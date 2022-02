Wilderei war mutmaßliches Motiv für Mord an Polizisten in Rheinland-Pfalz

Wilderei war mutmaßliches Motiv für Mord an Polizisten in Rheinland-Pfalz

Di, 01.02.2022, 14.44 Uhr

Die Vertuschung einer Wilderei ist offenbar das Motiv für den Mord an den beiden Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz. Der Ermittlungsrichter gehe davon aus, dass die Beschuldigten die Tat gemeinschaftlich begangen hätten, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen in Kaiserslautern.