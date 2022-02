Corona: Drosten warnt vor Lockerungen ++ Maßnahmen noch bis Ostern

Die Bundesregierung sieht im Moment noch keinen Anlass für Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Man sei noch in der Phase, in der es bergauf gehe mit den Zahlen, jeden Tag gebe es neue Rekordwerte.

Das RKI meldet am Dienstag aktuelle Corona-Zahlen, Neuinfektionen und Inzidenz

Christian Drosten warnt vor frühzeitigen Lockerungen in Deutschland

Vor Impfpflicht: 12.000 Pflegekräfte melden sich arbeitssuchend

Berlin. Die aktuelle Corona-Welle hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Auch am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) mit einer Inzidenz von 1206,2 einen neuen Rekordwert in Deutschland. Die ansteckendere, aber zu weniger schweren Verläufen führende Omikron-Variante, lässt die Zahlen zwar in die Höhe schnellen, doch auf den Intensivstationen scheint die Lage derzeit unter Kontrolle.

Härtere Regeln sind deshalb nicht in Sicht – Lockerungen, wie Dänemark sie nun angekündigt hat, allerdings auch nicht. Denn im Gegensatz zum Nachbarland wurden die Impfziele hierzulande verfehlt, die Lücke ist groß. Eine Impfpflicht für alle muss erst noch beschlossen werden. Und für weitere Verunsicherung sorgt der neue Subtyp der Omikron-Variante BA.2. Angesichts dieser Lage gibt der Virologe Christian Drosten im aktuellen Podcast des Coronavirus-Updates keine Entwarnung für Deutschland. Voraussichtlich bis Ostern, wenn die Temperaturen steigen, müssten die Maßnahmen noch beibehalten werden.

Corona-News von Dienstag, 1. Februar 2022: Türkei meldet mit mehr als 100.000 Corona-Fällen neuen Höchststand

19.11 Uhr: Die Türkei hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Marke von 100.000 neuen Corona-Fällen an einem Tag überschritten. Das Gesundheitsministerium in Ankara meldete am Dienstagabend zudem 198 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in 24 Stunden. Die Türkei hat mit rund 84 Millionen Einwohnern eine ähnlich große Bevölkerung wie Deutschland. Beschränkungen im öffentlichen Leben bestehen zurzeit kaum. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind rund 84 Prozent der über 18-Jährigen mindestens zweimal geimpft.

Das Land setzt den chinesischen Impfstoff Sinovac, den von Biontech/Pfizer sowie das selbst entwickelte Präparat Turkovac ein. Die Türkische Ärztevereinigung TTB kritisiert, dass zu wenige Daten zu dem einheimischen Impfstoff veröffentlicht worden seien. Wie in vielen anderen Ländern ist auch in der Türkei die hoch ansteckende Omikron-Variante dominierend.

Drosten gibt keine Entwarnung für Deutschland

18.18 Uhr: Dänemark lockert fast alle seine Corona-Regeln. Doch hierzulande müssen die Maßnahmen wohl noch weiter beibehalten werden. Im aktuellen Podcast des Coronavirus-Updates gibt der Virologe Christian Drosten keine Entwarnung für Deutschland. Dazu sei die hiesige Impflücke im Gegensatz zu Dänemark zu groß. "Das ist weiter unser Problem", so der Wissenschaftler.

Ostern sei dieses Jahr Mitte April, wenn die Temperaturen wieder günstiger werden. Bis dahin müssten die Maßnahmen, die jetzt gelten, wohl fortgeführt werden. Nach Ostern sei außerdem mit einem aufgefrischten und an Omikron angepassten Impfstoff zu rechnen.

Maischberger-Talk muss umplanen: Lauterbach fällt mit Erkältung aus

17.33 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gilt als besonders häufig gesehener Gast in Polit-Talkshows – am Mittwoch muss Sandra Maischberger allerdings auf ihn verzichten. Das Bundesgesundheitsministerium teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass der Minister seinen Auftritt absagen musste. Zum Grund hieß es: "Er ist stark erkältet. Eine Corona-Infektion liegt nicht vor."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nimmt an einer Bundestagssitzung teil. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Der 58-Jährige war eigentlich für den Talk "Maischberger - Die Woche“ am Mittwochabend (22.50 Uhr) bereits als Gast eingeplant. Es sollte in dem Gespräch um die aktuellen Corona-Zahlen und lauter werdende Forderungen nach Lockerungen gehen. Der Sender hat inzwischen Ersatz gefunden und kündigte Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen als neuen Gast an.

Vor Impfpflicht: 12.000 Pflegekräfte melden sich arbeitssuchend

17.20 Uhr: Die Bundesagentur für Arbeit stellt vor der Einführung einer einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen Bewegung auf dem Arbeitsmarkt fest. Aus dem Gesundheits- und Sozialsektor hätten sich im Dezember und Januar 25.000 mehr Menschen arbeitssuchend gemeldet als üblich, sagte Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach am Dienstag in Nürnberg. Arbeitssuchend sind Menschen, die eine drohende Arbeitslosigkeit bei der Arbeitsagentur anzeigen, aber noch im Job sind, erläuterte ein Sprecher der Bundesagentur. Eine Impfpflicht im Gesundheits- und Sozialwesen soll am 16. März in Kraft treten.

"Wir sehen schon eine Zunahme, aber insgesamt auf einem Niveau, was uns allen keine Sorgen machen muss", sagte Terzenbach. Er sprach von etwa 25.000 Personen aus dem gesamten Gesundheits- und Sozialsektor, die sich über das übliche Niveau hinaus arbeitssuchend gemeldet hätten, davon ungefähr 12.000 aus der Pflege. Ob die erhöhte Zahl unter anderem auf entsprechende Aufrufe in sozialen Medien zurückzuführen ist, sei derzeit nicht bekannt. Eine Sprecherin der Bundesagentur erklärte, dass es in verschiedenen sozialen Medien Aufrufe gegeben habe, sich schon vor Inkrafttreten der Impfpflicht im Gesundheitswesen arbeitssuchend zu melden.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Dienstag, 1. Februar 2022, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

