrscheinlich. Expertinnen und Experten dringen außerdem auf die schnelle Einführung einer Impfpflicht. Doch die rechtliche Lage ist schwierig. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Corona-News von Donnerstag, 13. Januar 2022: Leiter des Krisenstabes befürchtet Test-Engpässe

6.40 Uhr: Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen stehen im Kampf gegen die Omikron-Welle nach Einschätzung des Leiters des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, bald voraussichtlich nicht mehr genügend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung. "Wir werden mit Sicherheit wie bei allen knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist", sagte Breuer der "Süddeutschen Zeitung". Das gelte auch für Tests. "Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang."

Lauterbach: Bundesregierung droht Impfziel zu verfehlen

6.36 Uhr: Die Bundesregierung droht ihr Ziel, 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen, erneut zu verfehlen. Es werde "sehr schwer", die Marke bis Ende Januar noch zu erreichen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dem Nachrichtenportal "ThePioneer". Am Mittwoch hatten 62,2 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis erhalten. Das entspricht 74,8 Prozent der Bevölkerung. Die Bundesregierung hatte ursprünglich bereits Ende vergangenen Jahres 80 Prozent erreichen wollen.

Lauterbach sagte, über die Feiertage habe es einen Rückgang bei den Impfungen gegeben. "Daher muss man das wieder anschieben. Aber darüber lohnt es nicht zu lamentieren", sagte der SPD-Politiker. "Wir müssen mit Hochdruck arbeiten", bekräftigte er. Aktuell gibt es nach Lauterbachs Angaben bis zu 700.000 Impfungen pro Tag.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Foto: Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa

Moderna rechnet mit Ergebnissen einer Impfstudie für Kinder im März

6.22 Uhr: Der US-Hersteller Moderna rechnet im März mit den Ergebnissen seiner klinischen Studie zum Corona-Impfstoff für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Falls die Daten und Gespräche mit der Aufsichtsbehörde positiv ausfielen, könnte Moderna sich dann für die Impfung um eine Notfallzulassung bemühen, teilte das Unternehmen mit.

Die anderen Hersteller eines mRNA-Impfstoffs, Biontech und Pfizer, hatten Mitte Dezember erklärt, sie rechneten damit, für die Altersgruppen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren "im ersten Halbjahr 2022" eine Notfallzulassung beantragen zu können. Viele US-Experten rechnen im Lauf des ersten Halbjahres mit einer Notfallzulassung für einen Impfstoff für Kleinkinder ab zwei Jahren.

Erneut Höchststand der Corona-Neuinfektionen – 81.417 Fälle

5.35 Uhr: Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat erneut einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 81.417 Fälle in 24 Stunden.

Am Mittwoch hatte die Zahl erstmals die Schwelle von 80.000 überschritten. Vor genau einer Woche waren es 64.340 erfasste Neuinfektionen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 427,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 407,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 285,9 (Vormonat: 389,2).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 316 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 443 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.743.228 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Frankreich: Schulstreik gegen chaotisches Corona-Management

4.38 Uhr: In Frankreich wollen Lehrer heute massenhaft gegen das Corona-Management an Schulen mit Streiks protestieren. "Erschöpfung und Verzweiflung der gesamten Bildungsgemeinschaft hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von elf Gewerkschaften. "Die Verantwortung des Ministers und der Regierung in dieser chaotischen Situation ist total, weil sich die Grundlagen ständig ändern, die Protokolle nicht funktionieren und es an geeigneten Instrumenten fehlt, um zu gewährleisten, dass die Schulen ordnungsgemäß funktionieren können."

Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft dringt auf Impfpflicht

1.01 Uhr: In der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht dringt Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, auf eine schnelle Einführung. "Der Prozess muss jetzt stringent und zügig sein", sagte Gaß unserer Redaktion. "Eine Impflicht erst ab Herbst halte ich für zu spät." Das Thema dürfe nicht völlig zerredet werden, bis keine breite Einigung mehr möglich sei, so der DKG-Chef. "Wir haben das immer wieder erlebt: Je mehr Streit es um die Maßnahmen gab, desto schwieriger war es mit der Akzeptanz dieser Maßnahmen. Es muss bei einem so kontroversen Thema einen breiten politischen Konsens geben."

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft plädiert demnach für eine allgemeine Pflicht zur Corona-Impfung ab 18 Jahren. Eine Impfpflicht nur für Über-50-Jährige wäre ein völlig anderer Ansatz, der sich beschränkt auf die, die ein hohes Risiko haben, erklärte Gaß. "Aber negativ betroffen durch die Folgen dieser Pandemie ist die gesamte Bevölkerung, mit allen Altersgruppen. Es ist eine Frage von Solidarität, das gemeinsam hinter uns zu lassen." Gleichzeitig betonte er, dass es dabei nicht um einen Impfzwang gehe. "Niemand soll zum Arzt gezerrt werden", sagte der DKG-Vorsitzende. "Aber Konsequenzen muss es bei Verweigerung geben."

Eine Ärztin verabreicht in einer Brandenburger Impfstelle eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa-Zentralbild/dpa

(fmg/dpa/afp/epd)

