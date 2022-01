Böhmermann erhitzt mit Corona-Witz die Gemüter: "Kinder wie Ratten"

Deutschland befindet sich angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in einer neuen Phase der Pandemie. Eine Eindämmung könne nun nur noch "auf die wichtigsten Bereiche konzentriert werden", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin.

Jan Böhmermann ist für seinen bissigen Humor bekannt. Jetzt traf er in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" einen Nerv: In der Show am Freitagabend ging er der Frage nach, weshalb die Corona-Pandemie trotz verfügbarer Impfstoffe in Deutschland weiter anhält. Unter anderem liege das an "gefährlichen kleinen Mikroorganismen" – gemeint waren Kinder und Jugendliche, unter denen die Inzidenzen derzeit besonders hoch sind.

"Kinder", kreischte Böhmermann. "Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19 – Wirtstiere!" Sie infizierten sich ständig und "was machen diese unverantwortlichen kleinen Halbmenschen dagegen? Nix!", sagte Böhmermann. Anschließend kritisierte er voller Sarkasmus die derzeitige Corona-Strategie, die nicht verhindert, dass die Zahl der Neuinfektionen gerade in den Schulen nach oben schießt.

Jan Böhmermann: Kinder seien kleine "Querdenker" – und schlimmer als "Aluhut-Träger"

Die Schülerinnen und Schüler säßen jeden Tag in "eiskalten Klassenräumen" – ein Seitenhieb auf die Empfehlung der Politik, dass der sicherste Weg gegen Ansteckung weiterhin das regelmäßige Lüften der Klassenzimmer sei. "Als steckten wir nicht mittendrin in einer Pandemie!" Geimpft und geboostert seien die wenigsten Kinder und Jugendlichen, wetterte Böhmermann weiter. "Die kleinen Querdenker!" Kinder seien "noch schlimmer als Aluhut-Träger in der sächsischen Fußgängerzone". Sie sähen dabei aber "so niedlich aus".

Die Ständige Impfkomission (Stiko) hat lediglich für die Gruppe der 12- bis 17-Jährigen eine Impfempfehlung ausgesprochen. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es nur eine Stiko-Empfehlung, wenn sie unter Vorerkrankungen leiden. Für Kinder unter fünf gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Lesen Sie hier: Corona: Können auch Kinder eine Booster-Impfung erhalten?

Satire: Böhmermanns Vergleich erhitzt Gemüter

Der satirische Angriff des 40-Jährigen auf die derzeitige Pandemiepolitik gegenüber Kindern erhitzte die Gemüter im Netz. Vor allem der Vergleich von Kindern mit Ratten sorgte für Empörung. Der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Martin Reichardt, nannte Böhmermanns Ausführungen auf Twitter die "logische Fortsetzung der ekelhaften kinderfeindlichen Hetze der Regierung". Belege für die angebliche "Hetze" der Regierung nannte er allerdings nicht.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Daniel Föst kommentierte auf Twitter: "Mir scheiß egal, dass Satire alles darf, ich find's abartig geschmacklos, was Jan Böhmermann von sich gibt." Es regte sich auch Kritik daran, dass Böhmermann im ZDF solche Witze auf Kosten der Gebührenzahlerinnen und -zahler mache.

Böhmermann: Wetterexperte stimmt ihm zu

Allerdings fand der Satiriker auch Zuspruch: Wetter-Experte Jörg Kachelmann twitterte: "Die menschenverachtenden Kinderdurchseucher regen sich über @janboehm auf, der zu Recht das menschenverachtende Kinderdurchseuchen thematisiert."

Die menschenverachtenden Kinderdurchseucher regen sich über @janboehm auf, der zu Recht das menschenverachtende Kinderdurchseuchen thematisiert.



Wie erbärmlich wollen die menschenverachtenden Kinderdurchseucher (m/f/d) noch werden?https://t.co/QPiiQVME83#Boehmermann — Jörg (@Kachelmann) January 29, 2022

Ein anderer Nutzer schrieb: "Böhmermann hat doch vollkommen recht. Die Ratten können auch nichts für die Pest, unhygienische Menschen und Unfähigkeit der Pandemiebekämpfung. Wer Schulen nicht schließt und Kinder durchseucht, hat Übertragungsketten nicht verstanden."

