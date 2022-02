Getötete Polizisten: Verdächtige wollten offenbar Wilderei vertuschen

Di, 01.02.2022, 16.55 Uhr

Mit dem Mord an zwei Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz wollten die beiden mutmaßlichen Täter offenbar Wilderei vertuschen. Die beiden 38 und 32 Jahre alten Verdächtigen wurden im Saarland gefasst und sitzen in Untersuchungshaft; der Jüngere legte ein Teilgeständnis ab.