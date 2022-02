Erdrutsch zerschneidet Stadt in Brasilien in zwei Teile

Erdrutsch zerschneidet Stadt in Brasilien in zwei Teile

Di, 01.02.2022, 08.16 Uhr

Ein Erdrutsch hat Teile der Stadt Franco da Rocha in Brasilien zerstört. In der Region hat es zuletzt stark geregnet, zahlreiche Menschen kamen ums Leben. TO COMPLETE 9XN38M_EN 9XN3WF_EN