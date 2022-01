Corona: Biontech-Booster hat wohl starke Wirkung ++ Aktuelle RKI-Zahlen

Die Abgeordneten des Bundestags diskutieren erstmals über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Was sagen die Bürger dazu? AFP hat ein Stimmungsbild unter Menschen in Berlin eingeholt.

Der Bundestag befasst sich in einer Debatte am heutigen Mittwoch mit einer allgemeinen Impfpflicht

Die Unionsfraktion will sich offenbar keinem der bislang vorgelegten Anträge für oder gegen eine Corona-Impfpflicht anschließen

Das RKI registriert in Deutschland erstmals mehr als 150.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Weltweit haben sich in den vergangenen sieben Tagen laut WHO mehr als 21 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt

Die ungeimpfte Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Eine neue Studie zeigt, dass ein Booster mit Biontech auch vier Monate später noch ausreichend gegen Omikron schützt

Berlin. Erstmals in der Corona-Pandemie das Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen registriert. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 164.000 Fälle in 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 940,6. Trotz dieses rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen einigten sich Bund und Länder am Montag auf ihrem Corona-Gipfel nicht auf verschärfte Maßnahmen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Angesichts einer weiter klaffenden Impflücke in Deutschland vor allem bei den über 60-Jährigen ist die Debatte über eine allgemeine Corona-Impfpflicht derweil in vollem Gange. Heute befasst sich der Deutsche Bundestag mit dem Thema. In einer Orientierungsdebatte wollen sich die Abgeordneten dazu austauschen. Es geht auch darum, ein erstes Stimmungsbild im Parlament zu bekommen.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Corona-News von Mittwoch, 26. Januar 2022: Sahra Wagenknecht mit Coronavirus infiziert

12.55 Uhr: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf ihr Team. Sie soll am Mittwochmorgen ein positives PCR-Testergebnis erhalten haben. Bislang soll sie keine Symptome haben und sich in häusliche Quarantäne begeben haben.

Die frühere Fraktionschefin der Linken ist nach eigenen Angaben nicht gegen das Virus geimpft. Wagenknecht hatte sich in der ARD-Talkshow "Anne Will" im November skeptisch gegenüber Impfungen geäußert und aus Sicht von Kritikern dabei auch Narrative von Impfgegnern verbreitet. Wagenknecht wies die Vorwürfe von sich: Sie verstehe sich weder als Corona-Leugnerin noch als Impfgegnerin. Sie weise darauf hin, dass der Impfstoff neuartig und schwer einzuschätzen sei.

Sahra Wagenknecht begründete ihre Entscheidung gegen eine Impfung bei Anne Will damit, Zweifel an den aktuell zugelassenen Impfstoffen zu haben. Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Booster-Impfung schützt wohl mehr als vier Monate vor Omikron

11.42 Uhr: Eine neue Studie von Biontech/Pfizer in Zusammenarbeit mit der Universität Texas soll zeigen, dass ein Booster mit dem in Deutschland am häufigsten eingesetzten Vakzin von Biontech auch vier Monate später noch ausreichend gegen die Omikron-Variante schützt. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersuchte dabei die Antikörper im Blut geimpfter Menschen.

Demnach könnte eine vierte Impfung gegen Corona nicht sofort nach dem ersten Booster wieder nötig sein, berichtet unter anderem die Washington Post. Professor Pei-Yong Shi, einer der beteiligten Forscher der Universität Texas sagte demnach, die Studie zeige, dass „mindestens vier Monate nach der dritten Dosis eine bedeutende neutralisierende Aktivität gegen Omikron vorhanden ist“.

Zwar fällt den Studienergebnissen zufolge der Antikörperspiegel gegen Omikron im Blut ab. Doch er blieb laut Shi vier Monate später noch hoch genug, um vor der Variante zu schützen. „Die Daten unterstützen eine Drei-Dosen-Impfstrategie und liefern einen ersten Einblick in die Dauer der Neutralisierung gegen Omikron“, heißt es in der Studie. Sie wurde bislang nur als Preprint veröffentlicht und muss noch diverse Überprüfungsschritte durchlaufen, bis ihre Ergebnisse als valide angesehen werden.

Wer erhält den Corona-Bonus?

11.01 Uhr: Die Corona-Pandemie beeinträchtig seit nun fast zwei Jahren unser Leben und fordert die gesamte Gesellschaft heraus. Als Ausgleich für die Belastung können Beschäftigte noch bis Ende März 2022 einen sogenannten Corona-Bonus erhalten, der sogar steuerfrei ausgezahlt wird. Doch es gelten bestimmte Voraussetzungen. Lesen Sie hier: Corona-Bonus bis zu 1500 Euro - Wer die Sonderzahlung bekommt

Immer weniger Menschen in den USA lassen sich boostern

10.32 Uhr: Die Booster-Kampagne in den USA hat deutlich an Schwung verloren. In der vergangenen Woche ließen sich Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC zufolge etwa 490.000 Menschen in den USA boostern. Anfang Dezember waren es noch bis zu einer Million Bürgerinnen und Bürger innerhalb einer Woche gewesen. Bislang hätten etwa 40 Prozent der vollständig Geimpften eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Corona: Unionsfraktion plant eigenen Antrag zur Impfpflicht

9.59 Uhr: Die Unionsfraktion im Bundestag will sich offenbar keinem der bislang vorgelegten Anträge für oder gegen eine Corona-Impfpflicht anschließen. Stattdessen planten die Mitglieder einen eigenen Antrag einzubringen, kündigte der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Tino Sorge, im Gespräch mit den Fernsehsendern RTL und n-tv an. Bisher gibt es bei der Impfpflicht Überlegungen für drei Modelle: eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, eine Vorgabe nur für Menschen ab 50 Jahren und die Ablehnung einer Impfpflicht.

In seiner heutigen Sitzung wird sich der Bundestag zum ersten Mal mit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht befassen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Elton John sagt wegen Covid-Erkrankung Konzerte ab

9.33 Uhr: Der britische Musik-Superstar Elton John muss wegen einer Covid-Erkrankung Konzerte in den USA absagen. Der Sänger sagte, dass er nur milde Symptome habe und davon ausgehe, dass er seine Tour bereits am Wochenende fortsetzen könne. "Es tut mir leid für alle Betroffenen, aber ich möchte mich und mein Team schützen", schreibt Elton John in einer Instagram-Story. "Glücklicherweise bin ich vollständig geimpft und geboostert."







NRW will Novavax-Impfstoff vorrangig an Mitarbeiter im Gesundheitswesen vergeben

9.01 Uhr: Nordrhein-Westfalen plant vorrangig Mitarbeiter in den Gesundheitsdiensten mit Novavax zu impfen. "Die Gesundheitsminister-Konferenz sieht es als erforderlich an, den Impfstoff von Novavax prioritär an bisher nicht-geimpfte Beschäftigte in den Einrichtungen, in denen künftig eine Impfpflicht gelten soll, zu verimpfen", sagte ein Sprecher von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der "Rheinischen Post".

"Damit sollen Beschäftigte, die sich bislang noch nicht für eine Covid-Schutzimpfung entscheiden konnten, die Möglichkeit erhalten, zeitnah noch eine vollständige Impfung mit dem neuen Impfstoff Novavax zu erlangen." Der Impfstoff werde voraussichtlich ab Ende Februar zur Verfügung stehen, sagte der Sprecher weiter. Das Ministerium arbeite gerade am Verteilmechanismus. Ab 15. März gilt für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Impfverweigerern droht dann die Kündigung.

Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von Novavax. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

FDP-Fraktionsvize rechnet mit Entscheidung zu Impfpflicht im ersten Quartal

8.27 Uhr: Lukas Köhler, Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, geht davon aus, dass der Bundestag noch im ersten Quartal dieses Jahres entscheiden wird, ob eine Corona-Impfpflicht eingeführt wird oder nicht. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk warb er um Verständnis dafür, dass der Entscheidungsprozess so lange dauere:

"Ich halte die Abwägung zwischen Grundrechtseingriff und Gesundheitsschutz der Bevölkerung für so zentral, dass die Bundesregierung, dass das Parlament, dass sich alle Menschen in Deutschland eine breite Meinung dazu gebildet haben müssen, bevor wir das entscheiden." Er selbst sei noch unentschlossen, wolle sich aber von der Orientierungsdebatte im Bundestag überzeugen lassen, sagte Köhler weiter.

Grünen-Politiker Dahmen für zeitlich begrenzte Impfpflicht

7.45 Uhr: Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker der Grünen, zeigt sich optimistisch, dass im Bundestag eine Mehrheit von der Einführung einer Impfpflicht überzeugt werden kann. Heute debattieren die Abgeordneten das erste Mal über die Impfpflicht.

Dahmen spricht sich dafür aus, dass die Pflicht für Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren gelten soll. Er plädiert auch dafür, die Impfpflicht zeitlich zu begrenzen. "Ich würde es für nachvollziehbar halten, zunächst einmal einen Zeitraum von zwei Jahren in den Blick zu nehmen", sagte Dahmen der Nachrichtenagentur AFP. Gegebenenfalls könne die Impfpflicht dann verkürzt oder verlängert werden.

Mehr als 21 Millionen Neuinfektionen binnen einer Woche

7.08 Uhr: In den vergangenen sieben Tagen haben sich Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zufolge weltweit mehr als 21 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sei die "höchste Anzahl an wöchentlich erfassten Fällen seit Beginn der Pandemie", so die WHO.Insgesamt sei die Inzidenz jedoch "langsamer" angewachsen als zuvor. Demnach ist die Zahl der neuen Fälle um fünf Prozent gestiegen, gegenüber 20 Prozent in der Vorwoche. Die Zahl der wöchentlichen Todesfälle blieb laut WHO mit 50.000 in etwa gleich.

7.00 Uhr: Virologe Hendrik Streeck äußerte gestern Abend bei "Markus Lanz" Zweifel an der Impfpflicht – und kritisierte den Umgang mit dem Genesenenstatus. Lesen Sie hier: Streeck bei Lanz – "Wir können die Pandemie nicht wegimpfen"

Kritik am längeren Genesenenstatus im Bundestag

6.43 Uhr: Immer mehr Politiker kritisieren, dass im Bundestag der Genesenenstatus teils noch für sechs Monate gilt – entgegen der Empfehlung des Robert Koch-Institutes, die Dauer des Status auf drei Monate zu verkürzen.

"Sonderregelungen im Bundestag darf es nicht geben", warnte die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus in der "Bild". Auch der Verfassungsrechtsexperte Christian Hillgruber von der Universität Bonn betonte, es gebe keine Rechtfertigung für die "Ungleichbehandlung" von Politikern und Bürgern. Zuvor hatten bereits die Union und die AfD die Regelung kritisiert.

Der längere Genesenenstatus gilt im Bundestag für den Zugang zum Plenum und zu den Ausschüssen. Für den Zugang zu den Büros der Abgeordneten gilt die verkürzte dreimonatige Frist.

Immer mehr Politiker kritisieren, dass im Bundestag der Genesenenstatus teils weiter für sechs Monate gilt. Foto: dpa

RKI registriert Höchststände bei Neuinfektionen und Inzidenz

5.36 Uhr: Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 164.000 Fälle in 24 Stunden. Am 19. Januar hatte die Zahl erstmals über 100.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 112.323 erfasste Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt erstmals die Schwelle von 900: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 940,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 894,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 584,4 (Vormonat: 220,7).

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 166 Todesfälle verzeichnet.

Bahn kürzt wegen Omikron Züge

4.59 Uhr: Die Deutsche Bahn hat wegen der Omikron-Welle ihr Angebot im Fernverkehr leicht verringert. Die Sitzplatzkapazität sei seit dem 10. Januar um etwa drei Prozent reduziert, heißt es in einem Lagebild für den Aufsichtsrat, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. So würden in einigen Fällen kürzere Züge eingesetzt, um vorsorglich die Instandhaltungswerke zu entlasten.

In einigen Werken ist die Krankenquote demnach schon zweistellig. Weitere "Reduktionsszenarien" seien für den Fall vorbereitet, dass die Krankenstände stark stiegen. Die Bahn hatte im Dezember ihr Angebot ein weiteres Mal aufgestockt, weil sie laufend neue Züge erhält. Es fahren derzeit aber nur halb so viele Menschen mit den ICE- und Intercity-Zügen wie vor der Pandemie.

Corona-News von Dienstag, 25. Januar 2022: Arbeitsagentur-Chef dringt auf weitreichende Impfpflicht

22.00 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, dringt auf eine weitreichende Corona-Impfpflicht. "Die allgemeine Impfpflicht hilft dem Arbeitsmarkt. Sie erspart es bestimmten Branchen, dass bestimmte Beschwernisse der Pandemie erneut wiederkehren", sagte Scheele dieser Redaktion. Daher sei es wichtig, "dass die Politik jetzt loslegt und eine Regelung auf den Weg bringt", sagte Scheele vor der Orientierungsdebatte am Mittwoch im Bundestag.

Der BA-Chef betonte, die Impfpflicht helfe zu verhindern, "dass wir erneut in eine Situation wie in diesem Winter hinein geraten, falls die Pandemie bis dahin nicht überwunden sein sollte". Käme das Vorhaben indes nicht rechtzeitig zustande, "hätte das für bestimmte Bereiche wie die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche schmerzhafte Folgen", warnte Scheele.

Der BA-Chef hob hervor: "Aus meiner Sicht ist die Impfpflicht zwingend. Wer sie ablehnt, müsste mal erklären, wie denn ansonsten der nächste Winter aussehen soll." Es zeige sich, dass ungefähr 30 Prozent Ungeimpfte bei der Omikron-Variante dazu führten, "dass eine erhebliche Infektionslast auf Deutschland liegt. Wenn wir das im nächsten Winter ausschließen wollen und Szenarien wie jetzt nicht noch einmal erleben wollen, dann muss die Impfquote deutlich steigen", so Scheele. Das sei nicht ohne eine allgemeine Impfpflicht zu schaffen. Scheele sprach sich für eine Regelung für alle Erwachsenen aus. "Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren."

An der Tür an einem Ladengeschäft sind Hinweise zu den Coronaregeln ausgeschildert. Foto: dpa

Polen stellt wegen Infektionslage wieder auf Online-Unterricht um

21.50 Uhr: Polen stellt angesichts der steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus wieder großflächig auf Online-Unterricht in Schulen um. "Wir mussten die Entscheidung treffen, den Präsenzunterricht einzuschränken", sagte Bildungsminister Przemyslaw Czarnek am Dienstag. Von Donnerstag an sollen Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse demnach bis Ende Februar nicht mehr zur Schule kommen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass der Fernunterricht umso schwieriger wird, je jünger die Altersgruppe ist", sagte Czarnek weiter. "Deshalb haben wir versucht, so viele Klassen wie möglich in der Schule zu halten." Universitäten können demnach selbst entscheiden, wie der Lehrbetrieb organisiert werden soll.

Die polnische Regierung war wegen ihres Umgangs mit der Pandemie zuletzt in die Kritik geraten. 13 der 17 Corona-Experten des nationalen Beratungsgremiums traten aus Protest zurück.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Dienstag, 25. Januar 2022, finden Sie hier.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de