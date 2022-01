Corona: Neue Regeln bei Gipfel? ++ Mehr Patienten auf Intensivstationen

Der Städtetag warnt vor einem "Durcheinander" bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Für den Corona-Gipfel am Montag gibt es eine aktualisierte Beschlussvorlage

Auf den Intensivstationen liegen wieder mehr Corona-Patienten

Kanzler Scholz hat sich vor dem Bund-Länder-Treffen gegen Lockerungen ausgesprochen

Das RKI meldet am Sonntag wieder hohe Corona-Zahlen, Neuinfektionen und Inzidenz

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter fest im Griff. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet fast täglich neue Rekorde. Am Sonntag kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz auf 806,6. Vor allem die ansteckendere Omikron-Variante treibt derzeit das Infektionsgeschehen an.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bund und Länder wollen deshalb auf einem weiteren Corona-Gipfel über das Vorgehen in der Pandemie beraten. Ob neue Regeln beschlossen werden, ist derzeit jedoch unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bereits im Vorfeld gegen Lockerungen ausgesprochen. "Wir brauchen keine Kurskorrektur", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Interaktive Karte: In diesen Ländern ist Omikron bereits angekommen







Corona-News von Sonntag, 23. Januar 2022: Spiegel fordert Priorität bei PCR-Test auch für Erzieherinnen

22.03 Uhr: Angesichts knapper Laborkapazitäten fordert Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), dass Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinder in Grundschule und Kita prioritär Zugang zu PCR-Tests bekommen. "Die geplanten Änderungen der Testverordnungen sind notwendig, damit PCR-Tests von Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bevorzugt untersucht werden können", sagte Spiegel unserer Redaktion. "Sollten zukünftig tatsächlich noch weniger PCR-Tests zur Verfügung stehen, müssen auch Erzieherinnen und Erzieher sowie Kita- und Grundschulkinder Priorität erhalten."

Man brauche genügend PCR-Tests zur Bestätigung von positiven Schnelltests bei Kindern, erklärte die Familienministerin. "Nur so können wir verhindern, dass gesunde Kinder unnötig lange von der Kita oder Schule ferngehalten werden." Dies gelte auch für Lolli-Pool-Tests, die den sicheren Zugang zur Kita für eine feste Gruppe von Kindern ermöglichen würden. Die Lolli-Pool-Tests trügen auch dazu bei, dass weniger PCR-Tests benötigt würden, denn bei den Pool-Tests könnten mehrere Kinder gleichzeitig durch nur ein PCR-Verfahren getestet werden, sagte Spiegel.

Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) will den Regelbetrieb in Kitas und Schulen aufrecht erhalten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Um auch bei steigenden Corona-Zahlen den Regelbetrieb in Kitas und Schulen sicherzustellen, bietet Spiegel Einrichtungen mit besonders angespannter Personalsituation Hilfe an. Für die nächsten Wochen komme es darauf an, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, damit Schulen und Kitas den Regelbetrieb aufrecht erhalten könnten. "Deshalb bieten wir an, dass die fast 8.000 pädagogischen Fachkräfte aus den Bundesprogrammen 'Sprach-Kitas' und 'Respect Coaches' sechs Wochen lang in den Einrichtungen bei der Betreuung der Kinder helfen", sagte die Ministerin.

Städtetag warnt vor "Durcheinander" bei Impfpflicht

21.59 Uhr: Vor dem Corona-Gipfel an diesem Montag hat der Deutsche Städtetag erhebliche Zweifel an der Umsetzung der beschlossenen Impfpflicht für das Personal von Krankenhäusern und Pflegeheimen geäußert. Bund und Länder müssten "umgehend die vielen offenen Fragen für die einrichtungsbezogene Impfpflicht" klären, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe unserer Redaktion. Die Ausgestaltung des Gesetzes drohe "für ziemliches Durcheinander zu sorgen".

Der Oberbürgermeister von Münster betonte: "Wir wissen zum Beispiel nicht, für wen die Impfpflicht genau gelten soll und welche Ausnahmen ausgesprochen werden können." Außerdem könnten es die Gesundheitsämter nicht leisten, "nach dem Stichtag am 15. März noch zusätzlich viele tausende Verfahren wegen nicht nachgewiesener Impfungen zu verfolgen". Die Folge sei Unklarheit in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen, ob das Personal noch einsetzbar sei.

Beschlussvorlage für Corona-Gipfel

20.36 Uhr: Für den Corona-Gipfel am Montag gibt es eine Beschlussvorlage. Lesen Sie hier, was Bund Länder beim Corona-Gipfel beschließen könnten.

Erstmals seit Dezember Anstieg der Intensivbetten-Belegung

18.41 Uhr: Erstmals seit Mitte Dezember gibt es wieder einen Anstieg bei der Zahl auf Intensivstationen behandelter Covid-19-Patienten. Laut Tagesreport des Divi-Intensivregisters waren am Sonntag 2426 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung erfasst – und damit 28 mehr als am Vortag. Ein Anstieg war zuletzt im Tagesreport vom 13. Dezember gemeldet worden, um 21 auf 4926 Patienten. Danach war die Zahl stetig gesunken.

Bisher schien sich die Welle der neuen Coronavirus-Variante Omikron nicht auf die Intensivstationen niederzuschlagen, dies könnte sich nun ändern. Experten hatten stets davor gewarnt, dass im Zuge rasant steigender Fallzahlen auch die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung wieder steigen dürfte, auch wenn Omikron seltener zu schweren Verläufen führt als die zuvor dominierende Variante Delta.

Ein Intensivpfleger ist auf der Covid-19-Intensivstation im Städtischen Klinikum Dresden mit der Versorgung von Corona-Patienten beschäftigt. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zahl der bundesweit in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hatte bereits in den vergangenen Tagen wieder merklich zugelegt. Am Montag lag sie noch bei 3,14 – am Freitag bei 3,77. Regional gibt es große Unterschiede.

WHO: Ende der Corona-Pandemie in Europa nach Omikron-Welle "plausibel"

17.57 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält ein Ende der Corona-Pandemie in Europa nach der derzeitigen Omikron-Welle für möglich. "Es ist plausibel, dass die Region sich auf eine Endphase der Pandemie zu bewegt", sagte der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich mahnte er wegen möglicher weiterer Mutationen des Coronavirus jedoch zur Vorsicht.

Nach Einschätzung der WHO könnten sich bis März 60 Prozent aller Menschen im Großraum Europa mit der Omikron-Variante infiziert haben. Die Variante ist hochansteckend, scheint aber in der Regel Erkrankungen mit einem milderen Verlauf auszulösen als frühere Virusvarianten.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Bouffier will in Bund-Länder-Runde für Rückkehr von Zuschauern werben

17.31 Uhr: Bund und Länder beraten an diesem Montag über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sich bei dem Spitzengespräch für eine begrenzte Rückkehr von Zuschauern bei Sport- und Kulturveranstaltungen einsetzen.

Der Vorschlag Bouffiers sieht vor, dass sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bei Kultur- und Sportveranstaltungen unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen eine Auslastung der Zuschauerkapazitäten von 25 Prozent hergestellt werden kann. Diese Regelung soll generell und nicht nur für den Profisport gelten.

Die Landesregierung plant im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen eine Presse- und Videokonferenz, um über die kommenden Maßnahmen für Hessen in der Corona-Pandemie zu berichten.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Sonntag, 23. Januar, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de